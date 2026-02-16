Batmanův efekt: proč nás nečekané zážitky dělají vstřícnějšími k druhým lidem

Jan Urban
Všimli jste si někdy, co se stane, když naši každodenní rutinu náhle naruší něco nečekaného? Psychologie ukazuje, že takové okamžiky nás dokážou vytrhnout z autopilota. Najednou si víc všímáme okolí – a spolu s tím roste i naše ochota mu pomáhat. Stáváme se milejší, pozornější a vstřícnější, často i k lidem, které bychom za normálních okolností zcela bez povšimnutí minuli. Proč se tak chováme, vysvětluje psycholog Jan Urban.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tento překvapivý fenomén, označovaný jako Batmanův efekt, byl odhalen při sociálně-psychologickém výzkumu, který sledoval chování lidí ve veřejném prostoru před a po výskytu určitého nečekaného podnětu. Když šlo o podnět emočně neutrální nebo pozitivní, například výskyt něčeho neobvyklého, hravého nebo dokonce absurdního, třeba osoby převlečené za fiktivního hrdinu, reagovali na něj lidé tím, že jejich vstřícnost k okolí vzrostla.

Batman v ranní špičce

Představte si obyčejné ráno. Stojíte v metru, myslíte na práci, mobil v ruce, hlava plná seznamu úkolů. Najednou se otevřou dveře a do vagónu vstoupí… Batman. Tedy člověk v plném kostýmu této postavy, který se jen rozhlédne, usměje a vystoupí na další stanici.

Jan Urban

Jan Urban
  • Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Chvíle zmatku, pobavení, možná tichý smích. A pak se děje něco zvláštního: lidé si začnou víc všímat jeden druhého. Když někomu spadne taška, někdo jiný ji zvedne. Když starší paní hledá místo k sezení, někdo jí ho nabídne.

Právě tato situace, v podobě experimentu, se stala základem toho, čemu psychologie říká Batmanův efekt. Fenomén, který naznačuje, že naše společenské chování může být výrazně ovlivněno krátkým, nečekaným narušením rutiny, a že naše laskavost nemusí být jen otázkou charakteru. Naše „spící“ sociální citlivost se totiž často probudí, když se realita na chvíli vymkne z očekávání. Krátká narušení rutiny tak mohou mít překvapivě pozitivní dopad na lidské chování, a to i v běžných každodenních situacích.

Povaha efektu

Výzkumníci si všimli, že bezprostředně po takovém narušení rutiny jsou lidé pozornější k okolí, citlivější k potřebám druhých a ochotnější spontánně pomoci. Efekt je krátkodobý, ale výrazný. Nejde o změnu hodnot nebo osobnosti, ale o dočasné „přeladění“ pozornosti a sociálního vnímání.

Překvapivé je na něm především to, že psychologie i většina lidí má tradičně tendenci vysvětlovat ochotu pomáhat druhým spíše na základě určitých osobnostních rysů (empatie, altruismus), morálních hodnot, nebo výchovy a kultury. Batmanův efekt ale ukazuje, že i lidé, kteří se běžně chovají spíše uzavřeně nebo lhostejně, mohou být v určitém okamžiku výrazně „prosociální“, a to změní-li se situace, ve které se nacházejí.

Tento jev tak zapadá do širšího psychologického proudu, zvaného situacionismus, který zdůrazňuje, že naše chování je často více výsledkem okolností, než „pevného charakteru“.

Jak bezpečně využívat umělou inteligenci pro své zdraví? Čtěte praktické rady

Vypnutý autopilot

Klíčovým pojmem pro pochopení Batmanova efektu je psychologický autopilot. V každodenním životě trávíme totiž velkou část času v režimu automatického fungování: pohybujeme se po stejných trasách, ve známém prostředí, provádíme rutinní úkony a napadají nás stejné či podobné myšlenky.

Tento režim je energeticky úsporný, ale omezuje naši sociální vnímavost. V jeho rámci tak často máme jen minimální vědomý kontakt s okolím. Když jsme v autopilotu, pak méně registrujeme druhé, hůře čteme jejich potřeby, a častěji přehlížíme příležitosti k pomoci.

Nečekaný podnět — jako Batman v metru — má však za následek, že se ze svého autopilota probudíme, a náš autopilot se na určitou chvíli vypne. Mozek se přepne do režimu zvýšené pozornosti, tedy upozornění na to, že něco je jinak, a že bychom si měli dávat pozor.

V tomto stavu jsme, obrazně řečeno, více „tady a teď“, a spolu s tím i otevřenější k podnětům a citlivější na sociální signály. Nečekané narušení rutiny zvyšuje pravděpodobnost, že se rozhlédneme, navážeme oční kontakt a uvědomíme si přítomnost druhých. Zjednodušeně řečeno: když se díváme, začneme také vidět. A když vidíme druhé, roste pravděpodobnost, že jim pomůžeme. V tomto stavu tak lidé častěji jednají podle implicitních sociálních norem – pomáhat, být slušný, reagovat na potřeby druhých.

Čtyři metody, jak nepodlehnout tlaku doby a vyhrát zápas se stresem

Význam kontextu

Batmanův efekt ukazuje, že naše sociální chování je silně závislé na kontextu, že rutina snižuje pozornost k okolí, a že nečekaný podnět může tuto pozornost obnovit. Není primárně o empatii, ale o pozornosti. Pozornost je totiž pro empatii klíč: pokud druhého člověka nezaznamenáme, nemůžeme s ním soucítit.

Batmanův efekt funguje však jen tehdy, jestliže vzniká na základě podnětů nejen nečekaných, ale i bezpečných. Tedy v situacích, které vyvolávají spíše zvědavost než strach, a možná obsahují i prvek humoru. Stresující nebo ohrožující podněty (hádky, křik, nebezpečí) vedou spíše k opačnému efektu – lidé se uzavírají a snižují kontakt s okolím. Jestliže Batmanův efekt přivádí náš mozek do režimu „zpozorni a vnímej“, stres ho přepíná do stavu „bojuj nebo uteč“.

Pod vlivem situace může Batmanův efekt omezit i takzvaný efekt přihlížejících (bystander effect), ke kterému dochází v davu. V davovém prostředí totiž pravděpodobnost toho, že někdo někomu pomůže, klesá. Batmanův efekt tento mechanismus dočasně narušuje: snižuje anonymitu, vytváří pocit „sdíleného okamžiku“ a zvyšuje individuální odpovědnost. Když se „něco stane“, přestanou být lidé jen davem.

Batmanův efekt jako moderní varianta starší myšlenky

Batmanův efekt není úplně nový objev, spíše nové pojmenování jevu, který se v psychologii v trochu jiné podobě objevuje už desítky let. V 60. letech minulého století si totiž psychologové všimli nepříjemné věci: experimenty spojené se jménem Stanley Milgrama ukázaly, jak snadno lidé ubližují druhým pod tlakem autority. Doložily přitom i to, že chování lidí se pod vlivem situace mění často mnohem víc, než jak by bylo možné očekávat na základě jejich vlastností a hodnot.

Milgramovy experimenty ukázaly temnou stránku „situačního chování“, a Batmanův efekt představuje jeho světlejší protějšek. Ukazuje, že podobně jako jsou situace schopné vyvolat krutost nebo apatii, jsou i situace, jež mohou aktivovat laskavost, a že to jsou často nečekané situace, které povzbuzují všímavost. V obou případech je přitom vliv dané situace větší, než vliv lidského charakteru.

Mantra dnešní doby: Žít, pracovat, vyhořet. A znovu od začátku. Co s tím?

Kde a jak lze Batmanův efekt využít

Batmanův efekt je krátkodobý, nelze ho vyrábět mechanicky a při nadužívání slábne. Má však širou řadu oblastí použití.

Může být využit ve školách, kde krátké, hravé narušení rutiny (nečekaný host, netradiční zahájení hodiny, drobný performativní prvek) může zvýšit pozornost žáků, zlepšit klima ve třídě, podpořit spolupráci a vzájemnou pomoc. Ilustrací je občasný den ‚nečekaných aktivit‘, kdy během obvyklé hodiny učitel zinscenuje krátkou scénku, při níž žáci při řešení určitého úkolu spolupracuji. Reakce? Zvýšená pozornost, ochota pomáhat spolužákům a výrazně lepší atmosféra v hodině – krátký Batmanův efekt přímo ve třídě.

Použit může být i na pracovišti. V prostředí, kde dominuje stereotyp a tlak na výkon, mohou drobné nečekané momenty snížit anonymitu, posílit týmovou soudržnost a zvýšit ochotu kolegů vyjít si vstříc. Nemusí jít o „Batmana v open space“, ale třeba o nečekanou změnu v průběhu porady nebo trochu hravý prvek v jinak monotónním dni. V prostředích s vysokou mírou stresu, mimo jiné zdravotnictví a sociálních službách, může jemné narušení rutiny snížit neosobní povahu prostředí, usnadnit komunikaci a zvýšit empatii personálu i klientů.

Podobně je tomu ve veřejném prostoru. Příkladem jsou města, která občas podporují vstřícné společenské chování využíváním krátkých „performancí“, interaktivních instalací či živého umění, jejichž cílem není jen zábava, ale i podpora pozornosti a sociální citlivosti. Lidé, kteří se stali součástí určité společně prožívané situace, se totiž většinou chovají „sociálněji“.

Použit může být i v digitálním světě, kde takto působí nečekaná forma sdělení, například narušení jeho monotónnosti či uplatnění lidského prvku tam, kde čekáme automat. V neposlední řadě ho však můžeme využit i v běžných osobních vztazích: vyvolává ho nečekané gesto, změna denní rutiny nebo drobná absurdita, které otevírají prostor pro blízkost.

Závěr Možná nejsme lhostejní, jen uspaní

Batmanův efekt není založen na silné emoci. Nejde o soucit, lítost ani morální apel. Spíš o mírné pobavení, zvědavost, pocit výjimečnosti okamžiku. To je jeho zásadní rozdíl oproti morálním kampaním, které často pracují s tlakem či vinou.

Efekt ukazuje, že ke změně svého chování nemusíme vždy měnit svou povahu. Naznačuje spíš to, že laskavost v nás často existuje, ale zůstává neaktivní, a že „spící“ sociální citlivost se občas probudí tehdy, když se realita oproti očekávání změní.

Možná tak ke zlidštění svého chování nepotřebujeme další pravidla, kampaně či výzvy k empatii. Je možné, že stačí občas narušit některé rutiny. Někdy k tomu stačí i Batman v metru.

Vstoupit do diskuse

