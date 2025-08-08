Když chodíte na brigády, můžete si tím zvýšit i budoucí penzi. Víte jak?

Jak vysoký dostanete v budoucnu státní důchod, ovlivňují příjmy v produktivním věku a získaná doba pojištění. Při výpočtu starobního důchodu se však hodnotí pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. A mohou to být i brigády. Sociální pojištění se totiž odvádí i z dohody o provedení práce (DPP) a také z dohody o pracovní činnosti (DPČ). Podmínkou je, dosáhnout příjem, který bude vyšší než stanovený limit. Pokud si vyjednáte lépe placenou brigádu, příjmy se vám započtou do budoucí penze.
„Dohoda o provedení práce je určena pro příležitostné a krátkodobé práce. V roce 2025 platí, že pokud měsíční odměna z DPP nepřesáhne 11 500 korun u jednoho zaměstnavatele, neodvádí se sociální a zdravotní pojištění. Při vyšší částce však již povinnost odvádět pojistné vzniká,“ upozorňuje Michal Jelínek, z poradenské skupiny partner V4 Group. „Tento limit se posuzuje za kalendářní měsíc a započítávají se do něho příjmy ze všech dohod o provedení práce u téhož zaměstnavatele,“ dodává Jan Bonaventura, daňový poradce společnosti BREDFORD Consulting.
Základní znaky DPP
Podobně to funguje také u dohod o pracovní činnosti, které jsou vhodnější pro pravidelnější výdělek. Zde pro rok 2025 byla stanovena hranice pro povinné odvody pojistného na částku 4 500 korun. Při vyšší částce však již povinnost odvádět pojistné vzniká.
Základní znaky DPČ
Hrubá odměna nad limit se promítne do důchodu
Během léta si na brigádách přivydělává i řada zaměstnanců, kteří pracující pro hlavního zaměstnavatele na pracovní smlouvu a mají současně brigádu na dohodu o provedení práce. Pokud z výdělku na brigádě odvádí sociální pojištění, dosahují díky tomu vyšší aktuální měsíční příjem i rozhodné důchodové příjmy, protože se tyto příjmy sčítají. Brigády s hrubou odměnou nad limit tak zvyšují nejenom budoucí starobní důchod ale i případný invalidní důchod.
„Zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou z hlavního zaměstnání ve výši 46 000 korun a přivýdělkem na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou ve výši 16 000 korun, je tak na tom pro výpočet důchodu stejně jako zaměstnanec s hrubou mzdou v částce 62 000 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Brigády v předčasném důchodu mají omezení
Předčasní důchodci nemohou mít do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Ideálním možným přivýdělkem v předčasném důchodu je tak brigáda na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. V takovém případě pobírají předčasní důchodci současně svůj důchod a odměnu ze zaměstnání.
„Příjmové omezení pro předčasné důchodce platí pouze do dosažení řádného důchodového věku, následně mohou mít předčasní důchodci již libovolný příjem, tedy i na běžnou pracovní smlouvu,“ dodává Gabriela Ivanco.
Slevu na sociálním pojištění mají i brigádníci v penzi
Od letošního roku mají pracující starobní důchodci nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z hrubé mzdy. Tato legislativní novinka je pro starobní důchodce finančně mnohem zajímavější, než bylo zvyšování starobního důchodu z důvodu výdělečné činnosti během pobírání starobního důchodu, které bylo poměrně nízké.
„Nárok na slevu na sociálním pojištění mají i starobní důchodci pracující na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 500 korun a více,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.
Brigádničit lze nově od 14 let, práce má omezení
Brigádou si přivydělává i většina mladých lidí ve věku 16 až 30 let. Hlavní motivací je snaha získat vlastní finanční prostředky, které jim poskytují větší svobodu.
„Celoročně si brigádou přivydělává podle našeho průzkumu přes 35 % mladých a během letních prázdnin tuto možnost využívá přes 23 % mladých lidí. To platí i pro studenty, celoroční brigádu má 46,8 % z nich a letním přivýdělkem si finance zajišťuje téměř 35 % studentů. Bez jakéhokoliv vlastního příjmu je tak pouze 5,1 % českých studentů,“ přibližuje Marek Pokorný, analytik Portu.
Letos mohou poprvé brigádničit i čtrnáctiletí školáci. Novela zákoníku práce jim během letních prázdnin umožňuje vykonávat jednoduché práce. Zaměstnavatel musí také dodržet přísná pravidla. Mladiství nesmějí vykonávat rizikové činnosti, manipulovat s chemikáliemi, pracovat v noci ani překračovat denní pracovní dobu. Mohou pracovat nejvýše šest hodin denně a 30 hodin týdně. Kromě toho je zaměstnavatel povinen zajistit jim lékařskou prohlídku a uzavřít smlouvu – nejčastěji formou dohody o provedení práce (DPP).
Bez smlouvy hrozí vysoká pokuta i brigádníkovi
Ostražitost je ale na místě, když narazíte na inzerát typu „rychlá brigáda bez smlouvy, hotovost na ruku“. Kývnout na takovou nabídku může přinést vysokou pokutu. „Práce bez uzavřené smlouvy může vypadat lákavě, v očích zákona je to nelegální. A nejste to jen vy, kdo riskuje. Sankce se týkají i zaměstnavatele,“ upozorňuje advokát Ondřej Preus, zakladatel portálu DostupnýAdvokát.cz
Tento problém má podle Preuse tři roviny. „Zaprvé stát přichází o odvody a pojištění. Zadruhé vy přicházíte o ochranu: nemáte nárok na dovolenou, nemocenskou ani odškodnění při úrazu. Zatřetí hrozí podle zákona pokuta až 100 tisíc korun zaměstnanci a až 10 milionů korun zaměstnavateli. O peníze ale nejde jen státu. Když pracujete tak zvaně na ruku, nemáte v ruce důkaz, že jste vůbec pracovali, takže se tato práce nezapočítává do důchodu,“ poznamenává advokát.
Problémem může být i nepoctivost zaměstnavatele. Budete pracovat bez jakékoliv smlouvy, peníze dostanete na ruku, ale může se stát, že ten, kdo vám práci bez smlouvy poskytuje, bude výplatu stále častěji odkládat, až je jasné, že vám nikdy nezaplatí. „V takovém případě pak nemáte žádnou možnost, jak své peníze vymoci. Zaměstnavatel spoléhá na to, že zaměstnanec nic neprokáže, a navíc se bude bát pokuty od inspekce práce. Mít podepsanou pracovní smlouvu se tedy vyplatí,“ upozorňuje Ondřej Preus.
„Pokud někdo požaduje od brigádníků získání živnostenského listu, byl bych rovněž obezřetný, protože to není běžné a může to být signálem problematického jednání podnikatele. Kromě rizika nezaplacení výdělku, vymáhání fiktivních škod můžete riskovat případné rovněž sankce ze strany úřadů,“ varuje Jan Bonaventura.