Pohonné hmoty plíživě zdražují. Kolik inkasuje stát z litru benzínu a nafty?

Benzín i nafta podléhají nejen základní sazbě daně z přidané hodnoty, ale i spotřební dani, která se vztahuje pouze na vybrané komodity, například minerální oleje, tabák nebo alkohol. Aktuálně činí spotřební daň u benzínu 12 840 korun za 1 000 litrů a u nafty 9 950 korun za 1 000 litrů.
„Spotřební daň u benzínu a nafty je pevná na litr bez ohledu na tržní cenu. V praxi tedy i když klesne světová cena ropy, spotřební daň zůstává na litr stejná,“ poznamenává advokát Ondřej Preuss.
Zdanění u nafty je přitom nižší než u benzínu, vlivem spotřební daně o necelé tři koruny na litr. „Každé zvýšení či snížení spotřební daně se následně propisuje do koncové ceny pro řidiče při tankování. Bez spotřební daně a DPH by tak byly koncové ceny citelně nižší,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Daň z přidané hodnoty se počítá z celkové ceny
Základní sazba daně z přidané hodnoty, která platí i pro pohonné hmoty, je 21 %. Daň z přidané hodnoty se vypočítává z celkové konečné prodejní ceny, ve které je u benzínu i nafty zahrnuta také spotřební daň. „To v praxi znamená, že řidiči při tankování platí DPH i z částky spotřební daně,“ dodává Gabriela Ivanco.
Jak vysoká je souhrnná daň z litru benzínu?
Vlivem konkurenčního prostředí se cena za litr benzínu liší, částka spotřební daně je ale vždy stejně vysoká bez ohledu na konečnou cenu.
„Například při ceně za litr benzínu ve výši 38 korun činí spotřební daň 12,84 koruny a DPH 6,60 koruny, takže nepřímé daně celkem činí 19,44 koruny, což je 51,2 % z celkové ceny,“ vypočítává daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Rozpad ceny u benzínu
Jak vysoká je souhrnná daň z litru nafty?
Aktuálně jsou ceny nafty vyšší než ceny benzínu, přičemž v posledním období nafta podle očekávání analytiků zdražovala více než benzín. Ceny se mezi jednotlivými čerpacími stanicemi napříč republikou mírně liší. Obecně platí, že vyšší ceny pohonných hmot jsou na dálnicích. Výběrem levnější čerpací stanice mohou řidiči s vysokým nájezdem ušetřit.
I tak se nepřímé daně výrazně propisují do prodejní ceny. „Například při ceně za litr nafty ve výši 41 korun činí spotřební daň 9,95 koruny a DPH 7,12 koruny. Nepřímé daně v tomto případě dosahují 17,07 Kč, tedy 41,6 % z prodejní ceny,“ vypočítává Gabriela Ivanco.
Vyšší souhrnný daňový výnos
Průměrné ceny pohonných hmot byly ještě začátkem letošního roku výrazně nižší než v lednu 2025. Český motorista tak na každém litru benzínu meziročně ušetřil asi 3,80 koruny a téměř 4 koruny na litru nafty. Natankování běžné 50litrové nádrže tak zlevnilo přibližně o 200 korun.
„Zatímco v roce 2024 se průměrná cena benzínu ještě přehoupla i přes 40 korun za litr, loni už nebyly po cenových turbulencích předchozích let žádné památky. Průměrně se benzín i nafta v roce 2025 prodávaly nejdráž začátkem roku, a to za méně než 37 korun. Začátkem letošního roku ceny klesly na 33 korun za litr u benzínu a 32,50 koruny u nafty,“ popisuje Damir Duraković, generální ředitel společnosti Axigon, která je autorizovaným distributorem tankovacích karet Shell a EuroOil.
Během března ale došlo kvůli geopolitické situaci a v reakci na válku v Íránu ke zvýšení cen pohonných hmot. Průměrná cena benzínu se během poloviny března zvýšila přibližně o 4 koruny a průměrná cena nafty o více než 8 korun, čímž se ceny opět vrátily nad 40 korun za litr.
Čím vyšší je prodejní cena pohonných hmot, tím je v korunovém vyjádření vyšší i celkový daňový výnos. V procentním vyjádření celkové zdanění s růstem ceny mírně klesá, protože částka spotřební daně je stejně vysoká bez ohledu na konečnou cenu litru benzínu a nafty. „Kvůli růstu cen pohonných hmot je daňový výnos vyšší pouze z důvodu vyššího inkasa daně z přidané hodnoty, částka spotřební daně se nemění,“ uzavírá Gabriela Ivanco ze společnosti Forvis Mazars.