Novela zákona zpětně snížila odvody OSVČ na důchodové pojištění od 1. ledna 2026. Změna se promítla také do paušálního režimu v prvním pásmu. Od července pravidelná měsíční paušální záloha klesla z 9 984 korun na 9 162 korun, tedy o 822 korun měsíčně.
Protože novela platí zpětně už od začátku roku, vznikl poplatníkům za období od ledna do června přeplatek 4 932 korun. Finanční správa doporučuje využít jej co nejdříve a promítnout ho už do červencové platby.
|
Zálohy OSVČ se od července 2026 sníží. Úřad začal rozesílat dopisy s nápovědou
Do 20. července stačí zaplatit 4 230 korun
Do 20. července tak poplatníkům v prvním pásmu paušálního režimu stačí uhradit 4 230 korun. Od srpna pak takoví poplatníci v prvním pásmu paušálního režimu musí hradit novou pravidelnou měsíční zálohu 9 162 korun. Pokud si kvůli červencové platbě upraví trvalý příkaz, měli by ho před srpnovou splatností znovu změnit.
„Poplatníkům v paušálním režimu doporučujeme zkontrolovat výši červencové zálohy, zejména pokud mají úhradu nastavenou prostřednictvím trvalého příkazu. Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.
Přeplatek není nutné vyčerpat hned
Pokud živnostník přeplatek v červenci nevyužije, může si o něj snížit některou z dalších měsíčních záloh do konce roku. Kdo to neudělá ani poté, může po skončení zdaňovacího období požádat finanční úřad o vrácení přeplatku.
|
Povinné zálohy OSVČ se sníží. Kolik se bude platit a kdo dostane peníze zpět?
V červenci OSVČ ušetří skoro deset tisíc
Vedle změn v paušálním režimu se od července mění také minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ, které nejsou v paušálním režimu. Těm se od 1. července snížila minimální záloha z 5 720 korun na 5 005 korun měsíčně, tedy o 715 korun.
Neplatí to ale pro všechny. Novela zákona totiž změnila způsob výpočtu minimálního vyměřovacího základu. Zatímco část podnikatelů bude od července skutečně platit nové minimum 5 005 korun, jiným se bude záloha nově počítat podle skutečného vyměřovacího základu za loňský rok. I jejich odvody ale budou nižší než dosud.
Pokud v jedné domácnosti žijí dva podnikatelé, jeden platí paušální daň, což se vyplatí například u toho z manželů, kdo má vyšší příjmy, a druhý minimální zálohy a odevzdává daňové přiznání (ve kterém na rozdíl od partnera v paušálním režimu může odečítat např. společnou hypotéku, slevu na děti i penzijní pojištění), tak v červenci taková domácnost ušetří přes 11 tisíc korun – 5 754 na paušální dani a 5 670 na důchodovém pojištění. V srpnu se pak zálohy zvýší na novou částku, která bude oproti dosavadním nižší o 1 537 korun (o 822 zlevní paušální daň, o 715 sociální pojištění).
Novou zálohu si ověřte na ePortálu ČSSZ
Česká správa sociálního zabezpečení už rozeslala informace o nové výši záloh do datových schránek. Kdo si není jistý, kolik má od července platit, může si novou částku ověřit také na ePortále ČSSZ ve službě Informace o zaplacených zálohách.
V levém sloupci předpisu záloh ČSSZ uvádí zpětně od ledna novou částku 5 005 korun, v pravé části je vidět, že podnikatel hradil do prvního července povinnou minimální zálohu 5 720 korun. Sociální správa mu pro červencovou zálohu uvedla do úhrad nápovědu, že stačí poslat 50 korun.
Stejně jako u paušální daně se vyplatí zkontrolovat trvalý příkaz. Podnikatelé, kterým po přepočtu vychází nové minimum 5 005 korun, by měli od července posílat právě tuto částku. Případně od srpna, pokud v červenci pošlou 50 korun. Pokud budou až do konce roku dál odvádět původních 5 720 korun, vznikne jim přeplatek až 8 580 korun.
O jeho vrácení je možné požádat Českou správu sociálního zabezpečení. Kdo to neudělá, tomu bude přeplatek automaticky započten při ročním zúčtování po podání přehledu za rok 2026.