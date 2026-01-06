Snad největšího počtu lidí se týká daň z příjmů. Daňové přiznání musí podat lidé s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, a to i ti, kteří tuto činnost vykonávají například při zaměstnání nebo během rodičovské. Daň z příjmů a povinnost podat přiznání se ale vztahuje také na příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku. A podávají ho také zaměstnanci, kteří chtějí uplatnit odečitatelné položky. Patří mezi ně úroky z úvěru na bydlení, příspěkvy na produkty spoření ve stáří a také dary.
Kdy podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu
Daňové přiznání je třeba podat zpravidla do 1. dubna, elektronické podání je možné provést o měsíc později a s daňovým poradcem se termín posouvá o tři měsíce, do konce června. Přesná data záleží na tom, na jaký den v týdnu zákonný termín vychází. Posouvá se obvykle na nejbližší pracovní den. V roce 2026 tak platí tyto termíny:
|Přihlášení k paušálnímu režimu daně
|12. ledna
|Podání daňového přiznání v základní lhůtě
|1. dubna
|Podání daňového přiznání elektronicky
|4. května
|Podání daňového přiznání zpracovaného poradcem nebo při povinnosti auditu
|1. července
Splatnost daně z příjmů končí vždy v poslední den, kdy bylo možno podat daňové přiznání. To znamená, že pokud přiznání podáváte až na konci lhůty, kterou stanoví zákon, musíte zároveň odeslat peníze.
Paušální režim daně: kdy platit
Mnoho OSVČ využívá takzvaný paušální režim daně, který administrativu výrazně usnadňuje. Není pak potřeba podávat daňové přiznání ani potvrzení správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, na druhé straně je potřeba se k takovému režimu předem přihlásit znovu pro každý rok.
Pro rok 2026 se k paušálnímu režimu daně musíte přihlásit nejpozději 12. ledna 2026. Placení daně (resp. částky, která zahrnuje daň i povinné odvody) se pak děje měsíčně, vždy k 20. dni měsíce. I v tomto případě platí, že když den vyjde na víkend, posouvá se splatnost na nejbližší pracovní den. V roce 2026 tak bude platba zálohy v paušálním režimu probíhat do těchto termínů:
|20. ledna
|úterý
|20. února
|pátek
|20. března
|pátek
|20. dubna
|pondělí
|20. května
|středa
|22. června
|pondělí
|20. července
|pondělí
|20. srpna
|čtvrtek
|21. září
|pondělí
|20. října
|úterý
|20. listopadu
|pátek
|21. prosince
|pondělí
Přehledy OSVČ pro sociálku a pojišťovnu
Pokud jako OSVČ nevyužíváte paušální režim daně, ale podáváte každoročně daňové přiznání, musíte také odevzdat tzv. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2025.
|
Daně a zálohy pro OSVČ 2026: jaké jsou nové minimální částky od 1. ledna
Na podání přehledů správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně máte o měsíc víc než na podání daňového přiznání. Pokud jste ho podávali v papírové formě, bude pro vás platit termín na začátku května, pokud elektronicky nebo prostřednictví daňového poradce, termín se podle toho posune.
Opět platí, že když daný den vyjde na víkend či svátek, posune se na nejbližší pracovní den. „Termíny pro podání přehledu stanovuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.). Připadne-li den podání na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem podání nejbližší následující pracovní den,“ uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna. V roce 2026 tak musíte podat přehledy v těchto termínech:
|Kdy a jak jste podávali daňové přiznání
|Dokdy musíte podat přehledy OSVČ
|V základní lhůtě
|4. května
|Elektronicky
|1. června
|S daňovým poradcem
|3. srpna
|Nemáte povinnost podat DP
|31. července
Kdy zaplatit nedoplatky a odkdy nové zálohy?
Pokud vám v přehledu OSVČ vyjde nedoplatek, musíte ho uhradit do 8 dnů od data, kdy jste přehled podali nebo kdy měl být podán. Přehled slouží také k výpočtu nových záloh. Ty musíte začít hradit do 8. dne v měsíci, který následuje po měsíci, kdy byl nebo měl být podán přehled.
Jak vysvětluje na příkladě VZP: pokud podáte přehled v únoru, musíte zálohy v nové výši platit počínaje 8. březnem. Pokud přehled podáte v březnu, první novou zálohu zaplatíte nejpozději 8. dubna.
Jak upozorňuje správa sociálního zabezpečení, ten, kdo má povinnost podat přehled, tak musí udělat včas: „Nepodání přehledu, pozdní podání přehledu či nepoužití předepsaného formuláře přehledu je přestupkem a OSVČ může být uložena pokuta podle § 25c odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ Pozdní zaplacení nedoplatku nebo nových záloh znamená penále, které se zvyšuje (úročí) za každý den prodlení.
Další daně: z nemovitosti, DPH, silniční
Ostatní druhy daní, které se týkají podnikatelů nebo majitelů nemovitostí, uvádíme pouze stručně. Také u nich platí, že pokud zákonem stanovené datum připadne na sobotu, neděli či svátek, posouvá se termín na nejbližší pracovní den.
|
Daň z nemovitosti se letos změnila a počítá se jinak. Na co si dát pozor
Daň z nemovitosti
Přiznání k dani z nemovitých věcí podává pouze ten, u koho v roce 2025 nastala změna. Například proto, že koupit či prodal byt nebo pozemek, případně provedl přestavbu či změnil účel stavby. Ostatní lidé přiznání k této dani podávat každoročně nemusejí, finanční úřad jim částku k zaplacení vypočítá na základě již dříve uvedených údajů. Na rozdíl od většiny daní se daň z nemovitosti neplatí zpětně, ale na rok, v němž se platí.
|2. února
|lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti (při změně v roce 2025)
|do konce května
|úřad rozesílá majitelům nemovitostí informace k platbě vč. výše daně
|1. června
|splatnost daně z nemovitosti nebo její části, pokud je vyšší než 5 000 Kč, u většiny nemovitostí
|31. srpna
|splatnost daně z nemovitosti nebo její části, pokud je vyšší než 5 000 Kč, při výkonu zemědělské výroby vč. rybářství
|30. listopadu
|splatnost zbytku daně z nemovitosti v případech, kdy je daň vyšší než 5 000 Kč
Daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň
Termín pro podání daňového přiznání i zaplacení DPH je standardně do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí). Stejné termíny jsou určené i pro splatnost spotřební daně. Datum se opět může posunout na nejbližší pracovní den, například v lednu 2026 vychází 25. den na neděli, splatnost i termín pro podání přiznání je tedy v pondělí 26. ledna.
Silniční daň (za rok 2025)
Silniční daň se neplatí zálohově, ale vždy najednou za celý uplynulý rok. Lhůta pro podání přiznání k silniční dani i její splatnost je standardně do konce ledna, letos to bude v pondělí 2. února 2026.
|
Čekejte zprávu, kolik zaplatíte na dani z nemovitých věcí. Výše může překvapit