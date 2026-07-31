Bankovní identita se stala běžnou součástí online komunikace se státem i firmami. Podle společnosti Bankovní identita ji využívá 5,3 milionu lidí, tedy zhruba 80 procent obyvatel v produktivním věku. Banka při jejím použití potvrdí totožnost klienta a případně s jeho souhlasem předá potřebné osobní údaje. Přístup k účtu tím ale druhá strana nezíská.
„Bankovní identitu si lze představit jako digitální občanku. Umožňuje člověku bezpečně prokázat svou totožnost na internetu, přihlásit se ke službám státu nebo soukromých firem, předat jim ověřené osobní údaje a v některých případech také elektronicky podepsat dokument,“ vysvětluje Jakub Feldstein, produktový manažer identitních služeb v Air Bank.
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Při jejím použití na webu úřadu nebo firmy si tak člověk vybere svou banku a přesměruje se do jejího zabezpečeného prostředí. Tam svou totožnost potvrdí způsobem, který zná z internetového či mobilního bankovnictví. Třetí strana však jeho přihlašovací údaje, ani přístup k účtu, nezíská.
Jak vysvětluje Ondřej Pohanka, který má v České spořitelně na starost bankovní identitu a klientskou bezpečnost, banka klienta už zná, a proto pouze ověří, že se skutečně jedná o něj. Úřadu nebo firmě pak předá potřebné identifikační údaje.
Kdo ji získá automaticky
U většiny bank není potřeba o bankovní identitu zvlášť žádat. Klient ji obvykle získá automaticky spolu s běžným účtem a aktivním internetovým či mobilním bankovnictvím. Podmínkou ale bývá řádně ověřená totožnost a aktuální osobní údaje. Konkrétní pravidla se mohou u jednotlivých bank mírně lišit.
Air Bank například požaduje, aby byl klient majitelem rámcové smlouvy, měl fyzicky ověřenou totožnost, aktuální údaje a byl starší 15 let. Pokud službu využívat nechce, může ji kdykoliv vypnout a později znovu zapnout v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví.
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Podobně je tomu i v Raiffeisenbank. „Bankovní identita se klientovi aktivuje automaticky, pokud splní bezpečnostní podmínky banky. Mezi ně patří ověřená totožnost při návštěvě pobočky, předložení platného dokladu totožnosti a aktivní internetové bankovnictví. Klient tak nemusí o bankovní identitu samostatně žádat ani ji zvlášť aktivovat,“ potvrzuje tisková mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Dodatečné ověření může banka vyžadovat například u starších účtů, které byly v minulosti založeny prostřednictvím převzaté identifikace. Omezení se může týkat také některých cizinců, jejichž totožnost banka nemůže ověřit vůči českým registrům.
Co přesně se při přihlášení předává
„Pokud má klient účty u více bank, které bankovní identitu podporují, může ji využívat u každé z nich,“ konstatuje Kaiseršotová. Z hlediska bezpečnosti není mezi jednotlivými bankovními identitami v podstatě rozdíl. Lidé proto obvykle volí banku, kterou používají pro své každodenní bankovnictví a jejíž způsob ověřování je pro ně nejpohodlnější.
Samotný postup je jednoduchý. Při přihlašování přes bankovní identitu si nejprve vyberete banku a následně se přesunete do jejího zabezpečeného prostředí. Ještě před potvrzením vidíte, ke které službě se přihlašujete a jaké údaje mají být předány. Nejčastěji jde o jméno, příjmení, datum narození, adresu nebo kontaktní údaje.
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„Obecně platí, že úřadům banka žádné údaje nepředává. Úřadům se předává pouze jednoznačný identifikátor klienta. Osobní údaje banka poskytuje pouze soukromým společnostem, a to vždy jen na základě explicitního souhlasu klienta,“ vysvětluje Feldstein, produktový manažer identitních služeb v Air Bank.
Přihlašovací údaje do bankovnictví, zůstatek, historii plateb, informace o úvěrech ani další finanční data úřad či firma nezíská. Bankovní identita sama o sobě také neumožňuje zadat platbu nebo jakkoli nakládat s penězi na účtu.
Jediným bankovním údajem, který lze podle Feldsteina prostřednictvím bankovní identity poskytnout, je informace o čísle a měně platebního účtu. I tu však banka předá pouze tehdy, když se tak klient rozhodne.
Od daní přes důchod až po přijímačky
Nejviditelnější je využití bankovní identity ve veřejné správě. Lidé se přes ni přihlašují do datových schránek, Portálu občana, Portálu dopravy, daňového portálu MOJE daně, ePortálu České správy sociálního zabezpečení nebo klientské zóny Jenda.
„Přibývají přitom nejen uživatelé, ale také záležitosti, ve kterých můžete bankovní identitu využít,“ říká Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita.
Jejím prostřednictvím lze řešit například sociální dávky, důchodové záležitosti, bodové hodnocení řidiče, daně a další úřední agendu nebo požádat o vybrané dotace. Přes Portál dopravy si díky ní vyřídíte třeba výměnu řidičského průkazu. Údaje jsou v žádosti předvyplněné a vše lze obstarat z domova. Nový doklad si můžete za 100 korun nechat doručit na některé z více než 11 tisíc výdejních míst a boxů Balíkovny. Nadále zůstává i možnost bezplatného vyzvednutí na úřadě.
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Významnou roli hraje bankovní identita také při přijímacím řízení na střední školy. V roce 2026 byla elektronická přihláška podána u přibližně 139 tisíc z celkových 156 tisíc uchazečů, přičemž většina rodičů se do systému DiPSy přihlásila právě prostřednictvím bankovní identity. Stejným způsobem si mohli zobrazit výsledky přijímacího řízení a případně podat přihlášku do druhého kola. Elektronické podání zároveň omezuje chyby a umožňuje mít na jednom místě přihlášky, termíny zkoušek, výzvy k doplnění údajů i výsledky.
V soukromém sektoru se bankovní identita používá při sjednávání bankovních, pojišťovacích, investičních, telekomunikačních nebo energetických služeb, zakládání zákaznických účtů, ověřování věku či podepisování dokumentů. Přes Bank iD se zákazníci dostanou také do automatizovaných prodejen s nepřetržitým provozem. V Česku jich funguje už více než 200.
Pojišťovny – přihlášení, změny i celé smlouvy
Jednou z oblastí, kde se bankovní identita využívá stále častěji, je pojišťovnictví.
„Typickým příkladem je sjednání životního pojištění, a to i v případech, kdy smlouva zahrnuje více pojištěných osob,“ uvádí Jakub Svárovský, ředitel Úseku digitalizace a rozvoje služeb v ČPP. Bankovní identita v tomto případě umožňuje pojišťovně klienta bezpečně ověřit a celý proces dokončit online.
„Po poradenské schůzce klient na dálku projde AML identifikací, zobrazí si smlouvu a předsmluvní informace, smlouvu potvrdí a provede platbu. Ve většině případů tak již není nutná další schůzka pouze kvůli podpisu,“ vysvětluje Milan Káňa z Kooperativy.
Osobní poradenství na začátku procesu ale podle něj zůstává zachováno, protože parametry komplexního životního pojištění klient obvykle probírá s poradcem. Bank iD tedy nenahrazuje poradenskou část, ale umožňuje digitálně dokončit navazující administrativní a smluvní kroky.
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Další uplatnění nachází při využívání klientských zón. „V Klientské zóně funguje Bank iD především jako bezpečný způsob registrace, přihlášení a jednoznačného ověření klienta. Samotné navazující úkony pak klient provádí v prostředí zóny podle konkrétní služby,“ popisuje Káňa.
„U žádosti o mimořádný výběr pak plní Bank iD identifikační a regulatorní roli: díky ní klienta přímo identifikuje a získá údaje potřebné pro ověření PEP, provedení AML kontroly a splnění dalších povinných kroků. Klient tak nemusí vyplňovat papírový formulář ani chodit na pobočku, žádost podá z pohodlí domova právě v Klientské zóně,“ dodává.
Bank iD pojišťovnám zároveň pomáhá omezovat chyby při ručním přepisování údajů a zrychlovat zpracování požadavků. Její využívání proto chtějí dále rozšiřovat například na další změny smluv, klientské žádosti a nové digitální služby.
Podepsat lze i vlastní PDF
Bankovní identita může sloužit také k elektronickému podepisování. Uživatel se nejprve ověří prostřednictvím své banky a poté potvrdí podpis konkrétního dokumentu.
Jak vysvětluje Ondřej Pohanka z České spořitelny, společnost Bankovní identita následně nechá pro klienta vystavit komerční nebo kvalifikovaný certifikát, který se využije k vytvoření zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu. Celý proces probíhá online, bez nutnosti dokument tisknout, ručně podepisovat a znovu skenovat.
Podepsat lze dokument přímo u konkrétní firmy nebo prostřednictvím veřejné služby Bank iD. Nahrajete PDF, zvolíte umístění podpisu, přihlásíte se přes svou banku a podepsaný soubor si stáhnete. Není přitom nutné instalovat další software ani se samostatně registrovat.
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U některých úkonů vůči státu mohou právní předpisy vyžadovat konkrétní typ elektronického podpisu. Je proto vhodné předem ověřit, jakou formu daná instituce přijímá.
Zájem o tuto možnost rychle roste. Podle dat společnosti Bankovní identita jen během prvních šesti měsíců letošního roku lidé prostřednictvím služby Bank iD elektronicky podepsali téměř 80 tisíc dokumentů, tedy přibližně stejně jako za celý rok 2025.
Kde jste ji použili, lze zpětně dohledat
Při každém použití bankovní identity ještě před potvrzením vidíte, ke které službě se přihlašujete, komu mají být vaše údaje poskytnuty a o jaké informace jde. Můžete se tak rozhodnout, zda jejich předání skutečně schválíte.
S rostoucím počtem služeb, u nichž lze bankovní identitu využít, je důležitá také možnost zpětné kontroly. Její konkrétní podoba se může u jednotlivých bank mírně lišit. Například v České spořitelně lze v sekci Moje Bankovní IDentita zobrazit historii operací a vyfiltrovat použití vůči třetím stranám. Raiffeisenbank rovněž nabízí přehled o tom, kdy a u jaké služby byla identita využita.
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„Klient může v mobilní aplikaci i internetovém bankovnictví zkontrolovat, které společnosti mají jeho souhlas k opakovanému využívání bankovní identity. Tyto souhlasy může také spravovat nebo odebrat,“ říká Jakub Feldstein z Air Bank.
Banky však nesledují, co klient po přihlášení na konkrétním portálu dále vyřizoval. Vědí tedy, komu na váš pokyn předaly údaje, nikoli co jste následně na daném webu dělali.
Největší slabinou bývá člověk
Možnost zpětně zkontrolovat použití bankovní identity je důležitá, stejně zásadní je ale také obezřetnost při každém přihlášení. Samotná služba je velmi bezpečná – využívá šifrovanou komunikaci, vícefaktorové ověření a potvrzení v bankovní aplikaci pomocí PINu nebo biometrie. Biometrické údaje přitom zůstávají v telefonu – banka, úřad ani firma je nezískávají.
„Nejčastější chyby uživatelů tak nesouvisejí se samotnou bankovní identitou, ale s podvodnými praktikami, které se snaží zneužít důvěru lidí. Rizikové je zejména klikání na odkazy z nevyžádaných e-mailů nebo SMS zpráv, potvrzování požadavků bez jejich přečtení nebo sdílení bezpečnostních údajů s dalšími osobami,“ upozorňuje Pohanka z České spořitelny.
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Varovným signálem je podezřelá internetová adresa, vytváření časového tlaku, výhrůžka zablokováním účtu nebo požadavek na instalaci programu pro vzdálený přístup. Legitimní banka ani jiná služba nebude po telefonu, e-mailu či v chatu požadovat heslo, PIN, autorizační kód nebo potvrzení platby jako součást ověření totožnosti. Před přihlášením je proto nutné zkontrolovat internetovou adresu. Nestačí spoléhat jen na logo banky nebo obrázek zámku, protože obojí lze napodobit.
Při podezření, že někdo získal přihlašovací údaje nebo použil bankovní identitu bez vašeho vědomí, je potřeba okamžitě přestat cokoli potvrzovat a kontaktovat banku přes oficiální telefonní číslo. U řady bank lze bankovní identitu vypnout samostatně, aniž by se zablokoval účet nebo platební karta.
„Pokud má ale klient podezření, že unikly také jeho přihlašovací či jiné bezpečnostní údaje, neměl by se spokojit pouze s vypnutím Bank iD. Je nutné zavolat bance, aby mohla zabezpečit i přístup do bankovnictví a prověřit případné podezřelé operace,“ zdůrazňuje Jakub Feldstein a dodává. „Rychlost je v takové chvíli zásadní. Čím dříve klient banku kontaktuje, tím větší je šance případnému zneužití zabránit.“