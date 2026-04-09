Přeplatek na dani z příjmů: Jak žádat o jeho vrácení, kdy vám ho pošlou a kdy ho už neuvidíte

Pavla Žáková
Vyšel vám v daňovém přiznání přeplatek? Pokud jste si požádali o jeho vrácení, měl by vám přijít na účet. Do kdy musí dojít a kdy vám ho finanční úřad vrátit nemusí? A jaký rozdíl při vracení daně plyne z toho, zda jste podali daňové přiznání online nebo v papírové formě?

Daňové přiznání online za rok 2025 se podává elektronicky až do 4. května 2026, v některých případech je lhůta posunutá až na začátek července. Kdo ale daňové přiznání (DP) podával v papírové formě, měl termín pro jeho podání jen do 1. dubna. Jak je to s lhůtou, kterou má na vrácení případného přeplatku finanční úřad? Odvíjí se od termínu i způsobu podání daňového přiznání.

Daňové přiznání: Kdo dřív podá, ten dřív dostane

Kdo odevzdal DP za rok 2025 do 1. dubna 2026, ať už v papírové nebo elektronické formě, dostane své peníze zpět dříve než ten, kdo využil prodlouženou lhůtu pro elektronické podání do 4. května. Jak je to možné? Jak vysvětluje Michal Rychtera, vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, přeplatek na dani se vrací „do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání přiznání.“

Kdyby tudíž platilo, že pro podání papírového DP platí tříměsíční lhůta, zatímco pro online daňové přiznání čtyřměsíční, dostávali by všichni „elektroničtí podatelé“ přeplatek na dani zpět o měsíc později než lidé, kteří daňové přiznání vyplňují pěkně postaru s propiskou v ruce.

Jak ale uvedl Rychtera: „Finanční správa preferuje podání přiznání elektronicky.“ K motivaci lidí, aby podávali DP raději online než na papíře, by delší čekání na peníze nepřispělo. A proto i ten, kdo podá do 1. 4. elektronicky, dostane peníze dříve. „A elektronické podání tak není nijak znevýhodněno,“ vysvětlil.

Lhůta na vrácení a od kdy běží

I na takové případy Finanční správa myslí, 30denní lhůta pro vrácení přeplatku začne běžet až od dne následujícího po tom, kdy bylo přiznání podáno.

Existují i výjimečné případy, například DP zpracované a podané daňovým poradcem nebo zákonná povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Tehdy je lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2025 prodloužena na šest měsíců, vrácení přeplatku tedy přijde až v létě.

Termíny pro vrácení přeplatku na dani podle data a způsobu podání DP za 2025 najdete přehledně v tabulce:

DP za 2025 a vrácení přeplatku v roce 2026
Forma a termín podáníDo kdy bude vrácen přeplatek
Papírové DP do 1. 4. 2026do 5. května 2026
Elektronické DP do 1. 4. 2026do 5. května 2026
Papírové DP od 2. 4. 2026do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
Elektronické DP od 2.4. do 4. 5. 2026do 3. června 2026
Elektronické DP od 5. 5. 2026 do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
DP podané poradcem od 2. 4. 2026 do 1. 7. 2026 do 31. července 2026

Jak žádat o vrácení přeplatku

Nejsnadnějším způsobem, jak požádat o vrácení přeplatku na dani, je vyplnění žádosti na poslední straně daňového přiznání.

Když žádáte na formuláři:

  • Při podání papírového přiznání musíte tiskopis podepsat dvakrát – jednou stvrzujete pravdivost uvedených údajů, podruhé podepisujete žádost o vrácení peněz.
  • Pro daňové přiznání online podané v elektronické podobě postačí autorizace přiznání při jeho odeslání, další podpis již není nutný. Musíte ale vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

Samostatná žádost:

Žádat lze ale také samostatně, a to online na stránkách Finanční správy nebo volně formulovaným textem, který doručíte příslušnému finančnímu úřadu datovou schránkou, přes portál Moje daně , případně i poštou nebo na podatelnu.

Žádost by měla obsahovat:

  • o co žádáte,
  • identifikaci žadatele (jméno, IČO),
  • kam chcete přeplatek vrátit (číslo účtu) ,
  • identifikaci toho, kdo žádost podepisuje.

Můžete také chtít vrátit jen část přeplatku a zbytek nechat například na úhradu budoucí zálohy. Pokud neuvedete, jak velkou část chcete vrátit, přijde vám přeplatek celý.

Když podáváte samostatnou žádost o vrácení přeplatku (a nikoli tu, která je součástí formuláře DP), úřad vám přeplatek vyplatí do 30 dnů po jejím obdržení.

Finanční úřady začnou vracet přeplatky na dani po 1. dubnu 2026. Lhůta pro vrácení záleží na datu podání DP.

Kdy vám finanční úřad přeplatek nevrátí?

Samozřejmě v případě, kdy si ho v daňovém přiznání špatně spočítáte. Také tehdy, pokud už máte na daních dluh z minulosti. „Správce daně ověří vratitelnost přeplatku, tedy zda nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti nebo neeviduje nějaké nedoplatky, a do 30 dnů částku poplatníkovi vyplatí,“ upřesňuje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Přeplatek vám úřad nevrátí ani v případě, že je nižší než 200 korun, nebo když má „odůvodněný předpoklad“, že do měsíce budete muset stejně platit daň v podobné nebo větší výši.

Nechcete, aby vám vraceli přeplatek?

Podle Michala Rychtery téměř polovina lidí, kteří podávají daňové přiznání, žádá zároveň i o vrácení přeplatku. Dělat to ale nemusejí, peníze poslané úřadu „navíc“ se dají použít třeba na úhradu jiného daňového nedoplatku – například i u celní správy.

Můžete je použít také na zálohu na daň nebo si je prostě nechat na svém osobním daňovém účtu pro případ budoucí potřeby. Přesně tato poslední možnost nastane, pokud se k přeplatku nijak nevyjádříte, tedy nepožádáte ani o jeho vrácení, ani o jeho použití jinde.

