Koupil auto v bazaru, po týdnu přestalo jezdit. Jak se bránit?

Pan Josef si chtěl pořídit auto a poohlížel se po levnějším SUV. To pravé našel na webových stránkách autobazaru. Vydal se do prodejny, auto si prohlédl a absolvoval zkušební jízdu. „Technik, který s námi jel, doslova říkal, že vůz je v top stavu,“ vzpomíná motorista. A tak bylo rozhodnuto, pan Josef podepsal kupní smlouvu i veškeré další dokumenty a zaplatil 300 tisíc korun. „Slečna, se kterou jsme jednali, nás informovala, že stav vozidla spadá do kategorie C, což je vůz naprosto v pořádku a že ani jiné vozy neprodávají,“ popisuje.

Dlouho se z nákupu neradoval. Po osmi dnech běžného provozu odešla spojka a následoval odtah do autorizovaného servisu. „Technici to vyhodnotili jako skrytou závadu, spojka podle nich byla poškozená již dříve a byla nesprávně opravena,“ líčí pan Josef. Rozhodl se proto auto reklamovat. Autobazar reklamaci zamítl, zákazník přece podepsal protokol o stavu vozidla, takže byl na všechny vady upozorněn.

Teprve poté, co se pan Josef obrátil na iDNES.cz, a ten se o případ začal zajímat, změnil prodejce názor a opravu uhradil.

ČOI loni uložila autobazarům 73 pokut

Česká obchodní inspekce (ČOI) v průběhu roku 2018 uskutečnila celkem 83 kontrol autobazarů. Hlavním cílem bylo ověřit, jakým způsobem bazary informují o vlastnostech prodávaných automobilů, zejména o počtu najetých kilometrů, počtu předchozích majitelů nebo zda bylo vozidlo po nehodě. Porušení právních předpisů inspektoři ČOI zjistili v padesáti případech.

„Nejčastěji prodejci používali nekalé obchodní praktiky, které pak mohou ovlivnit rozhodnutí spotřebitele při nákupu ojetého vozidla nebo o vlastnostech prodávaných vozidel řádně neinformovali,“ uvádí mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Za tyto nedostatky ČOI pravomocně uložila celkem 73 pokut v celkové výši 2 081 500 Kč.

Nejvyšší pokuta 300 000 Kč byla udělena za nekalé obchodní praktiky. „Autobazar na svých webových stránkách nabízel BMW za 215 000 Kč, deklaroval, že jde o vozidlo nehavarované, ve velmi dobrém stavu po nesmírně pečlivém majiteli. Jenže v Protokolu o předání vozidla bylo uvedeno, že jde o vůz ve velmi špatném až nevyhovujícím technickém stavu, nadměrně opotřebovaný a havarovaný,“ líčí mluvčí ČOI konkrétní případ porušení zákona. K tomu společnost zákazníka neinformovala, že stav na tachometru neodpovídá skutečnému počtu ujetých kilometrů.

I ojeté auto můžete reklamovat

Konkrétní předpis, který by autobazarům nařizoval, jak mají vozy před prodejem kontrolovat, neexistuje. Zákon na ochranu spotřebitele jim však ukládá, aby o stavu vozů pravdivě informovaly. „Autobazar by měl srozumitelně a jasně informovat kupujícího o tom, v jakém stavu ojetý vůz je a jaké konkrétní vady se na něm vyskytují,“ říká Zelený a dodává: „Pokud jsou navíc zákazníkovi sdělovány informace o tom, že je vozidlo naprosto v pořádku, tak to lze v situaci, kdy tomu tak není, vyhodnotit jako nekalou obchodní praktiku.“

I ojeté auto můžete reklamovat. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se podle občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě, že autobazar reklamaci zamítne, měl by prokázat, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá. „Jestliže autobazar reklamaci zamítne a bude argumentovat tím, že jste před koupí o vadě věděli, musíte dokázat, že ve smlouvě uvedená vada zmíněna není. Bude-li argumentovat tím, že vada vznikla běžným opotřebením, měl by to prokázat autobazar,“ upřesňuje Zelený.

Reklamaci musí prodávající vyřídit včas, tedy do třiceti dnů, v opačném případě jde o podstatné porušení smlouvy a vy můžete od smlouvy odstoupit. V případě sporu bude stav vozidla posuzovat soudní znalec, je proto vhodné uschovávat si maximum podkladů pro případné dokazování předchozího stavu automobilu. Jestliže posudek prokáže nedůvodnost zamítnutí reklamace, máte právo i na proplacení nákladů, které jste museli v souvislosti s jejím uplatněním vynaložit (tedy včetně proplacení znaleckého posudku).

Na co si dát pozor při koupi ojetiny

Přečtěte si důkladně kupní smlouvu a připojené obchodní podmínky.

Propočítejte si nabídku financování a ověřte si smluvní podmínky. Spočítejte a zvažte výhodnost úvěru, posuzujte cenu za celou dobu jeho trvání.

Prověřte si historii vozidla, hlavně průběh počtu najetých kilometrů, zda vozidlo nebylo odcizeno, havarováno a podobně.

Zejména dražší vozidla si nechte fyzicky prověřit u odborníků. Pak získáte stoprocentní jistotu, že nejsou změněny identifikátory (například VIN ) vozidla.

Zjistěte si skutečný rok výroby auta. Může být starší, než si myslíte. Cena by měla odpovídat skutečnému roku výroby.

Důkladně si ověřte technický stav vozidla. Pokud automobilům nerozumíte, přizvěte si odborníka nebo navštivte servis.

Když u vozidla zjistíte po jeho koupi vadu, ať už technické povahy nebo v jeho historii (například přetočený tachometr), neváhejte a vůz reklamujte.

Zdroj: dTest