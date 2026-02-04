Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

  14:12
Většině zaměstnanců už přišla od firemní účetní výzva k tomu, aby přišli vyřešit roční zúčtování daně. Jednotliví zaměstnanci nemusí podávat daňové přiznání. Ale mohou čerpat daňové úlevy a získat zpět od státu část už zaplacených daní. Jaké doklady se vyplatí přinést účetní a kolik se dá ušetřit?

Roční zúčtování daně je pro zaměstnance nejsnazší možnost, jak dostát svým daňovým povinnostem. Co je třeba dodat zaměstnavateli? | foto: Aspen PR/UOL Účetnictví

Daň z příjmů se u zaměstnanců řeší většinou ročním zúčtováním daně, které provádí zaměstnavatel. Platí to u lidí, kteří byli ve stejné firmě zaměstnaní po celý rok a zároveň nepracovali jinde. Pokud práci změnili, přivydělávají si jako OSVČ nebo na dohodu u jiné firmy, případně ukončili životní pojištění, zaměstnavatel jim řekne, ať si daň vyřeší sami pomocí daňového přiznání.

V článku se dozvíte:

Od druhé poloviny ledna už mnohým zaměstnancům chodí upozornění, aby včas dodali dokumenty potřebné pro roční zúčtování daně. Ne všichni ale vědí, že když je nedodají, připraví sami sebe o peníze, na které mají nárok. Jak je to možné? „Zaměstnavatel ani mzdová účetní nemohou nic domýšlet nebo dohledávat za vás. Pokud dokumenty nedodáte, nárok na úlevy jednoduše zaniká,“ říká Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.

Velké rozdíly mzdy půjdou doplatit i zpětně, radí právník. Firmy je nově musejí srovnat

Bez čeho se roční zúčtování daně neobejde

Pokud jste v roce 2025 pracovali i jinde než pro svého současného zaměstnavatele, případně byli bez práce, mzdovou účetní bude nejvíc zajímat doložení příjmů z tohoto období. U předchozích zaměstnavatelů si k tomu musíte vyžádat Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti 2025.

Pokud jste nepracovali a byli v evidenci úřadu práce, bude po vás současný zaměstnavatel chtít oficiální potvrzení z úřadu práce. A jestliže jste byli bez příjmů, ale na „pracák“ se nepřihlásili, musíte zaměstnavateli předat čestné prohlášení o době, kdy tomu tak bylo.

Úlevy na dani pro zaměstnance

Existují i další doklady, které byste měli na mzdové oddělení své firmy včas dodat. Účetní vám sice může provést roční zúčtování daně i bez nich, ale když je dodáte, využijete naplno zákonných úlev na dani. A to se může projevit i příjemným „dárkem“, jakým je vrácení přeplatku na dani za uplynulý rok.

Slevy na dani vám sníží přímo vypočtenou daň. U slevy na poplatníka nemusíte dokládat nic, naopak u slevy na děti či manžela/manželku už podklady doložit musíte.

Slevy na dani a jejich výše v roce 2026 (za celý rok)
Sleva na poplatníka 30 840 korun
Sleva na manžela či manželku (základní) 24 840 korun
Sleva na manžela či manželku s průkazem ZTP/P49 680 korun
Sleva na 1 dítě 15 204 korun
Sleva na 2 děti22 320 korun
Sleva na 3 a více dětí27 840 korun
Sleva na dítě se ZTP/P30 408 korun

Na rozdíl od známějších slev na dani, jako je sleva na poplatníka nebo sleva na vyživované děti, se vám další možné úlevy neodečtou přímo z vypočtené daně, ale sníží vám daňový základ. A také mohou ve finále přinést razantní snížení daně.

Sleva na manžela či manželku

Jedna z nejčastěji uplatňovaných slev, u které se ale podle odborníků také nejčastěji chybuje. Nárok na ni má ten, jehož manžel/manželka v roce 2025 měl/měla příjmy nepřesahující 68 000 korun (za celý rok). Druhou podmínkou je to, že ve společné domácnosti je i vyživované dítě do 3 let věku. Primárně tak slouží k zvýhodnění rodičů, z nichž jeden je doma s malým dítětem.

„K uplatnění je nutné dodat čestné prohlášení manžela o výši příjmů a vlastní čestné prohlášení o společné domácnosti. Bez těchto dokumentů zaměstnavatel slevu uplatnit nemůže,“ upřesňuje výkonná ředitelka pracovního portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.

Jak si snížit daň?

Daňový základ ovlivní:

  • Dary – pokud jste v roce 2025 přispěli na charitu, neziskové organizaci, ale také škole, kulturnímu zařízení nebo třeba útulku pro zvířata, můžete si o darovanou částku snížit daň. Podmínkou je částka alespoň 1 000 korun a doklad o tom, kdy, komu a kolik jste poskytli. Darovaná částka se neodečítá z vypočtené daně, ale snižuje vám daňový základ. Velmi zhruba to při 15procentní dani znamená, že za každou darovanou tisícovku dostanete zpět 150 korun. Maximální výše darů, která se dá uplatnit, je do 30 % základu daně.
  • Darování krve nebo krevní plazmy – snižuje daňový základ o 3 000 korun za jeden odběr. Ročně lze podstoupit nanejvýš čtyři odběry krve, plazma se může darovat co dva týdny. Například při snížení základu daně o 12 000 korun to při 15procentní dani (bez zohlednění dalších úlev) udělá 1 800 korun, které můžete dostat zpět. Limit pro tuto slevu je 30 procent daňového základu. Podmínkou je potvrzení o darování krve či plazmy a to, že jste ji darovali bezplatně. Obdobně je to u odběru krvetvorných buněk (z kostní dřeně) či darování orgánu, za který se vám odečte ze základu daně 20 000 korun.

Letos jde do penze ročník 1962. Kdo může využít předčasný důchod a předdůchod
  • Hypotéka – úroky zaplacené z hypotéky, nebo také z úvěru ze stavebního spoření, vám mohou daň také výrazně snížit. Pro jejich uplatnění musíte odevzdat zaměstnavateli potvrzení o úrocích za rok 2025. A pokud si u stávajícího zaměstnavatele uplatňujete tuto úlevu poprvé, pak také úvěrovou smlouvu a výpis z listu vlastnictví. Zaplacené úroky si může započíst ten, kdo je napsaný ve smlouvě o úvěru jako dlužník nebo spoludlužník. „Pokud máte hypotéku napůl s partnerem, společně se dohodněte, jak o odpočet požádáte. Odpočet hypotéky z daní může uplatnit jen jeden žadatel, nebo naopak všichni (ale pak požádáte oba o odpočet stejným dílem),“ radí Česká spořitelna. Pokud hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření máte, rozhodně to nezapomeňte svému zaměstnavateli včas doložit. „Právě u hypoték se často bavíme o úspoře v řádu několika tisíc korun ročně,“ uvádí Pavel Janeček z finanční společnosti Royal Bridge Partners.
  • Spoření na stáří a životní pojištění – stejně jako u úroků z hypotéky i zde platí, že kolik zaplatíte ročně, tolik se vám odečte z daňového základu. Strop pro odpočet je 48 000 korun ročně. Do této skupiny patří více produktů, z nichž aspoň jeden má skoro každý: penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče. Také v tomto případě musíte do účtárny dodat potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

Proč se vyplatí dodat dokumenty včas?

Pokud dodáte svému zaměstnavateli včas všechna potřebná potvrzení, zohlední je v ročním zúčtování daně, a vy se tak můžete nadít příjemného překvapení v podobě vrácení přeplatku na dani. Když doklady snižující základ daně do účtárny nedonesete, o tuto výhodu se připravíte.

„Vyplatí se proto projít si své smlouvy, potvrzení a doklady včas, ideálně ještě před uzávěrkou pro roční zúčtování,“ doporučuje Jana Jáčová z UOL Účetnictví. A kdy je uzávěrka? Zpravidla 15. února, protože ale letos tento den připadá na neděli, bude uzávěrka pro roční zúčtování daně za rok 2025 posunuta na pondělí 16. února 2026. Do té doby musíte zaměstnavateli dodat jak podepsanou žádost o roční zúčtování, tak všechny potřebné doklady.

Co když termín nestihnu?

Některé mzdové účetní přimhouří oko, když podklady dodáte s několikadenním zpožděním. Jiné vás ale odkážou na finanční úřad, tedy k tomu, abyste si daně vyřešili sami prostřednictvím daňového přiznání. Jak podat daňové přiznání v roce 2026?

Termíny pro podání daňového přiznání v roce 2026
Jak podáváte daňové přiznání (DP)Dokdy musíte podat DP
V základní lhůtě, tj. tři měsíce po skončení daného období1. dubna
V prodloužené lhůtě elektronicky po 1.4.20264. května
V prodloužené lhůtě prostřednictvím daňového poradce po 1.4. 20261. července
