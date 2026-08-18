Paušální daň a minimální záloha pro OSVČ se v srpnu zase mění. Kolik a kdy se platí?

V první půli roku 2026 platili podnikatelé, kterým podle přehledu OSVČ za 2025 vyšly minimální zálohy, částku 5 720 Kč měsíčně. V červenci se ale změnil výpočet minimálního vyměřovacího základu, a s ním klesla výše minimálního odvodu na sociální pojištění. Nově je 5 005 Kč, a to zpětně od začátku roku.
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Nové minimální zálohy: kolik jsou a kdy je platit?
Mnoha živnostníkům platícím minimální zálohy tak vznikl v půli roku přeplatek 4 290 Kč. Kdo si po domluvě s Českou správou sociálního zabezpečení snížil o přeplatek červencovou zálohu (na 715 korun), musí od srpna platit zálohu v nové, změněné výši 5 005 Kč měsíčně.
Co musí platit OSVČ
Minimální záloha důchodového pojištění: 5 005 Kč
Tato částka musí přijít na účet České správy sociálního zabezpečení do konce měsíce, tedy do 31. srpna 2026. OSVČ využívající k platbám trvalý příkaz si ho tak musí s předstihem přenastavit na 5 005 korun.
Změna v paušálním režimu
Ještě dříve, konkrétně do 20. srpna, musí výši záloh v trvalém příkazu vyřešit živnostníci, kteří jsou vedeni v prvním pásmu paušálního režimu daně. V první polovině roku platili 9 984 Kč, nově to je 9 162 korun, tedy o 822 korun měsíčně méně.
Protože kvůli tomu vznikl mnoha OSVČ v paušálním režimu přeplatek 4 932 korun za půl roku, mohly si ho odečíst z červencové platby, a zaplatit tak k 20. červenci 4 230 korun. Živnostníci, kteří této možnosti využili, musí od srpna platit zálohy v nové výši 9 162 korun.
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Koho se změny týkají a koho ne
Změny se týkají všech OSVČ, kterým za loňský rok vyšel vyměřovací základ nižší než ten minimální stanovený zákonem, a hradily proto jen minimální zálohy nebo daň v prvním pásmu paušálu. Minimální vyměřovací základ díky novele zákona klesl, a to ze 40 na 35 procent průměrné mzdy. Podnikatelům, kteří se i tak „vejdou“ pod hranici nového minimálního vyměřovacího základu, se zálohy na sociální pojištění snižují tak, jak je uvedeno výše. Naopak těm, kteří se nově „přehoupnou“ přes minimální vyměřovací základ, se zálohy nově počítají podle skutečných výdělků.
Kdo již dříve platil vyšší než minimální zálohy, toho se změna nijak nedotkne.
V paušálním režimu se změna týká jen poplatníků v prvním pásmu. V druhém a třetím zůstává v roce 2026 beze změny:
- první pásmo: nově 9 162 Kč místo 9 984,
- druhé pásmo: 16 745 Kč,
- třetí pásmo: 27 139 Kč.
Z čeho a jak se počítají zálohy
Odvody na sociální pojištění a změny v roce 2026