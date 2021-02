Na úhradu paušální daně zbývá jen pár dnů. Za zpoždění hrozí sankce

„Paušální daň je splatná vždy k 20. dni v měsíci, kromě prvního měsíce, kdy osoba samostatně výdělečná do paušálního režimu vstoupila. Pokud živnostník vstoupil do paušálního režimu v lednu 2021, splatnost první zálohy se tak posouvá na únor. Paušální daň za leden a únor tedy může zaplatit najednou, a to v celkové výši 10 938 korun. Od března pak musí platit 5 469 korun měsíčně,“ vysvětluje Michal Jelínek, daňový expert a partner V4 Group.

V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 korun a 100 korun na dani z příjmů. Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 korun.

Termín únorové i lednové splátky letos připadá na sobotu 20. ledna, splatnost se tak posouvá na pondělí 22. ledna 2021.

V režimu paušální daně je přes 71 tisíc OSVČ

„Finanční správa eviduje k 1. únoru 2021 celkem 71 689 oznámení o vstupu do paušálního režimu,“ přibližuje Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

„Správce daně vstup do paušálního režimu dal na vědomí jak zdravotní pojišťovně, tak správě sociálního zabezpečení, proto stačilo provést oznámení o vstupu do paušálního režimu jen finančnímu úřadu,“ dodává Jelínek. Trvalé příkazy pro úhradu odvodů na sociální a zdravotní pojištění tak mohli živnostníci přihlášení k paušální dani vypnout a zřídit si jen jednu platbu pro úhradu paušální daně.

Paušální záloha se platí na bankovní účet místně příslušného správce daně, tedy finančního úřadu s předčíslím 2866. Bankovní účty byly otevřeny u České národní banky (kód banky 0710).

U platby je třeba uvést variabilní symbol, u fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

Na jaký účet uhradit paušální daň Finanční úřad pro hlavní město Prahu 2866-77628031/0710 Finanční úřad pro Středočeský kraj 2866-77628111/0710 Finanční úřad pro Jihočeský kraj 2866-77627231/0710 Finanční úřad pro Plzeňský kraj 2866-77627311/0710 Finanční úřad pro Karlovarský kraj 2866-77629341/0710 Finanční úřad pro Ústecký kraj 2866-77621411/0710 Finanční úřad pro Liberecký kraj 2866-77628461/0710 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 2866-77626511/0710 Finanční úřad pro Pardubický kraj 2866-77622561/0710 Finanční úřad pro Kraj Vysočina 2866-67626681/0710 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 2866-77628621/0710 Finanční úřad pro Olomoucký kraj 2866-47623811/0710 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 2866-77621761/0710 Finanční úřad pro Zlínský kraj 2866-47620661/0710 Zdroj: Finanční správa

Při nezaplacení naskočí úroky z prodlení

Kdo neprovede platbu paušální daně v řádném termínu, za nedoplatek může správce daně předepsat úrok z prodlení a po čase při neplnění daňové povinnosti může dojít k nucené úhradě formou daňové exekuce.



„V případě, kdy poplatník nemá dostatek finančních prostředků, v těchto situacích není moudrou strategií nečinnost, ale doporučuji tento problém aktivně řešit. Správce daně sice nemůže u paušálních odvodů stanovit jinou výši záloh ani povolit výjimku z povinnosti placení záloh. Nicméně lze požádat správce daně o posečkání úhrady nebo o splátkování. Pokud nejde o poplatníka, který má dlouhodobě špatnou platební kázeň, správce daně takovéto žádosti s vysokou pravděpodobností vyhoví,“ vysvětluje Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.



Posečkání daně představuje odsunutí povinnosti platby v celé výši na pozdější smluvené datum. Splátkování samozřejmě znamená odsunutí povinnosti platby do několika dílčích úhrad v několika termínech.

„V případě posečkání bude poplatník platit úrok z posečkané částky, který je významně nižší než klasický sankční úrok z prodlení. Výše úroků z prodlení za opožděnou úhradu daně od 1. ledna 2021 činí 8,25 % p.a. Po dobu posečkání vzniká úrok z posečkané částky ve výši poloviny úroku z prodlení,“ uzavírá Markéta Szotkowská.