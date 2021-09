Šéfka GSFT: Divoká devadesátá léta jsou pryč, o peníze v bance se bát nemusíme

Garanční systém finančního trhu (dříve Fond pojištění vkladů) funguje v ČR už 26 let. Jaké byly jeho začátky, tedy jak byly garantovány vklady střadatelů před čtvrtstoletím?

Do roku 1991 existovaly pouze státní banky a všechny vklady byly garantovány státem. Po revoluci začaly vznikat nové banky, kde jakákoli garance vkladů chyběla. V květnu 1994 byla přijata první směrnice EU upravující a sjednocující základní pravidla pojištění vkladů, jejímiž principy se řídila i česká legislativa, a k 1. lednu 1995 začal u nás fungovat Fond pojištění vkladů. Od té doby začali mít vkladatelé jistotu, že při krachu finanční instituce nepřijdou o všechny své úspory.

Co bylo tehdy pojištěno a jak je tomu dnes?

Pojištěny byly pouze bankovní vklady fyzických osob vedené v českých korunách na jméno, příjmení, adresu a datum narození vkladatele, a to ve výši 80 % hodnoty pojištěných vkladů. Náhrady byly vypláceny maximálně do výše 100 000 Kč pro jednoho vkladatele u jedné banky.

Dnešní limit pro náhradu je 100 000 Eur, můžeme tedy říci, že se za 26 let zpětadvacetinásobil. Vkladatelé nyní navíc získají 100 % ze svých uložených peněz a ne pouze část, jak tomu bylo dříve. Pojištěny jsou vklady u bank, stavebních spořitelen i družstevních záložen.

Dnes i výplaty náhrad probíhají rychleji. Do kdy vkladatel získá zpět své peníze ze zkrachovalé banky?

Původní výplatní termín činil tři měsíce od krachu dané instituce. Od roku 2010 byl stanoven limit 20 pracovních dní, od roku 2016 to je už jen

7 pracovních dnů.

Rozdíl je obrovský i díky vývoji technických možností. Dnes vše funguje mnohem rychleji a všichni jsou předem připraveni na tuto eventualitu. Banky mají veškerá data dostupná elektronicky tak, aby je v případě vyhlášení platební neschopnosti do 3 pracovních dní předaly Garančnímu systému. Ten je po provedení kontroly v elektronické podobě posílá vyplácející bance.

V počátcích existence Fondu pojištění vkladů se všechno předávalo papírově nebo na disketách. Připravit první výplaty bylo poměrně časově náročné. Jen zpracování podkladů pro výplatu náhrady bankou trvalo skoro celý měsíc.

Od letošního roku jsou změny v organizaci výplat, jaké změny to jsou?

Oproti minulosti, kdy byli klienti informováni o krachu pouze prostřednictvím médií a našich webových stránek, nyní všem klientům zkrachovalé instituce odešleme doporučený dopis, ve kterém je uvedena výše náhrady, na jejíž výplatu mají nárok spolu s uvedením postupu, jak si náhradu vyzvednout. Další novinkou je, že už nemusí žádat o výplatu osobně, lze to i korespondenčně, a to odesláním žádosti vyplácející bance s úředně ověřeným podpisem.

Renáta Kadlecová Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Pracovala v ČSOB a pak řadu let na Ministerstvu financí ČR, mimo jiné i v oddělení státních cenných papírů.

Od roku 2002 vykonávala funkci finanční manažerky Fondu pojištění vkladů a od roku 2006 byla jeho výkonnou ředitelkou.

Po jeho transformaci v roce 2016 šéfuje i nástupnickému Garančnímu systému finančního trhu.

Kolik výplat náhrad vkladů za dobu své existence Garanční systém provedl?

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů (a následně Garanční systém finančního trhu) vyplácel náhrady vkladů ve dvaceti třech případech, při kterých poskytl v podobě devatenácti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrad vkladatelům třinácti bank a šesti družstevních záložen. Celkem od roku 1995 vyplatil Fond pojištění vkladů a Garanční systém náhrady vkladů téměř 350 000 vkladatelům v celkové výši zhruba 45,7 miliard korun.

Která z výplat byla ta největší?

V roce 2003 ještě Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů klientům Union banky. Celkově asi 130 000 klientům vyplatil téměř 12,5 miliard korun. Druhou největší byla v roce 2014 výplata klientů Metropolitního družstva. Tehdy Fond pojištění vkladů vyplatil prostřednictvím tzv. vyplácející banky téměř 14 000 klientům přes 12 miliard korun.

V devadesátých letech došlo ke krachu několika bank, co bylo příčinou?

Devadesátá léta znamenala překotný vývoj ve všech oblastech našeho života, ekonomickou oblast nevyjímaje. Nové zákony umožnily zakládání bank, které nebyly dostatečně kapitálově vybaveny a byly řízeny nezkušenými manažery, což se projevilo v poměrně krátké době od jejich vzniku. Chyběla regulace podnikání, zakládal se bankovní dohled, získávaly se první zkušenosti.

Změna v myšlení obyvatel však za tímto překotným vývojem zaostávala. Lidé byli zvyklí na to, že v minulosti vždy za vše ručil stát, zejména starší lidé tyto změny nechápali. Neexistovala jakákoli edukace ve finanční oblasti, přizpůsobení myšlení novému způsobu podnikání se ukázalo jako mnohem složitější a rozhodně dlouhodobější, než si řada z nás představovala.

Mnoho podnikavců také zneužívalo důvěru lidí. Deregulace cen a vysoká inflace přispěly k tomu, že lidé hledali, kde by uložili své peníze a vkládali je tam, kde byl nejvyšší úrok a řada lidí za své chyby zaplatila.

Jak tyto krachy bank dopadly, mělo to nějakou dohru, ve smyslu trestněprávních dopadů na majitele bank?

S manažery zkrachovalých bank byla vedena řada trestních jednání, která se táhla mnoho let. Většina z nich skončila bez jejich odsouzení, neboť nedošlo k prokázání viny nebo bylo trestní stíhání zastaveno z důvodu amnestie či změny zákona.

Řadu klientů znervózní, když jejich banka takzvaně zmizí, tedy sloučí se s jinou. Obávají se, že na vině jsou finanční problémy banky.

Za stávající vlnou slučování bank vidíme spíše rostoucí objem regulace. Větší banky jsou schopny těžit z úspor, který jim větší instituce přináší a jsou tak schopny fungovat efektivněji a lépe na trhu konkurovat.

Jak se dozvím, že je moje banka v dobré finanční kondici?

V prvé řadě je důležité připomenout, že vklady v každé bance jsou pojištěny do výše 100 tisíc euro. Z tohoto důvodu je vhodnější vyšší částky úspor rozdělit do více finančních institucí.

Pokud jde o informace týkající se finančního zdraví vaší banky, tak musím říci, že pro neodborníka je velmi těžké posuzovat její finanční situaci. Obecně platí, že je dobré sledovat informace o jejím hospodaření, tj. jaké banka dosahuje výsledky (zda dlouhodobě není například ve ztrátě), zda zveřejňuje všechny finanční zprávy, auditor nemá výhrady k jejímu hospodaření a v médiích nebo na sociálních sítích se neobjevují negativní zmínky a stížnosti klientů. Pokud máte jakékoli pochybnosti, je dobré se obrátit na odborníky, například finanční poradce.

Nemáme se bát o své finance nyní, v době celosvětové krize?

Dnešní situace je dramaticky odlišná od té, kterou představovala doba devadesátých let. Banky jsou dobře kapitálově vybaveny, mají povinnost tvořit finanční rezervy, jejich hospodaření je monitorováno vysoce odborným bankovním dohledem. Česká národní banka pravidelně provádí zátěžové testy celého bankovního sektoru. Poslední údaje nedávno zveřejnila ve zprávě o finanční stabilitě 2020/2021 a výsledky provedených testů hodnotí pozitivně.