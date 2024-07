KOMENTÁŘ: Ohrozí dezinformace banky? Musíme vytáhnout do boje, říká šéfka GSFT

Neexistují ani sebemenší náznaky toho, že by se na finanční trh blížila nějaká katastrofa, během které by mělo docházet ke krachům bank. Na zdraví všech finančních institucí pečlivě dohlíží Česká národní banka, která při jakémkoliv náznaku problémů začíná vše řešit.

Co však může zdraví bankovního trhu uškodit, je vliv dezinformací. Co se stane, když budou lidé najednou vystaveni smršti hoaxů o tom, že jejich banka krachuje? Žijeme v době online bankovnictví: většina z nás si dokáže přesunout prostředky z jedné banky do druhé během několika málo sekund. Jednoduše tak může dojít k runu na banku. To se už konečně stalo loni v USA – k pádu několika menších bank došlo právě kvůli náhlému odlivu vkladů, který byl vyvolán především masovým sdílením příspěvků na sociálních sítích. Kdyby k němu nedošlo, banky mohly nadále normálně fungovat.

Vzdělaný člověk nepodlehne panice

Jak tomu zabránit? Kromě složitého a pravděpodobně nikdy nekončícího potírání dezinformací je cesta ve finančním vzdělávání. Jen vzdělaný a informovaný klient dokáže lépe spravovat své finanční prostředky, diverzifikovat vklady, rozlišovat investování od spoření a má menší tendenci podléhat panice. Ví totiž, že jeho vklady v bankách jsou pro každý případ chráněné.

Renáta Kadlecová Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracovala v ČSOB a pak řadu let na Ministerstvu financí ČR, mimo jiné i v oddělení státních cenných papírů. Od roku 2002 vykonávala funkci finanční manažerky Fondu pojištění vkladů a od roku 2006 byla jeho výkonnou ředitelkou. Po jeho transformaci v roce 2016 šéfuje i nástupnickému Garančnímu systému finančního trhu.

Takových lidí ale není mnoho – zejména mezi mladými. Ukázal nám to nedávný průzkum mezi mladými a seniory ohledně znalosti zákonného pojištění vkladů. Povědomí o tom, že jsou jejich vklady ze zákona pojištěné, a tak o ně v případu pádu finanční instituce nepřijdou, má jen 58 procent mladých mezi 18 a 24 lety. Situace je lepší mezi staršími lidmi, konkrétně skupinou ve věku 65–75 let, kde tuto znalost má 84 procent dotázaných. Takže zatímco mezi seniory jde o velmi solidní znalost, u mladých je stále spousta prostoru pro zlepšení.

Mnohem menší povědomí pak mají lidé o konkrétních podmínkách pojištění vkladů. Že jsou vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách automaticky pojištěné až do ekvivalentu 100 000 euro na klienta věděl jen zlomek dotázaných. Mezi mladými to bylo 11 procent, u seniorů pak 18. A ještě menší povědomí panuje ohledně termínu, do jehož uplynutí Garanční systém musí ze zákona spustit výplatu náhrad pojištěných vkladů. Že se jedná o 7 pracovních dní vědělo jen 9 procent mladých a pouze 3 procenta seniorů.

Čeká nás všechny hodně práce

Vědomí toho, že jsou mé vklady pojištěné, a základní znalost podmínek jejich pojištění, jsou důležité pro udržení stability na finančním trhu. Pokud lidé ví, že o své úspory ani v případech krizí nepřijdou, jsou méně náchylní dělat v takových případech ukvapená rozhodnutí nebo věřit poplašným zprávám.

Významnou úlohu zejména z dlouhodobého hlediska v tomto bude hrát systém finančního vzdělávání. Jde o výzvu pro každého z nás, zejména pak pro pedagogy a organizace, které pomáhají školám s rozšiřováním finanční gramotnosti. Neopomínejme při vzdělávání dětí (ale koneckonců i dospělých a seniorů) témata spojená se stabilitou bankovního sektoru, pojištění vkladů a zákonných garancí.