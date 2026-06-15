Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení nabude účinnosti 1. července 2026, ale týkat se bude celého roku 2026. Tedy i již uběhlého pololetí. A protože snižuje minimální odvody na sociální pojištění u lidí samostatně výdělečně činných, dopadne na všechny OSVČ s podnikáním jako hlavní činností, které měly loni nižší vyměřovací základ než minimální a platily tedy dosud zálohy 5 720 Kč měsíčně.
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Nová minimální záloha
Nové měsíční minimum bude od 1. července činit 5 005 korun. To ale neznamená, že ho bude platit každý, kdo dosud platil 5 720 Kč. Důvodem je, že novela nemění samotnou částku záloh, ale to, z čeho se sociální pojištění počítá.
V roce 2026 to podle zákona bylo ze 40 % průměrné hrubé mzdy. Tato výše byla stanovena v konsolidačním balíčku, v předchozím roce to bylo 35 a ještě dříve 30 procent. Novela ale vrátila výpočet k roku 2025, tj. na 35 %.
Tím se mění minimální vyměřovací základ z dosavadních 19 587 Kč (40 % průměrné mzdy v roce 2026) na 17 139 Kč (35 %). Sociální pojištění, resp. důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, činí 29,2 % z této částky – procento zůstává stejné, snižuje se základ, z něhož se minimální pojištění počítá.
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Proč některé OSVČ nebudou již platit minimální zálohu?
Změna minimálního vyměřovacího základu se ale podepíše i na těch OSVČ, které v roce 2025 měly skutečný vyměřovací základ sice nižší než 19 587 Kč, ale zároveň vyšší než 17 139 Kč. Tito lidé se totiž nově „přehoupnou“ z kategorie, pro niž platí minimální zálohy, do kategorie, kde se výše měsíčních záloh stanoví výpočtem. Výsledná výše zálohy tak bude vyšší než 5 005 korun, zároveň ale vyjde pořád lépe, že dosavadních 5 720.
Česká správa sociálního zabezpečení to vysvětluje na následujícím příkladě:
- Např. měsíční záloha od ledna do června 2026 činila 5 720 Kč, kdyby ale změna zákona platila již od ledna 2026, byla by nižší a činila by 5 420 Kč.
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- Zálohy za leden až červen 2026 byly uhrazeny v plné výši (6 × 5 720), a tedy může být vrácen uhrazený rozdíl 1 800 Kč (6 × 300 Kč).
- Pokud bylo uhrazeno méně než minimum 5 720 Kč, ale více, než činí nový výpočet měsíční zálohy, penále z neuhrazené částky rozdílu (300 Kč) zaniká.
Vrácení přeplatku
ČSSZ proto všem OSVČ, které platily minimální zálohy, přepočte, kolik mají platit po změně zákona. Komu vyjde přeplatek, může si o jeho vrácení požádat a dostane ho zpět nejpozději do dvou měsíců.
„O vrácení ale není nutné žádat, protože tato částka bude spolu s dalšími zálohami na pojistné na rok 2026 započítána do uhrazeného pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2026, a bude-li stanoven přeplatek na pojistném, bude vrácena,“ uvádí ČSSZ.
Přeplatek těm, kdo o něj nezažádají, se tedy vrátí až za rok. Přesný termín záleží na podání DP a přehledu OSVČ, což pro většinu lidí bývá začátek května a začátek června.
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Kdo bude nově platit vypočtenou zálohu místo minimální?
Zálohu vypočtenou ze skutečného zisku místo minimální budou platit všichni podnikatelé, kteří měli v roce 2025 vyměřovací základ nižší než 19 587 Kč, ale zároveň vyšší než 17 139 Kč.
Když budeme uvažovat s nejčastěji používaným výdajovým paušálem 60 %, patří sem ti, kdo měli v roce 2025 příjmy sice nižší než 1 068 382 Kč, ale vyšší než 934 855 Kč za celý rok. Důvod, proč se týká právě těchto lidí, uvádíme v tabulce níže.
|Položka
|Varianta A
|Varianta B
|Roční příjmy
|934 855 Kč
|1 068 382 Kč
|Výdaje (60 %)
|560 913 Kč
|641 029 Kč
|Zisk (příjmy − výdaje)
|373 942 Kč
|427 353 Kč
|Vyměřovací základ (55 % ze zisku)
|205 668 Kč
|235 044 Kč
|Měsíční vyměřovací základ
|17 139 Kč
|19 587 Kč
|Pojistné získané výpočtem (29,2 %)
je rovno minimální záloze. (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
|5 005 Kč
|5 720 Kč