Minimální měsíční platba na sociální pojištění u OSVČ je dosud 5 720 korun, díky snížení základu, z něhož se počítá, bude od 1. července 2026 činit 5 005 korun, tedy o 715 korun méně.
Změnu zákona o pojistném na sociální zabezpečení podepsal 5. června prezident a v nejbližších dnech bude vyhlášena ve Sbírce zákonů. Novelou se sníží odvody na sociální pojištění i živnostníkům v 1. pásmu daňového paušálu.
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O kolik se sníží platby v paušálním režimu
Kdo platí daň v paušálním režimu, tomu se odvody sníží dokonce o 822 korun. Dosud činí pro letošní rok 9 984 korun měsíčně. „Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 Kč a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července 2026,“ uvedl na dotaz redakce Jaroslav Mrázek z tiskového oddělení Finanční správy ČR.
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Protože kvůli placení záloh ve výši 9 984 korun vznikl poplatníkům daně v paušálním režimu za uplynulou půli roku přeplatek, mohou si jednu platbu snížit – a to tu, která je splatná k 20. červenci. Přeplatek činí podle Mrázka 4 932 korun, a právě o tolik méně mohou OSVČ poslat finančnímu úřadu v červenci. „Namísto standardní platby tak bude stačit uhradit 4 230 korun (9 162 minus 4 932 = 4 230). Tato částka vychází z nové výše paušální zálohy 9 162 korun po odečtení vzniklého přeplatku,“ vysvětlil Mrázek.
Kdo si červencovou částku nezmění na 4 230 korun, bude si muset na vrácení přeplatku počkat. Snížit si o ni další platbu, třeba tu srpnovou, nebude možné. Na vrácení přeplatku si tak bude muset víc než půl roku počkat. „K jeho vrácení může dojít až po skončení zdaňovacího období roku 2026,“ dodal referent Finanční správy.
Jaká je paušální daň v prvním pásmu?
|Současný stav
|Očekáváno od 1. 7. 2026
|Celková výše
|9 984 Kč
|9 162 Kč
|Z toho sociální pojištění
|6 578 Kč
|5 756 Kč
|Z toho zdravotní pojištění
|3 306 Kč
|3 306 Kč
|Daň
|100 Kč
|100 Kč
Proč se zálohy mění každému jinak?
Proč se pro OSVČ v paušálním režimu snižují odvody na sociální pojištění víc než těm, kteří platí klasické měsíční zálohy?
Důvodem je to, že pro paušální režim se sociální pojištění navyšuje o 15 %. Zatímco při klasických zálohách vycházely měsíční minimální odvody na sociální pojištění na 5 720 korun, v paušálním režimu šlo k České správě sociálního zabezpečení měsíčně 6 578 korun, tedy o 15 procent víc. Po snížení základu, z něhož se sociální pojištění počítá, je tak i rozdíl větší o 15 procent: místo 715 korun ušetří OSVČ v paušálním režimu 822 korun.
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Výpočet sociálního pojištění u OSVČ
- Průměrná mzda v roce 2026: 48 967 Kč
- Základ pro výpočet sociálního pojištění: 40 % průměrné mzdy, tj. 19 587 Kč, od 1. července pak 35 % průměrné mzdy, tj. 17 139 Kč
- Sazba sociálního pojištění u OSVČ: 29,2 % (na důchodové pojištění 28 %, na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)
- Výše minimální měsíční platby sociálního pojištění: 5 720 Kč, od 1. července 5 005 Kč
- Výše odvodu na sociální pojištění u OSVČ v paušálním režimu (1. pásmo): 6 578 Kč, od 1. července 5 756 Kč
Kdy se platí paušální daň 2026
K paušální dani pro rok 2026 bylo možné se přihlásit do 12. ledna. Placení daně (resp. částky, která zahrnuje daň i povinné odvody) se děje měsíčně, vždy k 20. dni měsíce. Když den vyjde na víkend, posouvá se splatnost na nejbližší pracovní den. V roce 2026 platba vychází na tyto dny:
|20. ledna
|úterý
|20. února
|pátek
|20. března
|pátek
|20. dubna
|pondělí
|20. května
|středa
|22. června
|pondělí
|20. července
|pondělí
|20. srpna
|čtvrtek
|21. září
|pondělí
|20. října
|úterý
|20. listopadu
|pátek
|21. prosince
|pondělí