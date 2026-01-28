Až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, ze kterého vzniká účast na důchodovém pojištění, pokud chtějí stále pobírat předčasný důchod.
„Aktivní příjmy ze zaměstnání nebo podnikání jsou u předčasných důchodců omezeny, pasivní příjmy však nikoliv, protože se z nich neplatí sociální pojištění,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Vysoké pasivní příjmy a daňové přiznání
Předčasní důchodci mohou mít v praxi libovolně vysoké příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů. V daňovém přiznání uplatní i předčasní důchodci slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun, stejně jako ostatní daňoví poplatníci. Případná vyšší platba na dani z příjmu kvůli pasivním příjmům přitom nemá žádný vliv na pobírání předčasného důchodu.
„Třeba při ročním příjmu z nájmu podle § 9 zákona o dani z příjmů ve výši 500 000 korun a uplatnění 30% výdajového paušálu, zaplatí předčasný důchodce na dani z příjmu 21 660 korun,“ vypočítává Ivanco.
|
Podat přiznání k dani už v lednu se vyplatí jen někomu. Nevýhoda je s přehledy OSVČ
Podnikání s daňovým přiznáním bez platby daně
V předčasném důchodu je možné i podnikat, hrubý zisk však musí být do limitu pro neplacení sociálního pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu po celý rok 2025 se sociální pojištění neplatí do hrubého zisku ve výši 111 736 korun. „V roce 2026 je pak tento limit 117 521 Kč,“ doplňuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.
Předčasný důchodce s hrubým ziskem ve výši 110 000 korun tak neplatí nic dani z příjmu, protože vypočtenou daň z příjmu sníží sleva na poplatníka do nuly. Daňové přiznání však odevzdat musí,“ upozorňuje Ivanco.
|
Daně 2025: Kteří zaměstnanci se mohou těšit na daňový přeplatek od státu?
Nulové zdanění z brigády na dohodu
Nejčastěji si přivydělávají předčasní důchodci na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění.
V roce 2025 to bylo 11 499 korun měsíčně a méně a v roce 2026 to je 11 999 korun měsíčně a méně. Výše odměny je sice velmi limitována, na druhou stranu jsou daňové podmínky mimořádně příznivé a předčasní důchodci v takovém případě nemají zpravidla žádné daňové povinnosti.
„Při dlouhodobé brigádě pro jednoho zaměstnavatele s podepsaným prohlášením k dani na dohodu o provedení práce s odměnou do limitu je čistá odměna stejně vysoká jako hrubá odměna,“ dodává Ivanco.
Omezení platí do dosažení důchodového věku
Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již může mít i aktivní příjmy ze zaměstnání či podnikání libovolně vysoké.
„Zároveň po dosažení důchodového věku získá nárok na slevu na důchodovém pojištění 6,5 %,“ dodává Holubová.
„Odchod do předčasného důchodu je tak vhodné si důkladně promyslet i s ohledem na případné výdělečné možnosti,“ uzavírá daňová poradkyně Ivanco.