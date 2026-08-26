Co je hlídačkovné?
Hlídačkovné je v českém sociálním systému úplnou novinkou. Zavedla ho novela zákona o důchodovém pojištění účinná od 1. září 2026. Čerpat ho mohou lidé, kteří jsou zároveň studenty i rodiči. Navzdory vžitému označení „hlídačkovné“ není nutné prokazovat, zda jsou peníze použité na hlídání dítěte chůvou či jeho pobyt např. v jeslích.
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Kdo má nárok na hlídačkovné?
Rodiče malých dětí, kteří jsou zároveň studenty prezenčního studia na vysoké či vyšší odborné škole a pobírají rodičovský příspěvek. O dávku vždy může žádat jen jeden z rodičů. U studia na VOŠ, bakalářského či magisterského je podmínkou věk do 26 let, tedy status nezaopatřeného dítěte. Výjimkou jsou doktorandi, kterým může být i více. „Pro účely této dávky se za nezaopatřené dítě bude považovat i osoba starší 26 let, pokud prvně studuje v doktorském programu,“ uvádí doslova dokument MPSV.
Podmínky pro hlídačkovné
U bakalářského či magisterského studia je výjimkou, kdy se hlídačkovné nevyplácí, prvních 12 měsíců. Jde o jakousi ochrannou lhůtu proti účelovému zapisování na VŠ jen kvůli získání dávky. Pokud ale magisterské studium bezprostředně navazuje na bakalářské, vzniká nárok na hlídačkovné už v jeho prvním roce.
Kdy se hlíkačkovné nevyplácí?
Nevyplácí se v červenci a srpnu. U studia na vysoké škole se nevyplácí první rok. Podmínkou je také prezenční, denní studium. Při přerušení studia výplata dávky končí. Dále končí dosažením 26. roku rodiče (s výjimkou doktorandů) či s koncem rodičovského příspěvku. K tomu může dojít i dříve než ve třech letech dítěte, záleží na tom, jak vysoký měsíční rodičovský příspěvek a na kolik měsíců si rodiče nastaví.
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Jak vysoké je hlídačkovné?
Je stanoveno jako třetina minimální mzdy. Pro rok 2026 je minimální mzda určená na 22 400 Kč, hlídačkovné je tedy 7 467 korun. V příštím roce patrně vzroste spolu s růstem minimální mzdy. Uvedená částka se vyplácí měsíčně, ale ne po celý rok. Výjimkou je období prázdnin, tedy červenec a srpen. V této době dávka nechodí.
Hlídačkovné se může vyplácet jen po dobu, kdy trvá pobírání rodičovského příspěvku. To je u dětí narozených od roku 2024 dál stanoveno na dobu maximálně do dovršení 3. roku. Pro jedno dítě tak lze čerpat maximálně 31 měsíčních dávek, což by při současné minimální mzdě bylo celkem 231 477 korun. (Za každý rok do 3 let lze pobírat dávku nejvýše 10 měsíců, celou dávku ale rodič dostane jak v měsíci, kdy se dítě narodilo, tak v tom, kdy oslaví 3. narozeniny. Pokud tedy jeho narození připadá na září až červen, kdy se dávka vyplácí, může dostat rodič celkem 31 dávek.)
Hlídačkovné není jednorázový příspěvek na jedno dítě, lze ho čerpat i na druhé či další dítě. Stále ale platí podmínka 26 let věku (s výjimkou doktorského studia.)
Kde a jak se přihlásit o hlídačkovné?
Dávku vyplácí Úřad práce. Požádat o ni lze například v online systému Jenda, přes datovku nebo osobně na pobočce.
- potvrzení o studiu,
- nárok na rodičovský příspěvek.
Oproti prvotním návrhům novely, podle nichž se měl příspěvek vyplácet jen na doložené hlídání v mateřské škole, jeslích či certifikovanou chůvou, se nakonec nic takového dokládat nemusí. Použití peněz není potřeba nijak omezovat, nárok na příspěvek má i rodič, kterému dítě hlídají například zdarma prarodiče.
O dávku lze žádat od účinnosti novely, tedy od 1. září 2026.
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Rodičovský příspěvek a hlídačkovné
Rodiče malých dětí do 3 let mohou v současné době za stanovených podmínek čerpat rodičovský příspěvek, a to až do výše 350 000 korun. Od 1. ledna 2027 by se měl navýšit na 400 000 korun. U dvojčat a vícerčat je maximální částka 700 tisíc, od ledna má být 800 tisíc korun.
Studující rodiče se nemusejí rozhodovat mezi rodičovským příspěvkem a hlídačkovným. Čerpat mohou obojí zároveň.
|Rodičovský příspěvek
|Hlídačkovné
|Měsíční výše
|Určena podle výše předchozího vyměřovacího základu, u dříve nepracujících maximálně 15 000 korun
|Třetina minimální mzdy, 7 467 Kč (v roce 2026)
|Celková výše nyní
|350 000 na jedno dítě, 700 000 u vícerčat
|231 477 Kč při čerpání 31 měsíců (bez ohledu na počet dětí)
|Celková výše od 2027
|400 000 na jedno dítě, 800 000 u vícerčat
|31 x 1/3 minimální mzdy v roce 2027
|Maximální doba pobírání
|Do tří let věku dítěte
|Do tří let věku dítěte při trvání podmínek a současném pobírání rodičovského příspěvku
|Kdy se vyplácí
|Každý měsíc
|10 měsíců ročně, nevyplácí se v červenci a srpnu
Co je předrodičák
Navíc má být od ledna 2027 možné začít s vyplácením rodičovského příspěvku už před narozením dítěte, a to až o dva měsíce dřív. Tato novinka, nazývaná také „předrodičák“, pomůže zejména matkám bez pracovní historie, resp. bez dostatečné doby nemocenského pojištění, které nemají nárok na mateřskou. V současné době dostanou rodičovský příspěvek až po narození dítěte, nově by ho mohly začít čerpat již ve chvíli, kdy se obvykle odchází na mateřskou.
„Předrodičák“ nezvyšuje celkovou sumu, jakou lze načerpat rodičovským příspěvkem. Pouze přesouvá o dva měsíce dobu, kdy je čerpání možné.
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Studující rodič dostane na dítě od státu až půl milionu
Maximálně studující rodiče mohou získat od státu přes půl milionu korun na jedno dítě, pokud vyčerpají celý rodičovský příspěvek (350 000 korun v roce 2026) a hlídačkovné po nejdelší možnou dobu čerpání
(31 měsíců, 231 477 korun). Po očekávaném zvýšení rodičovského příspěvku od ledna 2027 přesáhne maximální částka 600 tisíc.
Dosáhnout této maximální částky lze ale jen v případě, že nárok na hlídačkovné potrvá až do tří let věku dítěte, tedy že i rodičovskou si studující matka či otec nechají vyplácet v maximální délce. Při čerpání rodičovské ve výši 15 000 korun měsíčně, což je maximum u rodičů, kteří dosud nepracovali, se rodičovská vyčerpá za 24 měsíců. S ní skončí i hlídačkovné, které tak celkem dosáhne zhruba 150 tisíc korun (v závislosti na měsíci narození dítěte a na tom, kolik neplacených letních měsíců bude toto období obsahovat).
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Kolik lidí dostane hlídačkovné?
Novinku v podobě podpory studujících rodičů, lidově hlídačkovného, zavedla minulá vláda. „Žádnou celostátní databázi propojující počty studentek, co jsou maminkami během studia, ministerstvo školství nemělo. Pracovali jsme s odhadem na základě údajů od univerzit,“ řekl Hospodářským novinám bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který s dávkou přišel. Například na Karlově univerzitě je 200 až 230 studujících, kteří by dávku mohli dostávat.