Opětovné zavedení EET od 1. ledna 2027 se týká mnohem více profesí, než na kolik se vztahovala první EET z roku 2016. Nově se byrokracií s ní spojenou budou muset „prokousat“ například kadeřnice nebo řemeslníci, kterým se v minulosti plánované rozšíření EET nakonec vyhnulo.
EET se ale zdaleka netýká všech lidí, kterým Finanční správa informační leták s instrukcemi zaslala. Dostali ji všichni lidé, kteří vykazují příjmy z podnikání. „Tato skutečnost sama o sobě neznamená, že vám automaticky vznikne povinnost evidovat tržby,“ uvádí sama Finanční správa. Může se také stát, že zatímco na většinu tržeb se EET vztahovat nebude, na některé ano. I v tom případě musí OSVČ podniknout některé kroky ještě před 1. lednem 2027.
EET 2.0 se vztahuje na platby v hotovosti a také na takzvané kontaktní platby, tedy na ty, které byly uskutečněné při kontaktu zákazníka s podnikatelem (či jeho zaměstnancem). Může zahrnovat tedy i platby kartou, přes QR kód nebo hodinkami. Jakých plateb se povinnost elektronické evidence netýká, najdete v tomto našem článku:
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EET 2.0: Co musí podnikatelé vyřídit do ledna? Přehled termínů, pokut a slev
Informace k EET a návod, jak se na ni připravit, se tedy netýkají každého, komu je Finanční správa zaslala do datové schránky. Každý by si měl ale prověřit, zda pro něj nová povinnost platí. Pokud ano, je třeba se připravit ještě letos. Důležité termíny a postup uvádíme v článku s konkrétním návodem, jak postupovat a co stihnout do konce roku.
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EET bude nově i pro kadeřnice či řemeslníky. Co si musí zařídit ještě letos?