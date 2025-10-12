Vaše činy mluví za vás. Víte, co o vás skutečně říkají a zda si nekazíte pověst?

Slova jsou důležitá, ale rozhodující je to, co skutečně děláme. V byznysu i v osobním životě si lidé nevytvářejí názor podle našich hodnot, o kterých mluvíme, ale podle těch, které žijeme. Jak vypadá skutečná autenticita v praxi? Co o vás říká váš každodenní způsob jednání? A můžete formovat svou pověst? Praktický návod přibližuje psycholožka Radka Loja.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V pracovním prostředí dnes víc než kdy dřív platí, že důvěru si nezískáme tím, co říkáme, ale tím, co děláme. Můžeme hovořit o hodnotách, firemní kultuře, etice nebo zodpovědnosti – ale pokud naše chování neodpovídá těmto slovům, naše sdělení zůstává prázdné – jako skořápka od vajíčka. Slova mohou být inspirativní, ale činy přesvědčují. A právě ty formují naši pověst, vztahy i vliv.

„To, co děláš, mluví tak hlasitě, že neslyším, co říkáš.“

Ralph Waldo Emerson

Důvěra je dnes jednou z nejcennějších měn – a autentické chování je jedním z mála způsobů, jak ji dlouhodobě budovat. Lidé, jejichž činy odpovídají tomu, co říkají, vyzařují přirozenou autoritu. Nepotřebují se prosazovat silou, protože jejich jednání mluví samo za sebe. V prostředí týmů i celých firem pak vytvářejí stabilitu, bezpečí a přirozený respekt.

Vnitřní soulad, který je čitelný navenek

Autenticita není o tom „říkat, co mě napadne“, ani o tom být stejný člověk za všech okolností. V psychologickém smyslu znamená především vnitřní soulad – mezi tím, co prožíváme, co si myslíme, co říkáme a co skutečně děláme. A zároveň schopnost tento soulad srozumitelně komunikovat navenek, aby ho mohli lidé kolem nás číst a chápat.

Radka Loja

Radka Loja

Psycholožka, lektorka a koučka, autorka knihy „Praktický průvodce transformačním koučinkem a sebekoučinkem - Cesta proměny“, „Emoce pod kontrolou“, „Myšlení pod kontrolou“ a dalších.

Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink, psychoterapii a hypnózu.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Když klademe důraz na disciplínu, ale sami nedodržujeme dohody, podkopáváme svou autoritu. Pokud mluvíme o empatii, ale v rozhodujících chvílích jednáme chladně a bez porozumění, naše slova ztrácejí váhu.

Autentický člověk zná své hodnoty, sdílí to, co je relevantní k dané roli a kontextu. A když udělá chybu, neuhýbá, ale převezme odpovědnost, uzná svůj omyl a hledá nápravu.

Autenticita není výmluva pro necitlivost (“já už takový/á jsem“) ani štít pro hrubost zabalenou do „upřímnosti“ a už vůbec ne „mlžení a opatrnost“ – abych neztratil výhody, které z určité pozice nebo vztahu mám. Nejde o rigiditu, ale o pravdivost v pohybu – tedy schopnost být sám sebou v různých situacích, v souladu se svými hodnotami.

Čtyři kroky jak reflektovat své chování

Věnujte si pár minut k jednoduché, ale hluboké sebereflexi. Pomůže vám pochopit, jak vás druzí vnímají – a jestli to odpovídá tomu – jak si přejete, aby vás vnímali.

1. Co jsem za posledních 48 hodin udělal/a – nebo neudělal/a?

Zamyslete se nad tím, jaká rozhodnutí jste přijali, čemu jste se vyhnuli, jak jste reagovali ve stresu nebo pod tlakem. Vzpomeňte si na momenty, kdy jste někomu pomohli – nebo kdy jste mohli, ale neudělali to.

Zeptejte se sami sebe: Choval/a jsem se v souladu se svými hodnotami? Vyjádřil/a jsem se jasně, když na tom záleželo? Projevil/a jsem respekt k ostatním i sobě?

2. Jaký obraz o sobě vysílám druhým?

Kdyby vaše chování za poslední dva dny shrnul někdo jedním slovem, co by to bylo?
Rozhodnost? Podpora? Nerozhodnost? Odtažitost? Chlad? Štědrost? Laskavost?

Každý den vytváříme svůj sebe-obraz, často nevědomky – a právě i drobné signály mají obrovský dopad naše profesní i osobní vztahy.

Váš život je vaše volba. Změňte destruktivní programy, budete šťastnější

3. Jak mě vnímají ostatní?

Pokud máte odvahu, zeptejte se kolegy, přítele nebo partnera, jak vás vnímal. Jeho pohled může být jiný než ten váš – a právě v tomto rozdílu často leží prostor pro růst. Někdy jsme přísnější na sebe než na ostatní, jindy si naopak nevšimneme chování, které může druhé zraňovat.

4. Kde je prostor ke změně?

Když víme, kde se rozcházíme s tím, kým chceme být, máme šanci to změnit. Místo velkých předsevzetí zkuste drobné, ale konkrétní úpravy: být pozornější v komunikaci, věnovat někomu čas, říct věci nahlas, i když to není pohodlné atd. Dejte si sami konkrétní úkoly.

Žijete své hodnoty – nebo o nich jen mluvíte?

Skvělý způsob, jak žít autentičtěji, je ujasnit si své klíčové hodnoty. Napište si alespoň tři z nich – takové, které vystihují, kým chcete být. Pro každou hodnotu si položte otázku: Co říkám a dělám, aby tuto hodnotu druzí rozpoznali v mém chování?

Například: Říkáte, že si ceníte rozhodnosti. Jak na vás druzí poznají, že jste rozhodný/á? Mluvíte o tom že, vás zajímají druzí – Jakým konkrétním chováním ukazujete druhým, že poznají, že vám na nich záleží? Hlásáte odpovědnost – Jak se chováte, aby bylo jasné, že berete odpovědnost za svá slova i činy?

Tato reflexe vám pomůže žít v souladu se svými hodnotami. Když vaše činy odpovídají tomu, kým skutečně chcete být, získáváte nejen důvěru druhých, ale i pevný pocit sebedůvěry, vlastní síly a vnitřní stability.

Psycholožka: Mají práci, rodinu i uznání, ale cítí prázdno. Jak to řešit?

Skutky jsou váš podpis

Autenticita není o dokonalosti. Je o odvaze jednat v souladu se svými hodnotami – i když to není pohodlné nebo populární. V byznysovém světě, kde se důvěra těžko buduje a snadno ztrácí, jsou vaše činy tím nejhlasitějším vyjádřením toho, kdo jste.

Každý den vysíláte signál o své identitě. Je to signál, který chcete skutečně vysílat?

