Stírací losy patří k častým dárkům k narozeninám nebo pod vánoční stromeček. Ročně se u nás podle prodejců prodá kolem 60 milionů papírových stíracích losů a některé z nich přináší výhru. A pak jsou tu online losy, ale i výhry v tombole nebo z tipování na výsledky sportovních či volebních událostí. K těmto výhrám se ale váží i daňové povinnosti.

„Obecně podléhají patnáctiprocentní dani z příjmu výhry přesahující 50 tisíc korun. To znamená, že do této částky jsou od daně osvobozeny,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Zároveň upozorňuje, že pravidla pro zdanění výhry jako příjmu ale nejsou pro všechny typy hazardu stejná. „Zatímco výhry z loterie a tomboly se posuzují pro tento limit za každou výhru zvlášť, tak všude jinde jde o roční limit,“ vysvětluje.

S tombolou se lidé často setkají na plese nebo nějaké dobročinné akci, kde se s její pomocí pořadatelé snaží získat peníze například pro charitu nebo jinou prospěšnou činnost.

Návštěvníci akce si kupují vstupenky a některé z nich vyhrávají věcné, nikoli finanční ceny. Ty do tomboly většinou darují sponzoři. Může jít i o zájezdy nebo kurzy vaření či tance. Oproti tomu v loterii hráč vybírá a sází své peníze na čísla, která si myslí, že při slosování vyhrají.

Tombola a loterie se daní srážkovou daní

Ke zdanění výher z loterie nebo tomboly dochází při překročení zmíněného nezdanitelného minima do limitu 50 tisíc korun. Nikoli pak v součtu za kalendářní rok, ale za každou výhru zvlášť. A navíc, jak uvádí tiskový mluvčí Finanční správy ČR Patrik Madle, u těchto výher odvádí daň při překročení limitu vždy provozovatel, nikoli výherce.

„Pokud výhra přesáhne 50 000 korun, provozovatel automaticky srazí 15% daň už při výplatě. Výherce už nic dalšího neřeší a částku neuvádí do daňového přiznání,“ říká.

Pro lepší pochopení uvádí ilustrační příklad, kdy výherce v loterii vyhraje 80 tisíc korun. Jelikož jde o částku nad 50 tisíc korun, provozovatel strhne z výhry 15procentní srážkovou daň a výherci vyplatí 68 tisíc korun. Oproti tomu při výhře zájezdu za 60 tisíc v tombole vyplatí provozovatel výherci zájezd v hodnotě 60 tisíc korun, přičemž navýší výhru o 15% srážkovou daň. Tedy celková hodnota výhry bude 70 588 korun. A finančnímu úřadu provozovatel odvede srážkovou daň ve výši 10 588 korun.

„Výhry z loterií a tombol mají specifický režim, podléhají totiž zdanění srážkovou daní, a proto se u nich posuzuje každá výhra samostatně,“ vysvětluje zákonná pravidla Madle.

Sportovní a politická klání

Podstatně více povinností vůči finančnímu úřadu mají výherci u ostatních hazardních her, jako jsou sázky na výsledky fotbalového nebo dostihového závodu nebo třeba i při výhře v sázce na vítěze voleb či na nejkrásnější dívku země.

„V těchto případech se posuzuje rozdíl mezi celkovými vklady a výhrami samostatně pro každý typ hry za celý rok,“ upozorňuje Madle. Zdanění pak podléhají zisky z her převyšující 50 tisíc korun za rok. Tento limit však platí pro každý druh hazardu zvlášť.

„Pokud překročí rozdíl mezi vkladem a výhrou, kdy výsledkem je zisk například 51 tisíc korun za rok třeba u dostihového závodu, pak podává výherce daňové přiznání a příjem v něm i uvádí,“ doplňuje finanční poradce.

Pro lepší představu je tu další ilustrační příklad. Sázkař za rok 2024 vložil do sázek na fotbalová utkání v součtu 70 000 korun a vyhrál 130 000 korun. Celkový rozdíl u této hry, řekněme zisk, činí 60 000 korun. To je o 10 000 korun nad limit pro osvobození, proto musí příjem uvést do daňového přiznání.

Oproti tomu jiný sázkař vložil do dostihových závodů za loňský rok 150 000 korun a vyhrál 180 tisíc korun, jeho zisk činí 30 tisíc korun. Což je méně než limitních 50 tisíc korun a od zdanění příjmu je proto osvobozený.

Osobní evidence vkladů a výher

K otázce dokládání vkladů a výher za daný kalendářní rok Madle uvádí, že u online hraní je možné po jeho provozovateli žádat vydání výpisu z uživatelského účtu. Na něm by měly být tyto pohyby evidované. V případě kamenných provozoven pak hráčům nezbývá než si vést vlastní evidenci o tom, kolik a kdy do sázek vložili a ty stejné záznamy si vést na straně výher.

„Tato pravidla se posuzují pro každý druh hazardní hry zvlášť, takže pokud hrajete více druhů her, je potřeba výhry a vklady posuzovat odděleně,“ doplňuje mluvčí Finanční správy ČR.