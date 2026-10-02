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Nezaviněná nehoda, ale bez pásů? Jak to bude s odškodněním, popisuje advokát

Eva Sovová

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Utrpěli jste zranění při dopravní nehodě, kterou jste nezpůsobili, ale v okamžiku střetu jste neměli zapnutý bezpečnostní pás? Tato skutečnost vás automaticky nezbavuje nároku na finanční kompenzaci. Jak postupovat při uplatnění odškodnění za vzniklou újmu na zdraví, radí advokát Zbyněk Drobiš.

Pokud dojde ke zranění při autonehodě, co je klíčové k posouzení, kdo má na odškodnění nárok?
Pro nárok zraněného spolujezdce na odškodnění zpravidla není rozhodující, že cestoval ve vozidle řidiče, který dopravní nehodu způsobil. Základním předpokladem k získání odškodnění za zranění způsobené při dopravní nehodě je, že poškozený nehodu výlučně nezavinil. Právo na náhradu újmy na zdraví totiž zpravidla náleží poškozeným účastníkům nehody, nikoli osobě, která za její vznik nese plnou odpovědnost. Otázku zavinění posuzuje především policie. Pokud při nehodě dojde ke zranění, je proto vhodné ji na místo vždy přivolat. I zdánlivě lehká nehoda může mít závažnější následky, protože některé zdravotní obtíže se projeví až po několika hodinách nebo dnech.

Je vhodné průběh trestního řízení průběžně sledovat a využívat práv, která poškozenému náleží.

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