Minimální měsíční platba na sociální pojištění u OSVČ je dosud 5 720 korun, díky snížení základu, z něhož se počítá, bude od 1. července 2026 činit 5 005 korun, tedy o 715 korun méně.
Změnu zákona o pojistném na sociální zabezpečení podepsal 5. června prezident a v nejbližších dnech bude vyhlášena ve Sbírce zákonů. Novelou se sníží odvody na sociální pojištění i živnostníkům v 1. pásmu daňového paušálu.
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O kolik se sníží platby v paušálním režimu
Kdo platí daň v paušálním režimu, tomu se odvody sníží dokonce o 822 korun. Dosud činí pro letošní rok 9 984 korun měsíčně. „Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 Kč a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července 2026,“ uvedl na dotaz redakce Jaroslav Mrázek z tiskového oddělení Finanční správy ČR.
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Protože kvůli placení záloh ve výši 9 984 korun vznikl poplatníkům daně v paušálním režimu za uplynulou půli roku přeplatek, mohou si jednu platbu snížit – a to tu, která je splatná k 20. červenci. Přeplatek činí podle Mrázka 4 932 korun, a právě o tolik méně mohou OSVČ poslat finančnímu úřadu v červenci. „Namísto standardní platby tak bude stačit uhradit 4 230 korun (9 162 minus 4 932 = 4 230). Tato částka vychází z nové výše paušální zálohy 9 162 korun po odečtení vzniklého přeplatku,“ vysvětlil Mrázek.
Generální finanční ředitelství nejprve na dotaz redakce uvedlo, že kdo si červencovou částku nezmění na 4 230 korun, bude si muset na vrácení přeplatku počkat. Později tuto informaci korigovalo. „Pokud poplatník v prvním pásmu paušálního režimu nevyužije možnost snížení červencové zálohy, může snížit platbu na některou z dalších paušálních záloh. Nevyužije-li možnosti snížení úhrady paušální zálohy do konce roku 2026, může po skončení zdaňovacího období požádat správce daně o vrácení přeplatku,“ uvedl mluvčí GFŘ Patrik Madle.
Jaká je paušální daň v prvním pásmu?
|Současný stav
|Očekáváno od 1. 7. 2026
|Celková výše
|9 984 Kč
|9 162 Kč
|Z toho sociální pojištění
|6 578 Kč
|5 756 Kč
|Z toho zdravotní pojištění
|3 306 Kč
|3 306 Kč
|Daň
|100 Kč
|100 Kč
Proč se zálohy mění každému jinak?
Proč se pro OSVČ v paušálním režimu snižují odvody na sociální pojištění víc než těm, kteří platí klasické měsíční zálohy?
Důvodem je to, že pro paušální režim se sociální pojištění navyšuje o 15 %. Zatímco při klasických zálohách vycházely měsíční minimální odvody na sociální pojištění na 5 720 korun, v paušálním režimu šlo k České správě sociálního zabezpečení měsíčně 6 578 korun, tedy o 15 procent víc. Po snížení základu, z něhož se sociální pojištění počítá, je tak i rozdíl větší o 15 procent: místo 715 korun ušetří OSVČ v paušálním režimu 822 korun.
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Výpočet sociálního pojištění u OSVČ
- Průměrná mzda v roce 2026: 48 967 Kč
- Základ pro výpočet sociálního pojištění: 40 % průměrné mzdy, tj. 19 587 Kč, od 1. července pak 35 % průměrné mzdy, tj. 17 139 Kč
- Sazba sociálního pojištění u OSVČ: 29,2 % (na důchodové pojištění 28 %, na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)
- Výše minimální měsíční platby sociálního pojištění: 5 720 Kč, od 1. července 5 005 Kč
- Výše odvodu na sociální pojištění u OSVČ v paušálním režimu (1. pásmo): 6 578 Kč, od 1. července 5 756 Kč
Kdy se platí paušální daň 2026
K paušální dani pro rok 2026 bylo možné se přihlásit do 12. ledna. Placení daně (resp. částky, která zahrnuje daň i povinné odvody) se děje měsíčně, vždy k 20. dni měsíce. Když den vyjde na víkend, posouvá se splatnost na nejbližší pracovní den. V roce 2026 platba vychází na tyto dny:
|20. ledna
|úterý
|20. února
|pátek
|20. března
|pátek
|20. dubna
|pondělí
|20. května
|středa
|22. června
|pondělí
|20. července
|pondělí
|20. srpna
|čtvrtek
|21. září
|pondělí
|20. října
|úterý
|20. listopadu
|pátek
|21. prosince
|pondělí