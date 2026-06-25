Slevy na dani jsou položky, které si lze odečíst z daně z příjmů. Nejznámější a nejužívanější je sleva na poplatníka, na kterou má nárok každý vydělávající člověk. Ještě před třemi lety mohli zaměstnanci i podnikatelé uplatnit dvě další slevy: pro rodiče malých dětí fungovala sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení, zvaná školkovné, pro studenty pak speciální sleva na studenta. Obě se odečítaly z vypočtené daně, nikoli ze základu daně, jak je to třeba u hypotéky. Od roku 2024 jsou zrušené, nyní se ale jedná o jejich návratu. Platit by mohly od roku 2027.
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Co je školkovné?
Školkovné neboli sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení je částka, o kterou si může jeden z rodičů snížit daň z příjmu, pokud má dítě ve školce nebo podobném zařízení.
Kolik je školkovné?
Stejně jako v minulosti by maximální částka byla zastropovaná výší minimální mzdy. „Pokud by se sleva počítala podle letošních parametrů, maximální možná částka by dosáhla 22 400 korun ročně,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
Protože má sleva začít fungovat až příští rok a je navázaná na minimální mzdu, bude strop pravděpodobně ještě o něco výš. V roce 2023, kdy sleva platila naposledy, šlo odečíst z daně maximálně 17 300 Kč.
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Jak vytěžit ze školkovného co nejvíc
Limit se posuzuje zvlášť pro každé dítě, rodiny s více dětmi si tak mohou odečíst výrazně víc peněz. Zvlášť u více dětí se může stát, že sleva bude vyšší než daň, kterou má rodič zaplatit. Protože je ale školkovné sleva na dani a nikoli daňový bonus, nelze jím získat vratku na dani. Jinými slovy, když vyjde daň po odečtení školkovného záporná, poplatník nezaplatí na dani nic, ale také mu stát nic nevrátí. Jak doporučuje Anna Kevorkyan, u více školkových dětí v rodině je proto lepší si děti daňově rozdělit tak, aby každý z rodičů uplatnil školkovné jen na jedno.
Na co nejde uplatnit školkovné
Podle vlády má školkovné výrazně pomoci rodinám. „V případě znovuzavedení tzv. školkovného dojde k posílení finanční dostupnosti předškolních zařízení, zejména pro rodiny s více dětmi a pro rodiny, které musí využívat nákladnější alternativní formy péče,“ uvádí vládní materiál.
Sleva za umístění dítěte ve školce má ale svá omezení. „Do uznatelných nákladů se nebude počítat stravování, doprava ani placené kroužky. Stejně tak nebude možné odečíst jednorázové hlídání dítěte nebo krátkodobé služby v dětských koutcích. Výdaje bude nutné doložit potvrzením od provozovatele školky či zařízení. Slevu budou moci využít zaměstnanci i podnikatelé. U OSVČ ale bude platit stejné pravidlo jako dříve, náklady nebude možné zároveň uplatnit jako podnikatelský výdaj,“ uvádí Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
Školkovné a sleva na studenta: Kdy začnou?
Sleva na studenta
V současné době si pracující studenti mohou uplatnit pouze slevu na poplatníka, která činí v roce 2026 celkem 30 840 Kč ročně, tedy 2 570 Kč měsíčně. Nově by bylo možné, aby si studenti uplatnili i další slevu ve výši 335 Kč měsíčně nebo 4 020 Kč ročně. Tato sleva na studenta, a dokonce ve stejné výši, platila naposled v roce 2023.
Studenti a pojistné
Slevu si může uplatnit student, který studuje řádné prezenční studium a je mu méně než 26 let. U doktorského studia je limit 28 let.
Jak vysoká je sleva na studenta?
Sleva platí i pro ty, kteří pracují například jen během prázdnin nebo po jinou dobu, ne celý rok. Důležité pro uplatnění slevy je to, zda trval status studenta a po jak dlouhou dobu: pokud po celý rok, lze uplatnit celých 4 020 Kč, pokud například jen do konce července (u čerstvých absolventů VŠ), lze uplatnit 2 345 Kč (7 × 335 Kč).
„Pokud student splní podmínky po celý rok, získá nárok na plnou slevu bez ohledu na to, zda pracoval celý rok nebo jen část roku. Vedle studentské slevy zůstane zachována také možnost, aby si rodiče současně uplatňovali klasickou slevu na dítě, pokud student splňuje podmínky vyživovaného dítěte ve společné domácnosti,“ dodává Jana Jáčová.
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