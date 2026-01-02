Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu úřadu změnu ve vlastnictví nemovitosti a co se změnilo od roku 2025 kvůli konsolidačnímu balíčku?

Přiznání k dani z nemovitosti se na rozdíl od přiznání k dani z příjmů nepodává každý rok, ale jen poté, co si pořídíte byt, dům, pozemek či jinou nemovitost. A také v případě, že se nemovitosti zbavíte, například prodejem či přepsáním na děti. Finančnímu úřadu se musí dát vědět i případy, kdy se k nemovitosti udělá přístavba nebo se změní účel používání stavby.

Pokud u vás k něčemu takovému došlo v roce 2025 a přiznání k dani z nemovitosti jste ještě nepodali, čas k tomu se krátí.

Kdy podat přiznání k dani z nemovitosti 2026?

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je 31. leden. Protože však tentokrát připadá na sobotu, posouvá se do pondělí 2. února 2026.

Finanční úřady budou mít na konci ledna 2026 rozšířené úřední hodiny, aby zvládly nápor veřejnosti.

Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitosti?

Přiznání podává jen ten vlastník, u nějž došlo ke změně. Pokud jste v roce 2025 žádnou nemovitost nezískali, žádné se nezbavili ani neprovedli třeba přístavbu či nezměnili účel stavby, nic hlásit nemusíte.

Nemovitosti zdaňte víc, práci naopak méně, navrhují ekonomové

Daň, která je splatná do konce května, úředníci vyměří podle údajů, které jste jim poskytli už dříve.

Výjimkou jsou situace, na které dopadl konsolidační balíček.

Daň z nemovitosti a nové povinnosti

Zákon o dani z nemovitosti prošel novelizací, která má dopady i pro rok 2026. Daň z nemovitosti se totiž neplatí zpětně, ale vždy na aktuální kalendářní rok. Změny byly součástí konsolidačního balíčku, některé z nich začaly platit hned v roce 2024, další později. Většina změn, které se této daně týkají, se do výše daně promítne automaticky, aniž by lidé museli cokoli hlásit. Jsou tu ale výjimky.

  • Většina z nich se týká vlastníků lesních pozemků, parků nebo ploch, na kterých leží komunikace.
    • Dále se povinnost přihlásit se k dani týká nově i lidí, kteří mají pronajatou nemovitost spravovanou státem (Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo Státním pozemkovým fondem).
    • Třetí skupinu lidí, kteří budou muset nově podat přiznání k dani z nemovitosti, jsou lidé žijící v domě nebo bytě, jehož majitel není znám. Dosud byli tito lidé od daně osvobozeni, tato výjimka ale skončila a 4. odstavec § 8 novelizovaného zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, říká: „Uživatel je poplatníkem daně ze staveb a jednotek, pokud vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky není znám.“

Konec ledna a konec března jsou pro finanční úřady nejrušnější období, podávají se přiznání k dani z nemovitosti a z příjmů.

Jak podat přiznání k dani z nemovitosti 2026?

Přiznání k dani z nemovitosti v roce 2026 lze podat pomocí portálu Moje daně (mojedane.cz). Největší výhodou je, že po přihlášení do Daňové informační schránky plus (DIS+) na tomto portále můžete využít automatického předvyplnění údaji z Finanční správy a katastru nemovitostí.

Podrobné informace, jak se přihlásit a kam kliknout pro předvyplnění, najdete na stránkách Finanční správy.

Elektronický formulář si můžete vyplnit také bez přihlášení do DIS+, pak ale budete muset všechny údaje vyplnit sami. Možností zůstává i vytištění formuláře a vyplnění jeho papírové verze, což je ale značně zdlouhavý způsob. Navíc poté musíte formulář ještě doručit na finanční úřad – osobně nebo poštou.

Kdy se platí daň z nemovitosti?

Daň z nemovitosti se platí k 31. květnu, existují ale výjimky. Například pokud daň přesáhne 5 000 korun, můžete si její placení rozvrhnout na dvakrát. Do 31. května zaplatíte 5 000 korun, zbytek až v listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termíny posunuté, první část daně zaplatí až v srpnu.

Výši daně vám úředníci vypočítají na základě typu a velikosti nemovitosti, účelu, k jakému ji používáte, a zejména koeficientů, jejichž část si města a obce určují samy. Předpis k placení vám přijde v květnu – datovou schránkou, zadaným e-mailem, případně klasickou složenkou.

Daň z nemovitosti se letos změnila a počítá se jinak. Na co si dát pozor

Co když si nevím rady s daní z nemovitosti?

Úředníci s tím počítají a během ledna jsou k dispozici pro rady a zodpovídání otázek. „Specializovaní pracovníci uskuteční v lednu 2026 celkem 255 výjezdů do obcí po celé České republice,“ uvedl mluvčí Finanční správy Patrik Madle.

Na konci ledna a začátku února 2026 budou mít úředníci z finančních úřadů po celém Česku prodloužené hodiny pro veřejnost.

Prodloužené úřední hodiny všech pracovišť od 26. 1. do 2. 2. 2026
pondělí až čtvrtek8:00–17:00
pátek 8:00–14:00

„Podle místních zvyklostí a potřeb mohou jednotlivá územní pracoviště finančních úřadů úřední hodiny prodloužit i nad rámec uvedených časů,“ sdělil Madle.

Fungovat budou také speciální infolinky v jednotlivých krajích a ve většině krajů i v jednotlivých okresech. Zájemci seznam pracovišť i speciálních infolinek najdou na webu Finanční správy.

Letos to bude dražší. Kdy přijde výzva k dani z nemovitosti a na kolik?

Co když přiznání nepodám včas?

Termín pro podání je 2. února 2026. Pokud to však nestihnete, snažte se přiznání zaslat co nejdříve, byť po tomto termínu. Když to uděláte dříve, než vás správce daně stihne vyzvat k podání, budete ušetřeni sankce. Zákon o dani z věcí nemovitých totiž praví: „Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.“

Když ale nestihnete podání dřív než vás vyzvou, pokuta vás nemine. Její výše závisí na výši daně, jakou vám správce vyměří, zvyšuje se navíc za každý den prodlení o 0,05 % stanovené daně. Zákon její výši ohraničuje maximem 300 000 korun.

Vstoupit do diskuse

