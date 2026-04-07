Nejen daňové přiznání, ale také přehled OSVČ lze podat online. Na rozdíl od přiznání k dani si ale u přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení klient nemůže vybírat, jestli dá přednost elektronické, nebo papírové formě.
Jak podat přehled OSVČ online
Osoby samostatně výdělečně činné mají datovou schránku zřízenou ze zákona. Mohou ji pak využít také pro podání přehledů OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2025, které se povinně posílají na Českou správu sociálního zabezpečení a na příslušnou zdravotní pojišťovnu.
Někdy se ale stává, že přístup do datovky chybí. Je tomu tak v případě, že jste podnikání ukončili během loňského roku nebo letos. Datová schránka je při ukončení živnosti okamžitě znepřístupněna a později zrušena. Znamená to, že i když musíte podat přehledy za loňský rok, prostřednictvím datovky to neuděláte.
Přehled OSVČ pro OSSZ
Přehled o příjmech a výdajích
Jak Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), tak zdravotní pojišťovny mají své vlastní formuláře. I když pro oba typy se používá název Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, jde o různé tiskopisy.
Především se výše pojistného a záloh počítá jinak pro sociálku a jinak pro pojišťovnu. Jak se počítají a jaké jsou minimální, se dozvíte v jiném našem článku.
Při vyplňování online vás elektronické formuláře jednotlivými položkami provedou a odvody i nové zálohy spočítají.
Papírové podání přehledů není možné, úřady ho přijímají výhradně v elektronické podobě. Jak uvedla mluvčí ČSSZ Jitka Drmlová, musí jít o formát XML, který však můžete vytvořit a odeslat přes ePortál ČSSZ. Není k tomu nutné se na ePortál přihlašovat, pokud to ale poplatník udělá, velká část údajů se předvyplní automaticky.
„Pokud OSVČ vlastní uznávaný elektronický podpis, může Přehled o příjmech a výdajích OSVČ ve formátu xml podat také prostřednictvím veřejného rozhraní pro e‑Podání (VREP/APEP),“ uvedla dále mluvčí.
Podání přes datovou schránku tak není jedinou možností, jak přehled zaslat elektronicky v požadovaném formátu.
Přehled OSVČ pro VZP a další pojišťovny
Také přehled pro zdravotní pojišťovnu lze podat i jinak než jen přes datovou schránku. Pokud už klient není OSVČ a příslušná datovka mu byla zablokována, ale má osobní datovou schránku, může ji využít. „Pokud máte nadále aktivní osobní datovou schránku fyzické osoby (nepodnikající), můžete přehled podat také jejím prostřednictvím,“ uvedla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Stejnou možnost připouští i ČSSZ.
Pro podání přehledu zdravotní pojišťovně se dá využít i aplikace pojišťoven, například u VZP je to Moje VZP nebo VZP Point.
Musí podat přehled OSVČ, i když už nepodniká?
Přehledy se letos podávají zpětně za uplynulý rok 2025. A podat ho musí každý, kdo byl osobou samostatně výdělečně činnou, třeba i jen část roku 2025.
Termín podání přehledu OSVČ sociálce
Základní pravidlo zní: do jednoho měsíce od konce lhůty, kdy jste podali nebo měli podat daňové přiznání. Pokud takový den vyjde na víkend nebo svátek, posouvá se termín až na nejbližší pracovní den.
Přehled však musí podat i lidé samostatně výdělečně činní, kterým ze zákona nevznikla povinnost podat daňové přiznání. Pro ně pak platí letos termín 8. dubna. Termíny pro podání přehledů najdete v této tabulce:
|Způsob podání DP
|Termín pro podání přehledů
|OSVČ bez povinnosti podat DP za 2025
|8. dubna 2026
|DP podáno papírově či elektronicky do 1.4. 2026
|4. května 2026
|DP podáno elektronicky od 2.4. do 4.5. 2026
|4. června 2026
|DP zpracoval daňový poradce
|3. srpna 2026
Výjimky při podání přehledu OSVČ
V odůvodněných případech jsou možné výjimky, ale spoléhat by na ně nikdo neměl. ČSSZ připouští, pokud to jinak nejde, následující možnost: „Vyplněný interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ zaslat v čitelném formátu (např. PDF) na e-podatelnu.“ Jak ale doplnila mluvčí Drmlová, tato možnost platí jen pro lidi, kteří mají uznávaný elektronický podpis. V opačném případě je nutné fyzické doručení na podatelnu příslušné územní správě sociálního zabezpečení, to znamená okresní správě (OSSZ) nebo Pražské správě sociálního zabezpečení.
Ve výjimečných případech není elektronické podání možné vůbec. Tato situace nastává podle Plívové z VZP tehdy, když plátce zemře a přehled za něj podává někdo jiný. V tom případě k tomu oprávněný dědic nemůže využít svou datovou schránku ani své podpisy, formulář prostě vyplní a pošle na podatelnu e-mailem nebo ho doručí na pobočku. Pro tuto možnost je ale dobré se předem informovat na pobočce nebo klientské lince, kde také dědic zjistí, co budete muset doložit.