Bilance bez emocí: co si do nového roku vzít a co je lepší nechat být i ve financích

Konec roku v mnoha lidech probouzí zvláštní směs emocí – od úlevy až po stres. Objevuje se tlak dokončit vše, co během roku zůstalo „rozpracované“. V kalendáři svítí poslední týdny a s nimi přichází touha uzavřít resty, vymyslet nové cíle, uklidit – nejen doma, ale i v sobě – a odstartovat nový rok s čistým štítem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jenže právě tahle snaha „mít všechno pod kontrolou“ nás často stojí to nejcennější: energii, klid a schopnost rozlišit, co je skutečně důležité. Co si do nového roku vzít a co je lepší nechat být, a to i ve financích, radí psycholožka Radka Loja.

Konec roku není závod, ale příležitost k zastavení

Konec roku není žádný ostrý deadline. Je to spíš symbolický moment, bod na časové ose, který nám může posloužit k zamyšlení. Nejde o to splnit všechno do puntíku. Spíše je to pozvání k jednoduché, ale hluboké osobní inventuře.

A ta nemusí být složitá. Možná není potřeba si hned dávat velká předsevzetí. Stačí si položit pár otázek, které mají skutečnou sílu:

  • Co letos fungovalo – a chci si to zachovat?
  • Co jsem dělal/a jen ze zvyku, strachu nebo pocitu, že „by se to mělo“?
  • Které aktivity mi skutečně přinášely radost – a které mě jen vysávaly?
  • Co si do příštího roku ponechám a co v klidu pustím?

Taková bilance je často cennější než sepisování nových cílů. Umožňuje nám třídit věci, čas, vztahy, závazky a pozornost. Pomáhá znovu objevit, co má pro nás skutečnou hodnotu.

Novoroční předsevzetí: proč zápasit s nomofóbií aneb jak na mobilový detox

Energie má mnoho podob. I tu finanční

Vedle osobní rovnováhy si pozornost zaslouží i rovnováha finanční. Také peníze odrážejí naše hodnoty, priority a vypovídají o tom, co je pro nás důležité a jak se rozhodujeme v každodenních situacích. A právě závěr roku může být ideální příležitostí k malé, ale důležité finanční bilanci.

V běžném provozu často přehlížíme výdaje, které nám už nedávají smysl – platíme za předplatné, které jsme dávno přestali využívat, nebo setrváváme v nevýhodných službách jen ze zvyku. A naopak si možná ani nevšimneme, jaké investice nám letos přinesly opravdový užitek, ať už to bylo vzdělávání, zdraví, podpora podnikání nebo kvalitní odpočinek.

Stejně jako si klademe otázky v osobní rovině, můžeme se i ve financích zastavit a zeptat se:

  • Které výdaje letos skutečně dávaly smysl – a které byly zbytečné?
  • Kde jsem utrácel/a ze zvyku, bez rozmyšlení nebo kontroly?
  • Do jakých oblastí bych chtěl/a v příštím roce investovat víc peněz – například do zdraví, vzdělání nebo úspor?
  • Které finanční návyky nebo závazky si chci ponechat – a které je na čase ukončit?

Tyto otázky nemusí vést k okamžitému rozhodnutí. Ale často stačí samotné zastavení a zamyšlení, aby se vynořilo to, co jsme během roku přehlíželi. Možná zjistíme, že skutečná změna nezačíná u peněz, ale u vědomí, proč a jak je vlastně používáme.

Zpětná vazba často zabolí i naštve. Jak ji umět přijmout, aby vás to posunulo dál?

Bilance bez výčitek, ale s jasností

Důležité je, aby bilance – ať už osobní, nebo finanční – nebyly zdrojem výčitek. Nejde o napravování chyb, ale o upřímné přiznání si toho, co funguje a co ne. A hlavně jde o to ujasnit si, co si chceme do dalšího roku opravdu odnést. Nejen z hlediska příjmů a výdajů, ale i s ohledem na to, co nám v životě dává smysl.

Radka Loja

Radka Loja
  • Psycholožka, lektorka a koučka, autorka knihy „Praktický průvodce transformačním koučinkem a sebekoučinkem - Cesta proměny“, „Emoce pod kontrolou“, „Myšlení pod kontrolou“ a dalších.
  • Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink, psychoterapii a hypnózu.
  • Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Takové zastavení nemusí být složité. Stačí chvíle klidu, papír a tužka. I jednoduché zamyšlení může vést k překvapivě jasným závěrům.

Možná si uvědomíme, že některé věci už není nutné dál držet nebo tlačit silou. A tak vzniká prostor pro nové možnosti, a to jak v životě, tak i v peněžence.

Na prahu nového roku

Do nového roku nemusíme vstupovat s přetíženým seznamem úkolů a plánů.

Mnohem důležitější než „dělat víc“ je dělat to, co nám opravdu dává smysl – ať už jde o čas, vztahy nebo peníze. Když víme, co chceme, přináší to větší jistotu než neustálá snaha stihnout hodně a mít všechno pod kontrolou.

Možná letos nebudete měnit celý životní styl. Možná si jen položíte jinou otázku: co bych chtěl v příštím roce zažít jinak? A to nejen v osobní rovině, ale i v té finanční.

Nemusíme všechno zvládat perfektně. Důležité je vědět, co je pro nás podstatné, a tomu dát prostor.

31. prosince 2025

Proč se Čechům vyplatí přejít od tradičních spoření k DIP

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Zajištění na stáří je téma, které se týká každého z nás. Poslední roky, poznamenané vysokou inflací, přinesly českým domácnostem krutou lekci o tom, že peníze ležící na běžných účtech nebo v...

23. prosince 2025

Dřevěné betlémy je obklopují celý rok. Jsou jejich největším výrobcem v Evropě

AMADEA - Martin Portych

Zatímco v běžné české domácnosti se betlém opráší na začátku adventu, postaví na čestné místo v obýváku a začátkem ledna se zase uklidí do krabice, ve firmě AMADEA z Lázní Bělohradu je to úplně...

23. prosince 2025

