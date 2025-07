Být rodičem není levné. Je v Česku daňové zvýhodnění na děti dostatečné?

Hackerských útoků přibývá. Musí jim čelit velké i malé firmy, nemocnice, státní instituce, banky i občané. Do konce roku 2025 má proto v Česku začít platit nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Pro...

Rodinná firma Hrdina & České pískovce proslula stavbou venkovních kuchyní, dnes ale směřuje také do světa interiérového designu. Pískovec v jejich rukou doslova ukazuje zcela novou tvář. A materiál z...

Češi sní o dřívější penzi, navíc důstojné. Ale jdou na to špatně

Premium

Více než polovina Čechů chce do důchodu odejít nejpozději v 60 letech, což však může znamenat i 30 let života s omezeným příjmem. A na to se mnozí z nich připravují. Jenže nedostatečně. Často volí...