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Lovci nehod pořád existují. Lidé často ani nevědí, co podepisují, říká advokát

Eva Sovová
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Advokát Zbyněk Drobiš | foto: archiv advokáta

Po vážných dopravních nehodách se vedle záchranářů a policie objevují i další lidé – takzvaní „lovci nehod“. Ti kontaktují zraněné nebo jejich rodiny a nabízejí pomoc s vyřízením odškodnění za zranění nebo kompenzací pro pozůstalé. Podle advokáta Zbyňka Drobiše ale tato „pomoc“ často skrývá rizika, na která upozorňuje v rozhovoru.
Je zjevné, že se k informacím o nehodách a konkrétních osobách a jejich bydlišti dostávají velmi rychle.

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Lovci nehod pořád existují. Lidé často ani nevědí, co podepisují, říká advokát

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Advokát Zbyněk Drobiš

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