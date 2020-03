Zmapováno: Kolik doopravdy stojí běžný účet zdarma

ČSOB

Plus Konto

Zdarma při příchozích platbách alespoň 10 tisíc za měsíc. Pro klienty do 26 let bez podmínky. Zdravotně postižení a starší 58 let mohou požádat o snížení obratu na 5 tisíc, rodiče na mateřské či rodičovské mají účet zdarma na 3 roky.

zdarma

40 Kč