Mít dvě zaměstnání není v Česku nic neobvyklého. Zvláště o letních prázdninách si řada lidí přivydělává, a má tak souběžně dva zaměstnanecké příjmy. Platba přímých daní z hlavního zaměstnání samozřejmě nepřináší žádné automatické daňové osvobození v druhém zaměstnání. Zdanění ve druhém zaměstnání se liší zejména v závislosti na tom, zda se jedná o práci na zkrácený úvazek nebo přivýdělek na některou z pracovních dohod.
„Ve všech případech však platí, že v druhém zaměstnání již nemůže zaměstnanec podepsat prohlášení k dani a uplatňovat daňové slevy, protože ho má podepsané ve svém hlavním zaměstnání,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
„Před uzavřením druhého pracovního poměru nebo brigády při práci doporučujeme, abyste informovali svého hlavního zaměstnavatele o tom, že se chystáte pracovat i jinde. Zákon to sice nevyžaduje, ale zaměstnavatel má právo vědět o vašem dalším pracovním vztahu, pokud by to mohlo ovlivnit váš výkon coby jeho zaměstnance nebo by to bylo v rozporu s firemními zájmy,“ doporučuje advokát Ondřej Preuss, zakladatel portálu DostupnýAdvokát.cz.
Výhody přivýdělku k práci:
Přivýdělek na pracovní dohodu
V praxi si nejčastěji zaměstnanci ke svému hlavnímu zaměstnání přivydělávají na některou z pracovních dohod. Když je odměna z pracovních dohod do limitu, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. V roce 2026 se neplatí sociální a zdravotní pojištění z dohody o provedení práce, když je hrubá měsíční odměna 11 999 korun a méně a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je 4 499 korun a méně. Daň z příjmu se však bez podepsaného prohlášení k dani platí z pracovních dohod vždy.
„Pro zaměstnance pracující na klasickou pracovní smlouvu pro hlavního zaměstnavatele je brigáda s odměnou do limitu výhodná, protože mají vyřešen svůj pojistný vztah právě v hlavním zaměstnání,“ poznamenává Gabriela Ivanco.
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Co vědět o práci na zkrácený úvazek?
Pokud je druhé zaměstnání vykonáváno na zkrácený úvazek, tak se z něj bude odvádět sociální i zdravotní pojištění ve standardních sazbách, tj. 7,1 % z hrubé mzdy na sociální pojištění a 4,5 % z hrubé mzdy na zdravotní pojištění. I když je hrubá mzda ze zkráceného úvazku nižší než 22 400 korun, tak se při výpočtu zdravotního pojištění neprovádí dopočet do minima, protože minimální vyměřovací základ je již dodržen v hlavním zaměstnání na plný úvazek.
Sazba daně z příjmu je 15 % a nesnižují ji žádné slevy, protože se uplatňují v hlavním zaměstnání. Vyšší 23% sazbě daně z příjmu podléhají až velmi vysoké mzdy.
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„Platba sociálního pojištění ve dvou zaměstnáních současně má však pozitivní vliv na budoucí výpočet starobního důchodu, protože výsledný osobní vyměřovací základ bude vyšší,“ vysvětluje daňová poradkyně.
Kdo musí odevzdat daňové přiznání?
Zaměstnanci, kteří alespoň v jednom měsíci během letošního roku 2026 budou pracovat současně pro dva zaměstnavatele a přitom z obou zaměstnání budou odvádět zálohovou daň z příjmu, budou muset za rok 2026 vyplnit a odevzdat daňové přiznání sami a žádného zaměstnavatele nebudou moci požádat o roční zúčtování daně.
„K vyplnění daňového přiznání budou tito zaměstnanci potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů, které bude následně nedílnou přílohou daňového přiznání,“ dodává Gabriela Ivanco.