Základní pravidlo pro podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2025 v roce 2026 zní: včas, ale ne moc brzy! Proč? Jejich zasláním příslušným úřadům daleko před koncem lhůty si výrazně zkrátíte dobu, do které musíte zaplatit nedoplatky a začít platit nové, velmi často vyšší zálohy. Jak tedy postupovat?
Přehled OSVČ pro pojišťovnu a sociálku
Přehledy OSVČ musíte vyplnit a poslat dvěma různým institucím, České správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. Každá z nich má jiné formuláře a jinak se počítá i výše nových záloh, které budete nadále platit. Tedy v případě, že se na vás povinnost zálohového placení vztahuje. Pokud podnikáte „bokem“, čili jako vedlejší činnost, zálohy se vás zpravidla netýkají.
Kdy podat přehledy OSVČ v roce 2026
Lhůty pro podání přehledů se odvozují od toho, do kdy máte podat daňové přiznání. Navíc se nejzazší termín určuje vždy tak, aby připadl na pracovní den. V roce 2026 tak platí tyto termíny:
|Jak podáváte daňové přiznání (DP)
|Dokdy musíte podat DP
|Přehledy OSVČ musíte podat do:
|V základní lhůtě, tj. tři měsíce po skončení daného období
|1. dubna
|4. května 2026
|V prodloužené lhůtě elektronicky po 1.4.2026
|4. května
|1. června 2026 (VZP 4. června)
|V prodloužené lhůtě prostřednictvím daňového poradce po 1.4. 2026
|1. července
|3. srpna 2026
Přehled OSVČ můžete samozřejmě podat i dříve, než uvádí datum v tabulce. „Termíny pro podání přehledu jsou dány jako mezní, tzn. že musí být přehled o příjmech a výdajích podán nejpozději do tohoto data,“ vysvětluje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.
Kdy zaplatit?
Pokud vám vyjde po vyplnění přehledů nedoplatek, před odesláním jejich odesláním na úřady zbystřete. Nedoplatek musíte zaplatit do 8 dnů od podání! Hujerovsky brzkým podáním dlouho před nejzazším termínem si tak posouváte splatnost ne úplně výhodným způsobem.
Toto pravidlo 8denní lhůty platí jak u nedoplatků pro správu sociálního zabezpečení, tak pro zdravotní pojišťovnu.
Naopak pokud byste přehled podali po termínu (tedy později, než uvádí tabulka výše), posun termínu splatnosti žádoucím směrem se nekoná: „Byl-li přehled o příjmech a výdajích podán po uplynutí lhůty pro jeho podání, odvíjí se splatnost ode den, kdy měl být přehled o příjmech a výdajích OSVČ podán, tzn. od posledního dne lhůty, pro jeho podání (mezní lhůty),“ uvádí Drmolová. Zaplatit tedy musíte do 8 dnů ode dne, kdy přehled měl být podán. Za pozdní platbu, stejně jako za pozdní podání přehledu, navíc riskujete sankce.
Kdy platit nové zálohy OSVČ
Přehled slouží nejen k výpočtu případného přeplatku či nedoplatku za rok 2025, ale také k určení nové výše záloh na pojištění v roce 2026. Jakmile ho podáte, vzniká pro vás povinnost platit zálohy v nové, vypočtené výši. I pokud platíte jen ty minimální, dočkáte se změny – i ty se od Nového roku zvedly.
|2025
|2026
|Zvýšení o
|paušální daň (příjmy do 2 milionů Kč)
|8 716 Kč
|9 984 Kč
|1 268 Kč
|sociální pojištění
|4 Kč
|5 720 Kč
|961 Kč
|zdravotní pojištění
|3 143 Kč
|3 306 Kč
|163 Kč
Odkdy budete platit zálohy v nové výši, závisí na tom, kdy podáte přehledy. Uhradit je musíte poprvé nejpozději osmý den měsíce následujícího po měsíci, kdy jste přehled podali. Takže například při podání přehledu v únoru 2026 vás platba nové zálohy čeká nejpozději 8. března, při podání v březnu ji budete platit poprvé do 8. dubna 2026.
Zálohy se netýkají všech OSVČ, záleží například na tom, zda máte samostatnou činnost jako hlavní nebo vedlejší, či zda s podnikáním teprve začínáte. Administrativně snazší, ne vždy ale ekonomicky výhodnější může být v určitých případech také tzv. paušální daň, při níž se pojištění i daň platí v jednom balíčku. Více o paušální dani zjistíte v tomto našem článku.