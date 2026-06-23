Snížení minimálních záloh OSVČ na sociální pojištění z 5 720 korun na 5 005 korun měsíčně se netýká všech podnikatelů, kteří dosud platili minimální zálohy. Někteří z nich díky novému výpočtu „přepadnou“ mezi OSVČ, pro které minimální zálohy neplatí a musí je počítat podle skutečných příjmů. Jak se v tom vyznat a kolik platit od července?
Česká správa sociálního zabezpečení už začala všem podnikatelům zasílat do datových schránek dopisy, jak to bude se zálohami ve zbytku roku 2026. V nich vysvětluje, koho se změna týká a jak. Rozhodující je přitom výše měsíčního vyměřovacího základu v roce 2025. Jak ale mají instrukcím porozumět podnikatelé, kteří si výši svého vyměřovacího základu za loňský rok nepamatují?
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Povinné zálohy OSVČ se sníží. Kolik se bude platit a kdo dostane peníze zpět?
Jak zjistit novou výši záloh?
Lze to provést na ePortále ČSSZ ve službě Informace o zaplacených zálohách. Aktuální informace se tam objeví nejpozději do 10. července. Přihlásit se do služby lze přes identitu občana nebo datovou schránku. Najdete tam stav úhrad i výši zálohy.
Co se mění a co ne
Ověření přes tuto službu doporučujeme všem živnostníkům, kteří si nejsou jisti, zda se jich změna minimálního vyměřovacího základu a s ním spojená změna odvodů na důchodové pojištění týká.
Co s přeplatkem?
Některým OSVČ vznikl v důsledku změny přeplatek na již zaplacených zálohách v první půli roku 2026. O jeho vrácení je možné požádat letos, případně sociálku nechat, aby ho při vyúčtování příští rok započítala do již uhrazených záloh a snížila platby v roce 2027.
Kdo si trvalý příkaz nezmění a bude do konce roku 2026 platit minimální zálohy ve stávající výši 5 720 Kč, ten přeplatí za rok až 8 580 Kč.
Kdo naopak zálohy řádně neplatil a vznikl mu dluh, který je ale menší než nově vzniklý přeplatek, ten nově žádný dluh mít nebude, a sociálka mu navíc nebude počítat případné penále.