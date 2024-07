Ekonom: Banky nestíhají vyřizovat hypotéky a nemají důvod je zlevnit

Máme za sebou první pololetí letošního roku a první prázdninový měsíc. Jak hodnotíte letošní zájmem o hypotéky?

Největší růst zájmu klientů evidujeme o hypotéky. Tam vidíme až dvojnásobný růstu oproti loňskému roku. Důvod je pozvolný pokles úrokových sazeb a realizace odložené poptávky po vlastním bydlení.

A jaký je zájem o investice?

V segmentu investic registrujeme nárůst zájmu o 40 procent. Za tímto růstem stojí především klesající úrokové sazby na spořicích účtech a také zvýšení zájmu o pravidelné investování, které je podpořeno dlouhodobým investičním produktem, kdy je možné si investice odečíst od daňového základu.

Co pojištění?

V oblasti pojištění došlo k mírnému poklesu zájmu o životní pojištění. To je dáno především tím, že si lidé v pokoronavirových letech uvědomili, že je nutné si ošetřit situace, kdy by mohli ze zdravotních důvodů přijít o zdroj svých příjmů. U pojištění vozidel je zájem stejný, ale vzhledem k vysoké inflaci, a tedy dražším opravám vozidel, došlo k nárůstu ceny pojištění. V průměru evidujeme zdražení o deset procent.

Jak si stojí pojištění nemovitostí?

Pojištění nemovitostí klienti dlouhodobě podceňují. Nárůst v minulých letech byl způsobem zkušeností s následky tornáda na Moravě. Ale i zde sehrály roli hypotéky. Společně s oživením hypotečního trhu ale evidujeme i růst zájmu v tomto segmentu. Avšak to jen kvůli tomu, že banky při schválení hypoték pojištění nemovitosti od žadatelů povinně vyžadují.

Odborníci se shodují, že spolu s růstem hypotečního trhu se opět dostaneme do situace, kdy růst poptávky po nemovitostech, kterých je nedostatek, povede ke zdražení nemovitostí. Souhlasíte?

Ano, souhlasím. Oživení hypotečního trhu je jedna věc, ale u cen nemovitostí je důležitá ochota poptávajících si vzít a především dosáhnout na úvěr, kde se sazby stále pohybují kolem pěti procent. To znamená, že růst cen nemovitostí se stává očekávatelným a přirozeným. Takže už teď je patrné, že nedochází k tak velkým slevám ze strany prodávajících a ani u developerů. Vždy ale záleží na typu a lokalitě nemovitosti.

Česká národní banka dál razantně snižuje úrokové sazby. Ne stejně razantně ale klesají úroky hypoték. Proč tomu tak je?

Základní výše dvoutýdenní repo sazby ČNB, která je aktuálně na úrovni 4,75 %, je jen jedním z ukazatelů pro ceny hypoték. Významnější faktor je cena zdrojů na mezibankovním trhu, která za první kvartál začala klesat, ale v druhém čtvrtletí naopak rostla. Banky tak sazby nesnižovaly, některé dokonce zdražovaly. Banky se teď navíc potýkají s nedostatkem lidí, kteří dokážou hypoteční úvěry zpracovávat.

To už tady přece bylo? Čím si to vysvětlujete?

Je to dáno předchozím propadem hypotečního trhu. Banky zúžily hypoteční týmy či lidi přesunuly do jiných týmů.

Značí to, že vyřízení hypotéky opět nabírá zpoždění?

Ano, dochází k prodloužení doby zpracování žádostí. A to klidně i o týden či týdny. Do toho začaly letní dovolené. Výši sazby tak banky regulují na přítok nových žádostí, nemají důvod je snižovat a drží je nad 5% úrovní.

Kdy se podle vás situace stabilizuje?

Očekávám, že poklesu se můžeme dočkat po letních měsících. Podle mě v tom sehraje roli i začátek účinnosti nové výše poplatku za předčasné splacení hypotéky mimo fixaci.

Za kolik se podle vás budou prodávat hypotéky na konci roku?

Výši sazeb je v současnosti těžké odhadovat. Očekávám, že se nedostaneme v průměru pod 4,5 procenta.

Vrátím se k životnímu pojištění. Vaše pojišťovna Simplea nabízí novinku v podobě pojištění dlouhodobé péče. O co jde?

Tento produkt řeší situaci, kdy se dostanete do situace, kdy se o sebe nedokážete postarat. Vyžadujete péči třetí osoby či umístění v pečovatelském domě. Při stárnutí populace a pokrocích v medicíně, kdy jsme úspěšnější v léčení závažných onemocnění toto téma, čím dál více rezonuje. Nejde o úplnou novinku, ale díky tomu, že je nyní možné si platbu tohoto produktu odečíst z daní, tak začaly pojišťovny tento produkt inovovat či nabízet jej samostatně.

Jak vypadá aktuální nabídka pojišťoven u pojištění dlouhodobé péče?

Velice se liší. Pojišťovny Kooperativa a NN nabízejí v rámci plnění příspěvek na péči podle zvolené varianty produktu, ale naše pojišťovna Simplea nabízí i garanci umístění v pečovatelském domě. Aby toho mohla ale docílit, aktivně se zapojila do budování těchto pečovatelských domů.

Je o toto pojištění zájem?

S tímto produktem jsme na počátku. Nyní se zaměřujeme na komunikaci tohoto společenského problému a osvětu pro koho je vlastně toto pojištění určeno. Tím, že pojišťovna garantuje umístění do pečovatelského domu, jejichž kapacity jsou omezeny a je nutné je budovat, tak je tento produkt nyní určen pouze stávajícím klientům pojišťovny.

Pokud by někdo z vašich blízkých potřeboval dlouhodobou péči, svěřil byste ho do ústavu, nebo byste se mu ji pokusil poskytnout sám, spolu s rodinou? Jak to osobně vnímáte?

Jsem přesvědčený, že domácí prostředí je pro blízké prospěšnější než ústav. Dost záleží na typu omezení, které osoba blízká má. Nezřídka je nutná odborná lékařská péče a zařídit dnes lékařskou domácí péči je více než obtížné. Tedy ve chvíli, kdy bych věděl, že se nedokážu o blízkého adekvátně postarat, tak bych neváhal s výběrem kvalitního pečovatelského domu. Osobně mám zkušenost s domácím hospicem v rámci paliativní péče a zde bych neváhal a byl bych rád, kdyby se možnosti hospiců v této oblasti rozšířily.

Jak se vám daří propojovat služby vaší nové Banky Partners s poradci a produkty, které nabízíte v rámci finančních poradenství?

Zapojení banky do služeb Partners byl velký krok. Jsme schopni klientům nabídnout služby a pomoci jim se správou jejich financí lépe než kdykoli před tím. Toto propojení přináší naším klientům službu, která není na českém trhu obvyklá. Přestože máte produkt konkrétní banky, tak vám současně poradce dokáže poradit a připravit řešení, které je na míru pro vás.

Banky zpravidla v oblasti pojištění či investic spolupracují pouze s jednou pojišťovnou či investiční společností. Naši poradci mají možnost vybírat z nabídky více než 50 finančních institucí. Aktuálním příkladem je možnost si sjednat v Partners aplikaci, kde je integrovaný smart banking a cestovní, auto a majetkové pojištění v rámci porovnání vícero pojišťoven. U jiných bank máte na výběr právě jednu pojišťovnu.

Zůstanu v osobní rovině – investujete na finančních trzích? A pokud ano, vyděláváte, zhodnocuje peníze?

To je jako byste se zeptal, zda kuchař ochutnává jídlo, co uvařil. Nejen z profesní zvědavosti využívám různé formy investic. Od nákupu jednotlivých akcií, spíše ze zvědavosti, přes penzijní fondy až po otevřené podílové fondy či indexové fondy. A vypadá to, že mám dobrého poradce. Za poslední dva roky mé portfolio rostlo přes 20 procent.

Máte za to, že Češi se o možnosti investování přece jen zajímají více, než tomu bylo v předchozích letech?

Nepochybně je zájem o investování vyšší, a to i důvěra v investice samotné. Hodně tomu přispívá i nástup do produktivního věku generací, které nezažily „divoké devadesátky“. Mají i zajímavý pohled na způsoby tvorby rezerv na stáři. Dobře je to vidět u doplňkového penzijního spoření, kdy tento produkt považují za příliš omezený a raději si vybírají z širších nástrojů investičního světa. Každému ale i doporučuji být velmi obezřetný u rozhodnutí, kam a komu své prostředky svěřuji. Zvýšené pozornosti je nutné dbát především u dluhopisů méně známých firem, které slibují vysoké zhodnocení. Pamatujte, že součástí investování je vždy i diverzifikace. To staré známé – nedávejte všechna vajíčka do jednoho košíku.