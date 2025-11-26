V České republice v letech 2022 až 2024 významně poklesl počet narozených dětí. Během roku 2024 se narodilo jen 84 311 nových obyvatel Česka. Bylo to prozatím nejméně v historii statistického zjišťování a je možné, že tento trend bude dál pokračovat. Během prvních šesti měsíců roku 2025 se totiž narodilo 37,4 tisíce dětí, což je meziročně o 4,9 tisíce novorozenců méně (pokles o 12 %).
Nižší porodnost se promítá do poklesu obyvatel naší republiky. Na konci letošního června populace Česka čítala 10,88 milionu osob. Během prvního pololetí se počet obyvatel snížil o 27,2 tisíce. Pokles způsobila jak převaha zemřelých nad narozenými (o 20,3 tisíce), tak záporná bilance zahraničního stěhování (−6,9 tisíce).
Jak stát podporuje rodiny s dětmi daňovým zvýhodněním
Stát se snaží podporovat rodiny s dětmi daňovým zvýhodněním, které snižuje přímo daň z příjmu. Finanční přilepšení státu rodinám s dětmi záleží nejen na počtu potomků, které vychováváte, ale i na tom, jak vysoké jsou vaše příjmy.
Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmů. Zaměstnanci čerpající daňový bonus mají pak o tuto částku vyšší čistou mzdu.
„Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá uplatnění daňového zvýhodnění na děti žádný vliv. Rodič s dětmi platí stejně vysoké povinné pojistné jako bezdětný kolega se stejnou mzdou,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Žádná změna: Zvýhodnění na děti v roce 2026 zůstává stejné
Pro rok 2026 nedochází ke změně částek daňového zvýhodnění na děti. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění na děti měsíčně. Na první dítě bude v roce 2026 stejně jako letos činit zvýhodnění 1 267 korun, 1 860 korun na druhé dítě a 2 320 korun na třetí a další dítě. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak náleží daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.
|Sleva v Kč
|1. dítě
|2. dítě
|3. dítě a další
|Měsíčně
|1 267
|1 860
|2 320
|Ročně
|15 204
|22 320
|27 840
„Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy jen jeden z rodičů, přičemž musí být u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Z daňového pohledu je jistější, když daňové zvýhodnění na děti uplatňuje rodič s vyššími příjmy, protože v takovém případě se využije daňové zvýhodnění na děti v plném rozsahu,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.
Pokud je rodina početnější a rodiče pečují například o tři děti, stát je může finančně podpořit částkou až ve výši 7 767 korun měsíčně (1 267+1 860+2 320=5 447 korun). V případě, že má dítě handicap a je držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.
Jak vysoká musí být hrubá mzda nebo odměna
Zaměstnanci mohou uplatňovat daňové zvýhodnění na děti i v případě práce za zkrácený úvazek nebo tehdy, když mají se zaměstnavatelem uzavřenou některou z pracovních dohod. Daňový bonus lze však od státu získat jen v případě, že hrubá měsíční mzda nebo hrubá měsíční odměna dosahuje alespoň poloviny minimální mzdy, v roce 2026 tedy alespoň částky 11 200 korun.
„V případě zaměstnání například na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 23 000 korun a čerpání daňového zvýhodnění na dvě děti bude měsíční daňový bonus činit 2 247 korun,“ vypočítává daňová poradkyně.
V případě zaměstnání pro dva zaměstnavatele současně lze mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich, takže žádnou daňovou slevu a ani daňové zvýhodnění na děti nelze v žádném měsíci uplatnit dvakrát. „V případě práce na dva zkrácené úvazky s nižší mzdou současně a čerpání daňového zvýhodnění na děti lze získat daňový bonus pouze v jednom zaměstnání,“ upřesňuje daňová poradkyně.
Podmínky pro roční bonus
Uplatnit daňové zvýhodnění na děti stejně jako zaměstnanci mohou i živnostníci a další OSVČ, a to bez ohledu na to, zda uplatňují paušální, nebo reálné výdaje. Zásadní podmínkou je mít dostatečný příjem.
Pro získání ročního daňového bonusu je nutné mít roční příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za rok 2026 tedy v částce 134 400 korun. Kdo bude mít nižších rozhodný příjem, má smůlu, roční daňový bonus od státu získá.
„Daňoví poplatníci, kteří v některých měsících během roku 2026 získají daňový bonus, ale roční příjem budou mít kvůli nezaměstnanosti do limitu, již obdržené měsíční daňové bonusy nevrací,“ upřesňuje Gabriela Ivanco.
Živnostníci, drobní podnikatelé a další OSVČ, kteří se rozhodnou plnit své daňové povinnosti v dobrovolném měsíčním paušálním režimu, mají rovněž smůlu. Uplatnit daňové zvýhodnění na děti v takovém případě není možné.