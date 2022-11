Lepší vědět než lamentovat. Jak se bránit proti vysátí bankovního účtu

„Znenadání mi telefon zahltily autorizační SMS zprávy, i když jsem nikde nic neplatila, cestovala jsem právě vlakem,“ popisuje hackerský útok na svůj bankovní účet paní Helena.

Než se vzpamatovala a zavolala svému manželovi s dotazem, jestli netuší, o co by mohlo jít, přišla o desítky tisíc korun.

„Zhruba deset minut mi trvalo, než mi došlo, že si mám zkontrolovat bankovní účet. Disponibilní zůstatek už ovšem hlásil nulu,“ dodává.

Celou záležitost vzápětí nahlásila policii. Podle výsledků šetření zřejmě došlo ke zneužití jejích platebních údajů. Buď při výběru peněz z bankomatu, při platbě v některém z obchodů nebo u online platby na internetu.

„Naštěstí si na svém běžném účtu u banky ponechávám pouze peníze na pokrytí měsíčních provozních výdajů a úspory spravuji na spořicím účtu, díky tomu jsem nepřišla o všechno,“ říká Helena.

Dodává, že loni před vánočními svátky přišla o podstatně vyšší sumu její švagrová. Nakupovala totiž dárky v ne příliš známém online obchodě se sídlem mimo EU a při platbě zloděj z její karty zřejmě zkopíroval údaje. A po nějaké době atakoval její bankovní účet.

Online prostor je nebezpečný prostor

Edukace lidí v oblasti kyberbezpečnosti v posledních letech sílí, na zloděje pohybující se v online prostoru to však nestačí. Jejich nástroje, jak se nelegálně dostat k citlivým a osobním datům spotřebitelů, se neustále mění a jsou čím dál záludnější.

„Stačí několik neuvážených kroků, ke kterým vás navádí neznámý uživatel, například na inzertním portále, a je zaděláno na problém,“ upozorňuje bankovní analytik skupiny Partners Michal Skalický a přidává jednoduchou, ale velmi praktickou radu.

„Pro platby na internetu je aktuálně nejbezpečnější platební metodou buď stará známá platba převodem, nebo naopak moderní jednorázové virtuální karty. Při platbě převodem nijak nevystavujete svůj účet protistraně, takže nehrozí jakékoliv zneužití. Při platbě jednorázovou virtuální kartou si pak vytvoříte debetní kartu, která se ihned po provedení vaší transakce zničí a pro další, vámi nevyvolaný obchod, ji není možné neoprávněně použít,“ vysvětluje Michal Skalický.

Dalším jednoduchým a efektivním opatřením je nikdy nezadávat ochranné prvky, jako jsou tři číslice CVV/CVC kódu nebo PIN, neověřené protistraně. Pokud porušíte některou z bezpečnostních zásad, není pořád důvod k panice.

„I v případě, že jste někomu zaslali vaše číslo karty a CVV kód, dostanete poslední šanci. Většinu vyšších transakcí je zpravidla nutné potvrdit v mobilní aplikaci. Pokud ji nepotvrdíte, nic se nestane. V případě, že byla transakce provedena i bez potvrzení, máte stále možnost ji reklamovat,“ doporučuje bankovní analytik s tím, že prakticky nejsou známy případy, kdy by lidé přišli o své peníze takzvaně „bez vlastní viny“.

„Ve známých případech uživatel vždy sdělil citlivé údaje útočníkovi sám a na závěr ještě usnadnil zlodějům práci tím, že potvrdil transakci, kterou nevyvolal,“ dodává Michal Skalický.

Útoky v posledních dvou letech vzrostly čtyřnásobně

Rostoucí počty hackerských útoků na bankovní účty lidí dokládají aktuální data České bankovní asociace (ČBA). Podle nich se obětí takových útoků stala více než polovina Čechů, bez ohledu na jeho dokončení. Další třetina lidí pak zná ve svém okolí někoho, u koho došlo k dokončení virtuálního ataku.

„Počet útoků se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně a průměrná škoda u dokončeného útoku je na jednoho klienta 162 tisíc korun,“ říká tiskový mluvčí ČBA Radek Šalša.

Útočníci nejčastěji cílili na získání přihlašovacích údajů, a to ve 40 % případů. Téměř třetina se pak snažila získat číslo platební karty a čtvrtina se zaměřila na osobní údaje, jako je rodné číslo. Při svých útocích hackeři zpravidla usilují i o získání hesla nebo PIN.

Pozor na veřejné wi-fi a online bazary

Odborníci na kyberbezpečnost důrazně varují před připojováním se do internetového bankovnictví ve volně dostupné a nezaheslované síti.

„Po připojení na veřejnou síť musí být lidé velmi ostražití a vstupovat do svého internetového či mobilního bankovnictví by vůbec neměli. Řada lidí si to ale stále neuvědomuje a často na sebe prozradí informace, které by prozrazovat neměli,“ varuje Milan Habrcetl, specialista na kyberbezpečnost společnosti Cisco.

Stejně tak dochází k podvodný atakům i při obchodování na online bazarech, kdy se podvodníci zaměřují právě na prodávající. Právě takových případů letos podle šetření ČBA výrazně přibylo. Jde o situace, kdy přístupové údaje k účtům nebo do e-bankingu zloděj získá od prodávající pod záminkou, že mu chce za zboží rychle zaplatit.