Je zjevné, že se k informacím o nehodách a konkrétních osobách a jejich bydlišti dostávají velmi rychle.
Lovci nehod pořád existují. Lidé často ani nevědí, co podepisují, říká advokát
Není to plat ani šéf. Zaměstnance z firem vyhání méně nápadná věc
Nízká mzda, špatný šéf nebo nuda v práci? Důvody, proč lidé dávají výpověď, bývají různé. Nový průzkum Wellbeing Index 2025 ale ukazuje, že za odchodem zaměstnanců často stojí něco méně nápadného. A...
Staré hodinky jsou v kurzu sběratelů, vybrané kousky se v Česku draží za desítky tisíc
Možná je máte doma v zapomenuté krabici či šuplíku jako vzpomínku na svého dědu či pradědu. Mají patinu a jsou staré několik desítek let. Řeč je o hodinkách, které v běhu času zůstaly zapomenuty....
Snížení minimálních záloh zlevní i paušální daň. V červenci o mnoho víc než v srpnu
Snížení minimálních záloh OSVČ na důchodové pojištění, které začne 1. července 2026, dopadne i na poplatníky daně v paušálním režimu. Díky tomu, jak je tato daň konstruována, se jim platba České...
KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická čísla? Ověřte své znalosti
Některé ekonomické pojmy jsou asi každému naprosto jasné. Jsou však s nimi spojená i čísla. A ty se v průběhu času mění. Zkuste otestovat své znalosti, zda máte paměť na konkrétní data. Víte, jaká je...
Platíte kartou v cizině? Stejnou útratu banky přepočtou různě i o stovky
Stačí při platbě v zahraničí špatně zvolit měnu, vybrat z drahého bankomatu nebo používat kartu s horším kurzem a dovolená se prodraží. U útraty 1000 eur může rozdíl dosáhnout i více než 800 korun....
Flexibilita místo přesčasů. Češi mění pohled na práci i kariéru
Rodičovství, práce, vlastní rozvoj i čas pro sebe. Pro mnoho lidí nejde o luxus, ale o každodenní skládanku, která bez flexibility nefunguje. Zájem o kratší úvazky a volnější formy spolupráce proto...
Lovci nehod pořád existují. Lidé často ani nevědí, co podepisují, říká advokát
Po vážných dopravních nehodách se vedle záchranářů a policie objevují i další lidé – takzvaní „lovci nehod“. Ti kontaktují zraněné nebo jejich rodiny a nabízejí pomoc s vyřízením odškodnění za...
Zálohy OSVČ se od července 2026 sníží. Úřad začal rozesílat dopisy s nápovědou
Snížení minimálních záloh na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti u OSVČ začne 1. července 2026. Ne každému se minimální zálohy sníží o 715 korun na nové minimum 5 005 Kč měsíčně. Jak...
Revoluce v bílém plášti: Jak pokrok medicíny za 25 let změnil životní pojištění
Infarkt, mozková příhoda, selhání jater nebo diagnóza HIV – ještě před několika desítkami let šlo o rozsudky, které v lepším případě končily invaliditou, v horším blízkou smrtí. Česká medicína prošla...
Pár kliknutí před odletem nestačí. Přečtěte si, jak správně nastavit cestovní pojištění
„Uzavřel jsi nám cestovní pojištění?“ „Ne, to uděláme až na letišti. A beztak máme něco z banky ke kartě.“ Možná jste podobný rozhovor před dovolenou zažili také. Cestovní pojištění dnes opravdu...
Snížení minimálních záloh zlevní i paušální daň. V červenci o mnoho víc než v srpnu
Snížení minimálních záloh OSVČ na důchodové pojištění, které začne 1. července 2026, dopadne i na poplatníky daně v paušálním režimu. Díky tomu, jak je tato daň konstruována, se jim platba České...
Proč v debatách často obhajujeme své ego místo samotné myšlenky? Má to vysvětlení
Proč někdy v diskusi nedokážeme ustoupit, ani když je zřejmé, že nemáme pravdu? Psychologie nabízí jednoduché vysvětlení. Říká mu „angažovanost“ našeho ega. Působí všude – v pracovním prostředí,...
KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická čísla? Ověřte své znalosti
Některé ekonomické pojmy jsou asi každému naprosto jasné. Jsou však s nimi spojená i čísla. A ty se v průběhu času mění. Zkuste otestovat své znalosti, zda máte paměť na konkrétní data. Víte, jaká je...
Co se děje s hrozny po sklizni? Rozhodující slovo má enolog
Enolog není someliér ani jen vinař ve sklepě. Je to člověk, který řídí výrobu vína od zpracování hroznů přes fermentaci až po lahvování. „Každý ročník je originál a vždy mě něčím překvapí,“ říká v...
Vyhlášení nejlepší pojišťovny roku 2025 se neslo v duchu hokeje a fair play!
Konec května přinesl nejen vyvrcholení MS světa v hokeji, ale také největší událost roku v oblasti pojišťovnictví, tedy vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2025. Organizátoři si vzali inspiraci...
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Platíte kartou v cizině? Stejnou útratu banky přepočtou různě i o stovky
Stačí při platbě v zahraničí špatně zvolit měnu, vybrat z drahého bankomatu nebo používat kartu s horším kurzem a dovolená se prodraží. U útraty 1000 eur může rozdíl dosáhnout i více než 800 korun....
Autem na dovolenou. Za kolik natankujete v zemích Evropy? Letos lze ušetřit tisíce
Letošní geopolitické napětí přispělo k růstu cen benzinu i nafty. V plánování dovolených hraje dnes roli i bezpečnostní situace ve světě. Češi si však zasloužený oddech nenechají vzít. Na letní...