Mezi produkty spoření na penzi, u kterých je možné podle zákona uplatňovat daňový odpočet, patří penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, soukromé životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt. Pokud využíváte některý z produktů, za celý rok 2025 je možné si snížit roční daňový základ maximálně o 48 000 korun. Tento souhrnný limit platí ale pro všechny finanční produkty dohromady.
„Maximální daňový odpočet tak čerpá například i daňový poplatník, který si spoří měsíčně 2 000 korun na životní pojištění a 2 000 korun na dlouhodobý investiční produkt,“ dodává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
V penzijku je státní příspěvek i daňová úspora
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření mají vlastní režim. Oproti ostatním finančním produktům je penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření podporováno i formou státního příspěvku. Maximální měsíční státní příspěvek ve výši 340 korun náleží od vlastního vkladu na smlouvu ve výši 1 700 korun a více.
|Vklad
|500
|800
|1000
|1500
|1700
|2000
|Příspěvek
|100
|160
|200
|300
|340
|340
Hranice 1 700 korun měsíčně, tedy 20 400 korun ročně, není důležitá jen kvůli maximálnímu státnímu příspěvku. Zákon zároveň říká, že daňový odpočet lze uplatnit pouze z částek, které tuto hranici převyšují. Proto si mohou poplatníci odečíst od základu daně jen tu část ročních vkladů, která je vyšší než 20 400 korun, a to až do celkového limitu 48 000 korun ročně.
„U penzijka platí, že si od základu daně lze odečíst tu část vlastních příspěvků, která přesahuje hranici s nárokem na maximální státní podporu. Tedy všechno, co jste si poslali na penzijko nad částku 1 700 korun v jednotlivých měsících, můžete odečíst,“ vysvětluje členka představenstva KB Penzijní společnosti Jana Petrovská.
Z daňového hlediska je proto nejvýhodnější měsíční úložka 5 700 korun. Prvních 1 700 korun zajistí maximální státní příspěvek a zbývajících 4 000 korun se plně promítne do nejvyšší možné daňové úspory.
„Pokud jste si tedy na své penzijko sami posílali 5 700 korun každý měsíc, odečtete si celých 48 tisíc. Pokud méně, odečtete si poměrnou část,“ přibližuje Petrovská. „Kdo si spoří na penzi třeba jen v doplňkovém penzijním spoření 1 500 korun měsíčně, ten již žádný daňový odpočet neuplatní a daň z příjmu si nesníží,“ dodává Ivanco.
Vyšší úspory umožní jít do předdůchodu
„Nízké platby na doplňkové penzijní spoření zároveň nemusí zajistit dosažení nároku na předdůchod, tedy jednu z forem výplaty prostředků uložených v doplňkovém penzijním spoření,“ upozorňuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.
Předdůchod z penzijka totiž umožňuje seknout s prací dřív, aniž byste si krátili státní důchod. Na rozdíl od „státní“ předčasné penze není totiž předdůchod penalizován trvalým krácením starobního důchodu. V posledních letech se navíc zpřísnily podmínky odchodu do předčasného starobního důchodu. Již není možné odejít do něj 5 let před dosažením důchodového věku, ale pouze 3 roky předem.
„Pokud by měl někdo zájem ukončit výdělečnou činnost dříve, může využít právě předdůchod, který je stále možné čerpat 5 let před dosažením důchodového věku. Je na to ale nutné mít naspořenou potřebnou částku. Pro pět roků čerpání předdůchodu je letos nutné mít v doplňkovém penzijní spoření 811 920 korun,“ dodává Jiřina Holubová. Na nejkratší dvouletý předdůchod nyní potřebujete mít na penzijku alespoň 324 792 korun.
Tyto částky se ale každý rok zvyšují v závislosti na růstu průměrných mezd. Alternativně je možné potřebnou částku vložit také jednorázovým vkladem.
Zájem o předdůchod přitom stoupá. Podle statistik Asociací penzijních společností za 3. čtvrtletí 2024 využilo předdůchod 5 804 lidí, v letošním 3. čtvrtletí bylo v Česku už 6 928 předdůchodců.
Jednorázové vklady koncem roku
Pokud si pošlete v prosinci na penzijko mimořádný příspěvek, můžete podle svých finančních možností využít daňový odpočet za rok 2025 až na maximum. Potřebnou částku si můžete zjistit u své penzijní společnosti. „Při měsíční úložce na doplňkové penzijní spoření například ve výši 3 500 korun je nutné koncem roku zaslat na smlouvu 26 400 korun, aby bylo dosaženo maximálního daňového odpočtu,“ vypočítává Ivanco.
Daňové zvýhodnění mohou využít všichni účastníci penzijního spoření, kteří mají zdanitelné příjmy Tedy zaměstnanci, OSVČ, ale i penzisté s příjmy z práce nebo z pronájmu. Pro starobní důchodce se zdanitelným příjmem dokonce platí, že si mohou od daňového základu odečítat všechny své příspěvky.
Jak vysoká je daňová úspora?
Všechny zákonné daňové odpočty je možné uplatnit až za celý kalendářní rok. Zaměstnanci mohou uplatňovat daňový odpočet u finančních produktů u svého zaměstnavatele, který za ně provádí roční zúčtování daně a při čerpání daňového odpočtu pak na svůj účet dostanou daňovou vratku. Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují daňové odpočty v daňovém přiznání. Nárok na daňový odpočet je nutno vždy doložit potvrzením příslušné penzijní společnosti.
Všechny daňové odpočty snižují roční daňový základ, což znamená, že každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší ve většině případů daňovou úsporu 150 korun. „Pouze daňoví poplatníci s vysokým ročním zdanitelným základem, který z části podléhá i 23% sazbě daně z příjmu, ušetří na dani z příjmu 230 korun za každou tisícikorunu daňového odpočtu,“ uzavírá Ivanco.