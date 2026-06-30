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Pronájmy na Airbnb jako daňová past. Úřad ví, kdo kolik vydělal a má platit

Pavla Žáková
  5:30

Ubytování přes platformy jako Airbnb podléhá zdanění. | foto: Profimedia.cz

Příjem z krátkodobých pronájmů je v Česku poměrně častý. Pronajímají se byty i chaty, dlouhodobě i jen přes léto a v turistické sezoně. Získané příjmy podléhají dani a kromě toho se na krátkodobý pronájem mohou vztahovat i povinnosti vůči obci nebo živnostenskému úřadu.

Zdanění příjmu z Airbnb

Příjem z krátkodobých pronájmů, například prostřednictvím platforem jako Airbnb nebo Booking, podléhá dani. A nemusí se vždy jednat o daň z pronájmu. U krátkodobých pronájmů se většinou nejedná jen o nájem, pronajímatel poskytuje i další služby.

„Jestliže hostům nabízí služby typické pro ubytování, například pravidelný úklid, výměnu ložního prádla, předávání klíčů, občerstvení nebo další servis, může finanční úřad takovou činnost posuzovat jako podnikání a poskytování ubytovacích služeb,“ upozorňuje Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.

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Ubytovací služby lze poskytovat jen na IČO, zdaňují se pak jako samostatná výdělečná činnost. Jiné je v takovém případě nejen zdanění. Další povinnosti pronajímateli vznikají vůči živnostenskému úřadu, ale také třeba zdravotní pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení.

Kdy jde o příjem z pronájmu a kdy o podnikání?

Rozdíl je hlavně v tom, zda jsou spolu s pronájmem nemovitosti spojené i další služby. Mnoho lidí si myslí, že když je příjem z pronajímání malý, přiznávat a zdaňovat ho nemusí, natož aby se přihlásili k podnikání na živnostenském úřadě. Podobný omyl se týká sezónního pronajímání chat a chalup.

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„Rozhodující je konkrétní rozsah činnosti, výše příjmů i způsob poskytování ubytování. Každý případ je proto potřeba posuzovat individuálně. To, co může být u jednoho vlastníka ještě považováno za příležitostný příjem, může být u jiného již klasickou podnikatelskou činností,“ upozorňuje Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

Následující přehled uvádí, jaká kritéria hrají roli při rozhodování, zda jde o nájem, nebo podnikatelskou činnost. V každém případě podléhají příjmy dani: u nájmu to bude daň z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmu, v druhém případě musí provozovatel zdaňovat příjmy jako plynoucí ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7.

Pronájem, nebo podnikání v ubytovacích službách?
Nájem Ubytovací služby (podnikání)
Délka pobytuDlouhodobě (měsíce až roky)Krátkodobě nebo přechodně (dny až týdny)
Účel pobytuZajištění bytové potřeby nájemceRekreace, turistika, přechodné ubytování
PoskytováníJednorázově na delší dobuPravidelně a opakovaně
NabídkaNabídka dlouhodobého bydleníAktivní nabídka ubytování, např. přes Airbnb
CenaZa měsíc nebo delší obdobíZa den nebo týden
Další službyPouze nezbytné služby spojené s bydlenímÚklid, výměna prádla, snídaně či další služby
Úklid a údržbaBěžnou údržbu a drobné opravy zajišťuje nájemceZajišťuje provozovatel, nikoliv host
EnergieObvykle si je zajišťuje nájemceSoučást poskytované služby
Charakter činnostiPronájem za účelem bydleníSoustavná činnost vykonávaná za účelem zisku
Typický příkladByt pronajatý rodině na rokByt pronajímaný turistům přes Airbnb
Zdanění příjmů§ 9 zákona o daních z příjmů§ 7 zákona o daních z příjmů

Zjistí finanční úřad příjmy z Airbnb?

Někteří hostitelé se domnívají, že při krátkodobém pronájmu vlastní nemovitosti nemá finanční úřad šanci zjistit, že z něj mají nějaký příjem. Kdo pronajímá přes platformu typu Airbnb nebo Booking, může si být jistý, že o něm úředníci z „berňáku“ vědí.

„Digitální platformy dnes předávají daňovým správám informace o pronajímatelích, počtu rezervací i dosažených příjmech. Finanční úřady tak mají výrazně lepší přehled než v minulosti a dokážou snadněji identifikovat případy, kdy příjmy nebyly přiznány nebo byly vykázány nesprávně. Zejména u lidí, kteří provozují krátkodobé pronájmy dlouhodobě a ve větším rozsahu, roste pravděpodobnost daňové kontroly,“ říká Jáčová.

Daň z příjmu není jediná

Pronajímat krátkodobě byt, dům nebo chatu s sebou nese i další daňové povinnosti. Kromě daně z příjmů to může být i DPH.

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Tato záležitost se týká lidí, kteří pronajímají přes zahraniční platformu. Nestávají se pak plátci DPH v běžném smyslu, ale povinnost odvést tuto daň jim může vzniknout při některých transakcích. K tomu je nutné se registrovat na finančním úřadě jako tzv. identifikovaná osoba. „Prakticky to znamená, že nejste plátci – na české faktury v tuzemsku nepřipočítáváte české DPH a nemáte nárok na odpočet – ale v určitých přeshraničních případech musíte v ČR přiznat a zaplatit DPH, popř. odevzdáte souhrnné hlášení,“ vysvětluje právník Ondřej Preuss.

Jako identifikovaná osoba musí pronajímatel odevzdávat přiznání k DPH a také souhrnné hlášení. Oba formuláře se podávají měsíčně, a to do 25. dne následujícího měsíce, ale jen za období, kdy podnikatel přijal služby ze zahraničí a vznikla mu povinnost platit DPH.

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Další poplatky a povinnosti spojené s Airbnb

Kromě daní nesmí pronajímatel zapomínat i na další poplatky, které si může určit obec, jako jsou poplatky z pobytu. Někdy se jim také říká turistické poplatky.

Například v Praze činí 50 korun za noc, osvobozeny od něj jsou děti a mládež do 18 let a některé další skupiny lidí.

Plátcem poplatku je ten, kdo nemovitost pronajímá, tedy provozovatel ubytování. Musí se jako plátce nahlásit na úřadě a kromě peněz posílat i hlášení. „Je povinen poplatek od poplatníka vybrat a předat obci, kde provozuje ubytování, a to vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý,“ uvádí na svých stránkách Praha 1.

Pronajímatel musí navíc evidovat, koho ubytuje, a hlásit cizince policii nejpozději do tří dnů. Hlášení probíhá elektronicky, v budoucnu má být zprovozněný systém eTurista, kam by šlo údaje snadno zadat online. Zatím není hotový, původně měl být do května 2026. Navíc musí vést domovní knihu, jak požaduje zákon o pobytu cizinců na území ČR.

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Témata: Airbnb, DPH, poplatek

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