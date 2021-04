Průlom: o digitální občanku je velký zájem, šetří čas a ulehčuje život

Digitální občanku spustilo již několik bank a další budou následovat. „Přináší zjednodušení a zrychlení komunikace se státem,“ říká Jakub Vlček, manažer pro Bankovní identitu v Komerční bance.



„Bankovní identita je skutečně revoluční služba, která vám ušetří čas s běháním po úřadech. Stačí mít internetové bankovnictví ve vaší bance a na několik kliknutí se prostřednictvím tzv. Portálu občana dostanete například na finanční úřad, katastr, požádáte o sociální dávku, přihlásíte se na úřad práce, zjistíte platnost svých dokladů, počet ‚černých’ bodů za přestupky v autě,“ přibližuje Michal Girgle, manažer pro správu dat MONETA Money Bank.

Průlom v digitalizaci Česka

Podle expertů je digitální občanka významný krok k zjednodušení každodenního života a průlom v digitalizaci Česka. „Není úplně podstatné, jaké služby je možné přes bankovní identitu využívat už nyní, ale to, jaký přínos přinese služba občanům České republiky v dalších měsících a letech,“ poznamenává Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní finanční služby Air Bank.

S využitím bankovní identity budeme moci komunikovat například i s operátory a získáte přístup do klientských zón firem a e-shopů. Seznam služeb, které budou takto přístupné, se totiž bude dál rozšiřovat.

„Soukromé společnosti budou muset s bankami uzavřít také obchodní dohody včetně akceptace softwarových standardů, které pro využití této identifikační metody budou muset implementovat do svých informačních systémů. Předpokládáme, že vše na úrovni soukromých společností bude nabíhat ve třetím čtvrtletí tohoto roku,“ říká Pavel Kolář, gestor Komise digitalizace České bankovní asociace, který má v asociaci projekt Bankovní identity na starost.

Služby veřejné správy, které jsou už nyní zpřístupněné přes bankovní identitu, jsou zveřejněny na portále E-identita. Jejich seznam je postupně aktualizován a doplňován. Díky bankovní identitě lze letos podat například i daňové přiznání a pomůže třeba i s vyplněním formuláře při Sčítání lidu. „Výhodou bankovní identity je, že do sčítacího formuláře předem vyplní vaše osobní údaje. Formulář přitom nemusíte vyplnit najednou, ale i po částech. Práci si uložíte a vrátíte se k ní později,“ doplňuje Jakub Vlček.



Zabezpečení jako v bance

Využívání bankovní identity je pro klienty banky dobrovolné a zdarma. O zneužití svých údajů se bát nemusíte. Zabezpečení je stejně důsledné jako to, které chrání vaše peníze v bance. „Pro přihlášení ke službám úřadů nebo firem se identita ověřuje stejně, jako když se přihlašujete do internetového bankovnictví,“ vysvětluje Michal Girgle z MONETA Money Bank, a dodává: „Bankovní identita je ve své podstatě digitální občanka, kdy se souhlasem klienta potvrzujeme jeho identitu pro jednání s dalšími třetími stranami online. Vše se děje se souhlasem klienta, v zabezpečeném prostředí banky a na základě jeho vlastní iniciativy.“

K poskytování služeb bankovní identity je nutná akreditace od ministerstva vnitra. Několik bank již tuto akreditaci získalo a službu pro své klienty zavedlo v 1. čtvrtletí letošního roku. Během letoška plánují tuto službu zavést i další tuzemské banky.



Roste zájem i díky zvědavosti

Banky, které službu už odstartovaly, přitom hlásí, že o digitální občanku mají Češi velký zájem.

Bankovní identita v bankách 1. čtvrtletí 2021: Air Bank; Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka; MONETA Money Bank

Air Bank; Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka; MONETA Money Bank 2. čtvrtletí 2021: Equa bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank

Equa bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank 3. čtvrtletí 2021: mBank Zdroj: portál Bankovní identita

„Možnost využívat vlastní bankovní identitu k přihlašování se k online službám vzbudila mezi lidmi zájem i zvědavost. Během prvních tří měsíců letošního roku provedli klienti České spořitelny přes 227 tisíc přihlášení k online službám státu prostřednictvím svojí bankovní identity. Tuto možnost využilo přes 84 tisíc klientů,“ říká Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.



Rostoucí zájem potvrzuje i průzkum, který pro Českou spořitelnu uskutečnila agentura STEM/MARK. Sonda napříč Českem ukázala, že motivací k prvnímu vyzkoušení bankovní identity byla i zvědavost, jak služba funguje. Všichni dotazovaní přitom uvedli, že ji hodlají využívat i v budoucnu, a to hlavně díky jednoduchému a rychlému způsobu přihlašování a také proto, že si nemusí pamatovat nová hesla a mohou využívat již existující kódy, kterými se přihlašují do svého internetového bankovnictví.



Nejvíc se Češi přihlašují do Portálu občana

Nejčastěji se nyní Češi přihlašovali prostřednictvím své digitální občanky do Portálu občana, kde je nyní k dispozici zhruba 225 služeb.

„Stát v současné době na digitalizaci svých služeb usilovně pracuje a do budoucna lze očekávat ještě další rozšiřování jejich nabídky,“ avizuje Ministerstvo vnitra. Vůbec nejčastějším důvodem těch, kteří se přihlásili do Portálu občana přes bankovní identitu, bylo ověřit si stav trestných bodů v Bodovém hodnocení řidiče. Dále se lidé přihlašovali do portálu České správy sociálního zabezpečení, do Daňového portálu a do Katastru nemovitostí.



Téměř nebývalé pro nově zaváděnou službu je i to, že převážná většina dotazovaných respondentů (72 %) připustila, že není nic, s čím byli nespokojeni.

Dostat se na úroveň, kde bude bankovní identitu k přihlašování a ověřování používat drtivá většina Čechů opakovaně, je podle odborníků otázkou dvou až tří let. Banky mají už zhruba 5,5 milionu uživatelů bankovní identity, tedy klientů internetového bankovnictví. Start této služby potvrzuje, že si lidé bankovní identitu snadno oblíbí. Navíc jim banka poskytne informaci, kde všude klient souhlasil s poskytnutím dat. Takový komfort a přehled stávající občanský průkaz nikdy nemůže nabídnout.

Deset bank tvoří jednotný standard

Podle expertů je to významný průlom v digitalizaci Česka. Bankovní identitu již připravují i některé firmy, jako například pojišťovna Kooperativa nebo Pražská plynárenská. Zapojují se i další energetické společnosti, pojišťovny i finanční instituce a zájem je také z oblastí školství, médií, kultury a medicíny a od technologických a sázkových společností, dopravců nebo obcí.

Deset bank, reprezentujících drtivou většinu klientů v Česku, zároveň spojilo úsilí, aby vznikl jednotný standard pro online ověřování občanů u služeb státu a firem. „Česko potřebuje digitalizaci a bankovní identita je pro digitalizaci obrovský krok kupředu,“ uzavírá Miroslav Lukeš, poradce pro strategii a obchod Bankovní identita.