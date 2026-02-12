Zaměstnanci a daně za rok 2025. Může vás účetní odmítnout kvůli slevě za hypotéku?

Většina zaměstnanců ze zákona nemusí podávat daňové přiznání. Daňovou povinnost splní díky ročnímu zúčtování daně, které provede zaměstnavatel. Někdy ho ale účetní odmítají zpracovat. Proč a je to správný postup? Co dělat potom?
„Když jsem v práci na účtárnu přinesla na začátku února potvrzení z banky o zaplacených úrocích na hypotéce, účetní mi řekla, že jestli si chci uplatnit úlevu na dani, ať si podám daňové přiznání,“ popisuje šestačtyřicetiletá Martina. Postoj ji zaskočil, minulý zaměstnavatel se zpracováním ročního zúčtování při hypotéce neměl problém.

„Chápu, že toho mají hodně a je to pro ně práce navíc, ale přece mě nemůžou takhle odbýt,“ zlobí se Martina. Má pravdu, správný postup to rozhodně není, jak upozorňuje Jana Jáčová, zakladatelka společnosti UOL Účetnictví. „Práce navíc“ ale nemusí být jediný důvod, proč firmy nechtějí podávat roční zúčtování u zaměstnanců, kteří mají národ na různé odpočty.

Kdy se dělá roční zúčtování daně

K tomu, aby zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně, si musí zaměstnanec požádat předem. Slouží k tomu tiskopis s názvem Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a podat se musí nejpozději do 16. února 2026. S žádostí by měl zaměstnanec odevzdat všechny dokumenty, které jsou potřeba pro uplatnění daňových slev nebo snížení daňového základu.

„Pokud zaměstnanec požádá o roční zúčtování v termínu do 15. 2. a doloží všechny dokumenty, musí mu zaměstnavatel roční zúčtování zpracovat,“ uvádí Jáčová. Termín 15. února je dán zákonem, letos připadá na neděli, proto se posouvá na nejbližší pracovní den, pondělí 16. února.

Zaměstnavatel nechce udělat zúčtování?

Ne vždy se ale zaměstnavatelům do podávání ročního zúčtování chce. Na vině nemusí být jen omezená kapacita účetního oddělení. U hypotéky vstupuje na scénu i nechtěná odpovědnost. Zaměstnavatel, resp. účetní by měli ověřit, zda zaměstnanec opravdu vlastní danou nemovitost, zda ji opravdu používá k bydlení a nepronajímá ji a podobně. Nesou totiž odpovědnost za vratku daně. „Pokud si zaměstnanec podá daňové přiznání sám, je to na něm a finanční úřad s ním nejasnost vykomunikuje,“ vysvětluje šéfka účetní firmy.

Pro ověření, že nemovitost, na kterou platíte hypotéku, je vaše a bydlíte v ní, po vás finanční úřad (případně zaměstnavatel, pokud se do toho pustí) může chtít výpis z listu vlastnictví, kopii hypotéční smlouvy a případně i vaše prohlášení, že byt či dům nepronajímáte.

Vratku platí firmy ze svého

Dalším důvodem, proč někteří zaměstnavatelé radši odkazují zaměstnance na daňové přiznání, místo aby jim řádně provedli roční zúčtování, mohou být finance: vratku na dani totiž musejí vracet ze svého a až dodatečně a postupně si ji umořovat vůči finančnímu úřadu. Jak vysvětluje Jáčová, problém to bývá hlavně u malých firem, které nemají tak velké finanční rezervy. A uvádí příklad:

Vezměme si malou firmu se čtyřmi zaměstnanci, kteří pobírají 30 000 korun měsíčně. Všichni uplatňují slevy na poplatníka, odvádějí daň ve výši 1 930 korun, což jim zaměstnavatel strhne. Jenže potom přijde roční zúčtování, při němž třeba každý uplatní slevu na manželku (24 840 Kč, celkem 99 360 Kč), někteří ještě třeba slevy na děti (počítejme např. 42 000 korun) někdo hypotéku a krev (např. 22 000 Kč), a rázem je z toho vratka daně v celkové výši 163 360 Kč.

„Firma ji musí zaměstnancům uhradit ze svého a postupně si ji umořuje s finančním úřadem – v našem příkladě po necelých 8 000 měsíčně,“ popisuje další postup Jáčová. Peníze se tak firmě vrací postupně během roku. Zatímco když si každý zaměstnanec podá daňové přiznání sám, vratku řeší finanční úřad a firma tuto zátěž nepocítí.

Jak na daňové přiznání

Co tedy dělat, když vám zaměstnavatele nechce zpracovat roční zúčtování daně? Můžete mu odpovědět, že je to jeho povinnost. Nebo si můžete podat daňové přiznání sami. Podle našeho návodu to zvládnete hravě.

Peníze z případné vratky dostanete v obou případech: buď vám přijdou na účet v rámci mzdy (většinou v té březnové, která chodí v dubnu), nebo vám je pošle finanční úřad zvlášť. Musíte k tomu vyplnit žádost o vrácení přeplatku (je součástí daňového přiznání) a své číslo účtu. Peníze pak chodí do 30 dnů od chvíle, do kdy byla lhůta pro podání daňového přiznání. Zpravidla tedy do začátku května, pokud ho podáte ve standardní době.

Termíny pro podání daňového přiznání v roce 2026
Jak podáváte daňové přiznání (DP)Dokdy musíte podat DP
V základní lhůtě, tj. tři měsíce po skončení daného období1. dubna
V prodloužené lhůtě elektronicky po 1.4.20264. května
V prodloužené lhůtě přes daňového poradce po 1.4. 20261. července
