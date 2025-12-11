Nákupy vánočních dárků si Češi v posledních letech plánují v dostatečném předstihu. Stále více lidí si přitom stanovuje limity, kolik za dárky utratí, a nakupují je ve velkých akcích jako Black Friday, kdy obchodníci vyprodávají zboží mnohdy i za poloviční ceny. Jenže i sebevíce ukázněná domácnost může o Vánocích finančně narazit. Důvodem jsou kyberútoky, podvodné e-shopy či doručování falešného zboží. Na adventních trzích, ve veřejné dopravě i kdekoli na ulici zase číhají kapsáři.
„Statistiky z minulých let nám říkají, že 21 procent občanů naší republiky se stalo terčem podvodu při vánočních nákupech online. Průměrná škoda činila 13 tisíc korun,“ říká Eva Vik, koordinátorka prevence Policie ČR. Nejvyšší finanční újma způsobená podvodníky v souvislosti s nákupem vánočních dárků ale skutečně překvapí. Podle policie totiž dosáhla 800 tisíc korun.
Seznam rizikových e-shopů ČOI
Při vánočních nákupech na internetu Vik varuje hlavně před falešnými e-shopy, u nichž by měla vzbudit podezření na to, že není něco v pořádku, třeba velmi nízká cena inzerovaného zboží nebo služby. Určitou podporu v tomto směru nabízí web České obchodní inspekce (ČOI) se seznamem rizikových e-shopů.
„Seznam rizikových obchodů ČOI se neustále aktualizuje. Všechny obchody na seznamu však nejsou podezřelé. Jsou mezi nimi například i takové, kde chybí kontakt, údaje o provozovateli či obchodní podmínky,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.
Obvykle se takový e-shop dostane na seznam ČOI na základě více stížností od spotřebitelů, kdy inspekce daný web, respektive e-shop nejdříve prověří. A zároveň s tím důrazně upozorňuje na důležitý fakt. To, že nějaký internetový obchod na seznamu ČOI není, automaticky neznamená, že je zcela bezpečný. „Každý nově používaný e-shop je proto třeba si nejprve prověřit aspoň jeho zadáním do vyhledávače či načtením recenzí,“ doporučuje Kučera.
Bezpečnou online platbu nabízejí jednorázové virtuální karty
Určitým preventivním řešením může být používání jednorázových virtuálních karet pro platbu v online prostoru. Jde o kartu na jedno použití s unikátním číslem a kontrolním kódem pro ověření platby na internetu.
„Tyto vygenerované údaje se zadávají do platební brány, stejně jako je tomu při online platbě klasickou debetní či kreditní kartou. Ovšem s tím rozdílem, že virtuální platební karta přestává platit okamžikem zaplacení nebo hodinu po svém založení,“ vysvětluje Kučera.
„Jednorázové virtuální karty jsou tedy pro platby na internetu, především v nikoli prověřených obchodech, ideální. I kdyby si údaje z karty obchodník uložil, k zůstatku na bankovním účtu se nedostane,“ dodává.
Dodatečná výzva k doplacení dopravy je past
Policie se v adventním čase podle Evy Vik často setkává i s případy, kdy lidem přijde zpráva na telefon nebo do e-mailové schránky s výzvou k zaplacení poplatku či doplatku za dopravu k již objednanému zboží. Anebo se podvodníci snaží spotřebiteli namluvit, že si zboží nepřevzal a musí zaplatit další dopravu. I v tomto případě se vyplatí obezřetnost, protože jde o past a chystaný útok na bankovní účet adresáta. „Zpráva obvykle obsahuje odkaz na falešné stránky, kdy po kliknutí na něj a vyplnění údajů z bankovní karty se podvodník dostává k vašim platebním údajům,“ upozorňuje Vik.
Internetoví podvodníci ale nemíří výhradně na nakupující. Své finty cílí i na prodávající, například na online bazarech. I s takovými případy se policie setkává stále častěji a v předvánočním čase jich každý rok přibývá. „Nenechte se napálit nabídkou na poslání kurýra, podvodníci zasílají link na falešné stránky přepravní společnosti a opět se snaží vymámit z obětí jejich platební údaje,“ připomíná policejní koordinátorka prevence.
K napadení bankovního účtu a rychlému odčerpání peněz z něj dojde po vyplnění údajů z karty nebo po zadání přístupových údajů a hesla do internetového bankovnictví. A jelikož takto odcizené prostředky převádí hackeři na špatně dohledatelné účty do zahraničí nebo za ně obratem nakoupí kryptoměny, poškozený je dostane zpátky jen zřídkakdy.
V posledních době upozorňuje policie i na falešně doručované zboží údajně objednané na internetu do domácností nebo výdejního boxu na dobírku. Zásilku některý z členů domácnosti od kurýra přebere, zaplatí za ni i tisíce korun v domnění, že si zboží někdo z rodiny objednal, a až doma zjistí, že jde o podvod. Jelikož na zásilce chybí jakékoli údaje o odesílateli či faktura, domoci se reklamace, vrácení zboží a peněz je takřka nemožné.
Kapsáři číhají na vánočním trhu i v obchoďácích
Kdo se rozhodne letos nakoupit dárky a vánoční zboží mimo internet, tedy v kamenném obchodě, obchodním centru či na vánočním trhu, měl by se mít rovněž na pozoru. Ani tam totiž nebudou jeho peníze, a navíc ani další cenné věci jako telefon či třeba šperky, v úplném bezpečí. Právě o adventu roste počet takových krádeží.
„Největším rizikem nákupů v obchodním domě bývají kapsáři a lidská nepozornost,“ říká k trestné činnosti na těchto zdánlivě pohodových a vánočním časem naladěných místech Vik.
Kabelku či batoh je podle jejího doporučení třeba mít vždycky zapnuté a umístěné ideálně před sebou. Lidé se mají vyvarovat ukládání kabelky či batohu do nákupního košíku nebo na volnou židli v kavárně. Nejen o adventu, ale po celý rok pak platí to, že nemají nechávat cenné věci ani osobní doklady v autech na parkovišti. Pokud už tam musí něco zůstat, pak na takovém místě, které nebude na očích případnému zloději. Protože stále platí rčení „příležitost dělá zloděje“.