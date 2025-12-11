Jak přežít advent bez útoku podvodníků a zlodějů na vaši peněženku či účet

Daniel Tácha
Plánované výdaje nejen za dárky, ale i výlety na trhy, výstavy a jiné akce jsou lákadlem pro zloděje v době adventu. A jak ukazují bankovní i policejní statistiky, bezpečno není nikde. V online prostoru číhají hackeři a jiní podvodníci, na ulici a trzích zase kapsáři.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nákupy vánočních dárků si Češi v posledních letech plánují v dostatečném předstihu. Stále více lidí si přitom stanovuje limity, kolik za dárky utratí, a nakupují je ve velkých akcích jako Black Friday, kdy obchodníci vyprodávají zboží mnohdy i za poloviční ceny. Jenže i sebevíce ukázněná domácnost může o Vánocích finančně narazit. Důvodem jsou kyberútoky, podvodné e-shopy či doručování falešného zboží. Na adventních trzích, ve veřejné dopravě i kdekoli na ulici zase číhají kapsáři.

„Statistiky z minulých let nám říkají, že 21 procent občanů naší republiky se stalo terčem podvodu při vánočních nákupech online. Průměrná škoda činila 13 tisíc korun,“ říká Eva Vik, koordinátorka prevence Policie ČR. Nejvyšší finanční újma způsobená podvodníky v souvislosti s nákupem vánočních dárků ale skutečně překvapí. Podle policie totiž dosáhla 800 tisíc korun.

Seznam rizikových e-shopů ČOI

Při vánočních nákupech na internetu Vik varuje hlavně před falešnými e-shopy, u nichž by měla vzbudit podezření na to, že není něco v pořádku, třeba velmi nízká cena inzerovaného zboží nebo služby. Určitou podporu v tomto směru nabízí web České obchodní inspekce (ČOI) se seznamem rizikových e-shopů.

„Seznam rizikových obchodů ČOI se neustále aktualizuje. Všechny obchody na seznamu však nejsou podezřelé. Jsou mezi nimi například i takové, kde chybí kontakt, údaje o provozovateli či obchodní podmínky,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Obvykle se takový e-shop dostane na seznam ČOI na základě více stížností od spotřebitelů, kdy inspekce daný web, respektive e-shop nejdříve prověří. A zároveň s tím důrazně upozorňuje na důležitý fakt. To, že nějaký internetový obchod na seznamu ČOI není, automaticky neznamená, že je zcela bezpečný. „Každý nově používaný e-shop je proto třeba si nejprve prověřit aspoň jeho zadáním do vyhledávače či načtením recenzí,“ doporučuje Kučera.

U platby do zahraničí mohou nastat komplikace. Ověřili jsme, kdy se tak děje a proč

Bezpečnou online platbu nabízejí jednorázové virtuální karty

Určitým preventivním řešením může být používání jednorázových virtuálních karet pro platbu v online prostoru. Jde o kartu na jedno použití s unikátním číslem a kontrolním kódem pro ověření platby na internetu.

„Tyto vygenerované údaje se zadávají do platební brány, stejně jako je tomu při online platbě klasickou debetní či kreditní kartou. Ovšem s tím rozdílem, že virtuální platební karta přestává platit okamžikem zaplacení nebo hodinu po svém založení,“ vysvětluje Kučera.

„Jednorázové virtuální karty jsou tedy pro platby na internetu, především v nikoli prověřených obchodech, ideální. I kdyby si údaje z karty obchodník uložil, k zůstatku na bankovním účtu se nedostane,“ dodává.

Dodatečná výzva k doplacení dopravy je past

Policie se v adventním čase podle Evy Vik často setkává i s případy, kdy lidem přijde zpráva na telefon nebo do e-mailové schránky s výzvou k zaplacení poplatku či doplatku za dopravu k již objednanému zboží. Anebo se podvodníci snaží spotřebiteli namluvit, že si zboží nepřevzal a musí zaplatit další dopravu. I v tomto případě se vyplatí obezřetnost, protože jde o past a chystaný útok na bankovní účet adresáta. „Zpráva obvykle obsahuje odkaz na falešné stránky, kdy po kliknutí na něj a vyplnění údajů z bankovní karty se podvodník dostává k vašim platebním údajům,“ upozorňuje Vik.

Podvodníků je nespočet. Jak jim nenaletět a kdy je šance reklamovat platbu

Internetoví podvodníci ale nemíří výhradně na nakupující. Své finty cílí i na prodávající, například na online bazarech. I s takovými případy se policie setkává stále častěji a v předvánočním čase jich každý rok přibývá. „Nenechte se napálit nabídkou na poslání kurýra, podvodníci zasílají link na falešné stránky přepravní společnosti a opět se snaží vymámit z obětí jejich platební údaje,“ připomíná policejní koordinátorka prevence.

K napadení bankovního účtu a rychlému odčerpání peněz z něj dojde po vyplnění údajů z karty nebo po zadání přístupových údajů a hesla do internetového bankovnictví. A jelikož takto odcizené prostředky převádí hackeři na špatně dohledatelné účty do zahraničí nebo za ně obratem nakoupí kryptoměny, poškozený je dostane zpátky jen zřídkakdy.

V posledních době upozorňuje policie i na falešně doručované zboží údajně objednané na internetu do domácností nebo výdejního boxu na dobírku. Zásilku některý z členů domácnosti od kurýra přebere, zaplatí za ni i tisíce korun v domnění, že si zboží někdo z rodiny objednal, a až doma zjistí, že jde o podvod. Jelikož na zásilce chybí jakékoli údaje o odesílateli či faktura, domoci se reklamace, vrácení zboží a peněz je takřka nemožné.

Kapsáři číhají na vánočním trhu i v obchoďácích

Kdo se rozhodne letos nakoupit dárky a vánoční zboží mimo internet, tedy v kamenném obchodě, obchodním centru či na vánočním trhu, měl by se mít rovněž na pozoru. Ani tam totiž nebudou jeho peníze, a navíc ani další cenné věci jako telefon či třeba šperky, v úplném bezpečí. Právě o adventu roste počet takových krádeží.

Kyberšmejdi útočí stále víc. Vydávají se i za faráře a z lidí vylákají přes miliardu ročně

„Největším rizikem nákupů v obchodním domě bývají kapsáři a lidská nepozornost,“ říká k trestné činnosti na těchto zdánlivě pohodových a vánočním časem naladěných místech Vik.

Kabelku či batoh je podle jejího doporučení třeba mít vždycky zapnuté a umístěné ideálně před sebou. Lidé se mají vyvarovat ukládání kabelky či batohu do nákupního košíku nebo na volnou židli v kavárně. Nejen o adventu, ale po celý rok pak platí to, že nemají nechávat cenné věci ani osobní doklady v autech na parkovišti. Pokud už tam musí něco zůstat, pak na takovém místě, které nebude na očích případnému zloději. Protože stále platí rčení „příležitost dělá zloděje“.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Důchody 2026: Kolik vám přidá valorizace a nový výpočet minimálních penzí

ilustrační snímek

Všechny penze se od ledna zvýší. Lednová valorizace přinese průměrnému starobnímu důchodci přilepšení o 668 korun. Kdo je v předčasné penzi získá navíc ale jen 240 korun. Vzrostou i všechny minimální...

S darováním nemovitosti se pojí daňová povinnost. Jaká pravidla je dobré znát?

darování nemovitosti

Převod je rychlý a nabízí možnost určit přesně, kdo co dostane. To jsou hlavní důvody, proč lidé stále častěji přemýšlí o rozdělení rodinného majetku ještě za života formou daru. Stále častěji sahají...

Dobrá kombucha má bublinku a nelepí vám pusu cukrem, říká Michal Ďuriník

Michal Ďuriník, Loklok

Nápad pustit se do byznysu s kombuchou dostal během let strávených na doktorátu v Sydney, kde na ni narážel doslova na každém rohu. „Nebyla to ale ta zvláštní houba, kterou jsem si pamatoval z...

Za perníčkové řemeslo získala tři zlaté medaile. O tajné recepty se teď dělí s lidmi

Lenka Přibylová

Studnické perníčky patří k vyhlášené a oceňované značce. Lenka Přibylová za ně získala řadu ocenění a toto řemeslo se stalo jejím životním koníčkem. Čerpá z něj energii a předává ji dál. Své tajné...

Víc peněz ze stavebního spoření. Odborník radí, jak zhodnotit vklady na maximum

Premium
Petr Kielar

Stavební spoření je dlouhodobě oblíbený spořicí produkt. Dnes nabízí bezpečné zhodnocení úspor převyšující čtyři procenta ročně, a to po odečtení všech poplatků a daní. Pro srovnání: Kdybychom chtěli...

Výpovědi z práce mají nová pravidla. Ne všichni zaměstnanci je však ocení

Premium
Mgr. Jakub Chvátal, advokát z kanceláře Spring Walk

Úkol takzvané flexinovely zákoníku práce byl jasný – zpružnit pracovní trh. Přinesla proto několik zásadních legislativních změn, a to zejména v oblasti ukončování pracovněprávních vztahů. Jaká...

11. prosince 2025

Jak přežít advent bez útoku podvodníků a zlodějů na vaši peněženku či účet

podvody na internetu

Plánované výdaje nejen za dárky, ale i výlety na trhy, výstavy a jiné akce jsou lákadlem pro zloděje v době adventu. A jak ukazují bankovní i policejní statistiky, bezpečno není nikde. V online...

11. prosince 2025

Půjčka na dárky zatíží rozpočet na roky. Přitom stačí rozumné plánování

ilustrační snímek

Vánoce svádějí k impulzivním nákupům. Někdo chce dostát své roli živitele, jiný nechce ochudit své děti. Zadlužit se na roky dopředu je ale zbytečný risk. Stačí rozumné plánování a realistická...

11. prosince 2025

Víc peněz ze stavebního spoření. Odborník radí, jak zhodnotit vklady na maximum

Premium
Petr Kielar

Stavební spoření je dlouhodobě oblíbený spořicí produkt. Dnes nabízí bezpečné zhodnocení úspor převyšující čtyři procenta ročně, a to po odečtení všech poplatků a daní. Pro srovnání: Kdybychom chtěli...

10. prosince 2025

Penzijko: Jak ušetřit na dani až 7 200 korun a mít šanci na předdůchod

ilustrační snímek

Kdo spoří na důchod v penzijku, získává podle výše vkladů státní podporu. Lze ušetřit i na daních. Pokud si pošlete v prosinci na penzijko mimořádný příspěvek, můžete využít daňový odpočet za rok...

10. prosince 2025

Hypotéky přešlapují na místě. Ceny bytů rostou, stoupá podíl nájemního bydlení

ilustrační snímek

Úrokové sazby hypoték letos klesly jen o tři desetiny procentního bodu a závěr roku přinesl podle Swiss Life Hypoindexu stagnaci na úrovni 4,91 %. Ani příští rok se neočekávají dramatické změny,...

9. prosince 2025

Podílové fondy, do kterých investují Češi, v listopadu stagnovaly. Zářily jen komodity

Ilustrační snímek

Listopad přinesl na finanční trhy náznak dlouho očekávané korekce ceny akcií, růst tržních úrokových sazeb nebo posílení koruny. To vše se promítlo i do výkonu podílových fondů, do kterých investují...

9. prosince 2025

Mámy chtějí pracovat. Ale firmy mrhají talenty

Kristýna Cejnarová (vlevo) a Lucie Bášová - zakladatelky projektu MUMDOO

Dvě bývalé kolegyně z nadnárodní korporace se při mateřské snažily najít práci odpovídající jejich specializaci a volné kapacitě, ale rychle narazily. „Nenechaly jsme se však odradit,“ říkají...

8. prosince 2025

Za perníčkové řemeslo získala tři zlaté medaile. O tajné recepty se teď dělí s lidmi

Lenka Přibylová

Studnické perníčky patří k vyhlášené a oceňované značce. Lenka Přibylová za ně získala řadu ocenění a toto řemeslo se stalo jejím životním koníčkem. Čerpá z něj energii a předává ji dál. Své tajné...

7. prosince 2025

Dobrá kombucha má bublinku a nelepí vám pusu cukrem, říká Michal Ďuriník

Michal Ďuriník, Loklok

Nápad pustit se do byznysu s kombuchou dostal během let strávených na doktorátu v Sydney, kde na ni narážel doslova na každém rohu. „Nebyla to ale ta zvláštní houba, kterou jsem si pamatoval z...

6. prosince 2025

Důchody 2026: Kolik vám přidá valorizace a nový výpočet minimálních penzí

ilustrační snímek

Všechny penze se od ledna zvýší. Lednová valorizace přinese průměrnému starobnímu důchodci přilepšení o 668 korun. Kdo je v předčasné penzi získá navíc ale jen 240 korun. Vzrostou i všechny minimální...

5. prosince 2025

Hypotéka po padesátce? Banky se jim nebrání, má to však určitá „ale“

ilustrační snímek

Úvěry na pořízení nového bydlení nejsou zdaleka jen doménou mladších lidí. Stále častěji po nich sahají i padesátníci, přičemž jejich podíl v čase pomalu roste. Banky k jejich žádostem o hypotéku...

5. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.