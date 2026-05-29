Poslední dny na přehledy OSVČ. Blížící se termín platí pro nejvíc lidí

Pavla Žáková
  6:00
Daňové přiznání a přehledy OSVČ. Základní formuláře, na jejichž včasné podání myslí každé jaro všichni podnikatelé. Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení však musejí v některých případech podat i lidé, kteří jsou vedeni jako zaměstnanci.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Dokdy podat přehled OSVČ

Termínů pro podání přehledů OSVČ za uplynulý rok je více, záleží na tom, kdy bylo nebo mělo být podáno daňové přiznání. Pokud podnikatel využil prodloužený termín a poslal ho elektronicky, musí přehledy dodat úřadům do čtvrtka 4. června 2026.

Termíny pro podání přehledů OSVČ
Způsob podání DPTermín pro podání přehledů
DP podáno papírově či elektronicky do 1.4. 20264. května 2026
DP podáno elektronicky od 2.4. do 4.5. 20264. června 2026
DP zpracoval daňový poradce3. srpna 2026

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích se vyplňují dva – pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Zatímco u daňového přiznání zákon připouští jak elektronickou, tak papírovou formu, přehledy jinak než elektronicky podat nejde. I když mají přehledy mnoho společného, každý má jinou formu a zejména se v každém jinak počítají zálohy na pojištění.

Kdo musí podávat přehled OSVČ

Někdy se lidé domnívají, že když jsou zaměstnaní a odvody za ně řeší zaměstnavatel, přehledy podávat nemusejí. To je ale omyl, jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení. I OSVČ s velmi malým výdělkem, například při pobírání důchodu nebo při studiu, přehledy musí podat. A navíc – takovou povinnost mají i zaměstnanci, kteří mají podnikání jako „vedlejšák“.

Přehledy OSVČ

Pro většinu lidí, kteří jsou nebo v roce 2025 byli vedeni jako OSVČ, byť třeba jen část roku, platí povinnost podat přehledy nejpozději 4. června. Menší procento podnikatelů, které stihlo DP podat v základním termínu do 1. dubna, měla lhůtu pro přehledy jen do 4. května. A pak je tu třetí část OSVČ, které podávají daňové přiznání prostřednictvím poradce až na začátku června. Těm vyprší termín pro přehledy až 3. srpna 2026.

Jak požádat o odložení termínu?

Prodloužený termín do 3 srpna platí pro OSVČ, které používají služeb daňového poradce, nebo které mají ze zákona povinnost účetní uzávěrky ověřené auditorem.

O odložení termínu na srpen si žádat nemusejí, je ale nutné při podání přehledu OSVČ pro správu sociálního zabezpečení vyplnit správně řádky 40 a 41, v nichž se uvádí, kdy bylo podané DP a zda ho zpracovával daňový poradce. „Pakliže OSVČ nevyplní potřebné údaje v ř. 40 a ř. 41 bude za den lhůty pro podání přehledu stanoven termín 4. 5. 2026,“ uvádí ČSSZ.

K čemu jsou přehledy OSVČ?

Přehled OSVČ slouží zejména ke dvěma účelům:

  1. K výpočtu, kolik peněz měl za uplynulý kalendářní rok podnikatel uhradit a kolik skutečně uhradil. Případný nedoplatek se musí uhradit do 8 dnů. Pokud vznikne přeplatek, může si ho plátce nechat vrátit, nebo si ho nechat započítat do dalšího období. (Funguje to podobně jako u daní.)
  2. Ke stanovení nové výše záloh pro stávající rok. Odvíjejí se od výše výdělku, většinou mají ale stanovenou minimální sazbu, kterou je potřeba hradit i při nižších příjmech.

Novinka na poslední chvíli: nižší zálohy pro OSVČ již v roce 2026

Odvody, které podnikatelé musí platit na sociální pojištění, od loňského roku výrazně vzrostly. V polovině letošního roku ale možná přijde změna. Poslanci totiž na konci května schválili novelu, podle níž by se odvody na sociální měly počítat jinak. Ve výsledku by tak minimální zálohy OSVČ při hlavní činnosti klesly o 715 Kč měsíčně.

Povinné zálohy OSVČ se sníží. Kolik se bude platit a kdo dostane peníze zpět?

Pokud tuto úpravu zákona podepíše prezident, vyjde ve Sbírce zákonů a od 1. července sníží zálohy pro tento rok. V době, kdy se odevzdává přehled pro správu sociálního zabezpečení (do 4. června), ale účinná ještě nebude. Jakmile to nastane, vznikne podnikatelům platícím zálohy přeplatek. Budou si ho moci nechat vrátit, nebo použít na uhrazení dalších záloh.

Nové zálohy na sociální pojištění pro OSVČ
Současná měsíční platba sociálního pojištění5 720 Kč měsíčně
Nová platba od 1. července5 005 Kč měsíčně
Rozdíl715 Kč měsíčně
Přeplatek za leden-červen6 x 715 = 4 290 Kč
Nová platba po započtení přeplatku4 290 Kč měsíčně
*uvedená částka platí pro minimální zálohy sociálního pojištění, výpočet nové zálohy vychází z předpokladu platnosti zákona od 1. července 2026
