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Tento měsíc ušetří velká část OSVČ pět tisíc korun. Musí dát pozor na trvalý příkaz

Tereza Hrabinová
  6:00

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ilustrační snímek | foto: Lukáš ProcházkaMAFRA

Do 20. července musí živnostníci uhradit další zálohu v paušálním režimu. Tentokrát ale mohou zaplatit o 4 932 korun méně. Pozor ale na to, že od srpna je potřeba nastavit novou pravidelnou částku. Změny se od července týkají také minimálních záloh na sociální pojištění.

Novela zákona zpětně snížila odvody OSVČ na důchodové pojištění od 1. ledna 2026. Změna se promítla také do paušálního režimu v prvním pásmu. Od července pravidelná měsíční paušální záloha klesla z 9 984 korun na 9 162 korun, tedy o 822 korun měsíčně.

Protože novela platí zpětně už od začátku roku, vznikl poplatníkům za období od ledna do června přeplatek 4 932 korun. Finanční správa doporučuje využít jej co nejdříve a promítnout ho už do červencové platby.

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Do 20. července stačí zaplatit 4 230 korun

Do 20. července tak poplatníkům v prvním pásmu paušálního režimu stačí uhradit 4 230 korun. Od srpna pak takoví poplatníci v prvním pásmu paušálního režimu musí hradit novou pravidelnou měsíční zálohu 9 162 korun. Pokud si kvůli červencové platbě upraví trvalý příkaz, měli by ho před srpnovou splatností znovu změnit.

„Poplatníkům v paušálním režimu doporučujeme zkontrolovat výši červencové zálohy, zejména pokud mají úhradu nastavenou prostřednictvím trvalého příkazu. Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

Přeplatek není nutné vyčerpat hned

Pokud živnostník přeplatek v červenci nevyužije, může si o něj snížit některou z dalších měsíčních záloh do konce roku. Kdo to neudělá ani poté, může po skončení zdaňovacího období požádat finanční úřad o vrácení přeplatku.

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V červenci OSVČ ušetří skoro deset tisíc

Vedle změn v paušálním režimu se od července mění také minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ, které nejsou v paušálním režimu. Těm se od 1. července snížila minimální záloha z 5 720 korun na 5 005 korun měsíčně, tedy o 715 korun.

Neplatí to ale pro všechny. Novela zákona totiž změnila způsob výpočtu minimálního vyměřovacího základu. Zatímco část podnikatelů bude od července skutečně platit nové minimum 5 005 korun, jiným se bude záloha nově počítat podle skutečného vyměřovacího základu za loňský rok. I jejich odvody ale budou nižší než dosud.

Pokud v jedné domácnosti žijí dva podnikatelé, jeden platí paušální daň, což se vyplatí například u toho z manželů, kdo má vyšší příjmy, a druhý minimální zálohy a odevzdává daňové přiznání (ve kterém na rozdíl od partnera v paušálním režimu může odečítat např. společnou hypotéku, slevu na děti i penzijní pojištění), tak v červenci taková domácnost ušetří přes 11 tisíc korun – 5 754 na paušální dani a 5 670 na důchodovém pojištění. V srpnu se pak zálohy zvýší na novou částku, která bude oproti dosavadním nižší o 1 537 korun (o 822 zlevní paušální daň, o 715 sociální pojištění).

Novou zálohu si ověřte na ePortálu ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení už rozeslala informace o nové výši záloh do datových schránek. Kdo si není jistý, kolik má od července platit, může si novou částku ověřit také na ePortále ČSSZ ve službě Informace o zaplacených zálohách.

Aktualizovaný přehled zaplacených záloh na důchodové pojištění pro rok 2026

V levém sloupci předpisu záloh ČSSZ uvádí zpětně od ledna novou částku 5 005 korun, v pravé části je vidět, že podnikatel hradil do prvního července povinnou minimální zálohu 5 720 korun. Sociální správa mu pro červencovou zálohu uvedla do úhrad nápovědu, že stačí poslat 50 korun.

Stejně jako u paušální daně se vyplatí zkontrolovat trvalý příkaz. Podnikatelé, kterým po přepočtu vychází nové minimum 5 005 korun, by měli od července posílat právě tuto částku. Případně od srpna, pokud v červenci pošlou 50 korun. Pokud budou až do konce roku dál odvádět původních 5 720 korun, vznikne jim přeplatek až 8 580 korun.

O jeho vrácení je možné požádat Českou správu sociálního zabezpečení. Kdo to neudělá, tomu bude přeplatek automaticky započten při ročním zúčtování po podání přehledu za rok 2026.

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