Vydělali jste přes limit? Paušální daň se vám nevyplatí? Expertka radí

K paušální dani bylo možné se poprvé přihlásit letos. Řada čtenářů se ale podivuje, že neobdržela žádné potvrzení, takže se trochu obávají, aby pak nebyli pokutováni za to, že neodevzdali daňové přiznání. Jak je možné si ověřit, zda jsem v paušálním režimu?

Finanční úřad oznámení o vstupu do paušálního režimu nepotvrzuje. Pokud jste nedostala oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu, oznámením podaným z vaší strany se stáváte poplatníkem v paušálním režimu automaticky. Jestliže chcete mít jistotu, můžete kontaktovat svůj finanční úřad.

Druhou možností je informace získat prostřednictvím daňového portálu – MOJE daně, kde naleznete veškeré informace o svém osobním daňovém účtu a případné nedoplatky můžete přes tento portál jednoduše zaplatit.

Kdy tedy nemusím podávat daňové přiznání?

Pokud jste řádně platila zálohy, tzn. ve správné výši a včas, a zároveň splnila všechny podmínky pro uplatnění paušální daně (kromě toho, že vaše příjmy z podnikání nepřekročily 1 milion korun, neměla jste žádné jiné příjmy překračující zákonné limity, apod.), nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Vaše daňová i pojistná povinnost bude vypořádána zaplacenými paušálními zálohami k poslednímu dni lhůty pro podání přiznání. Správce daně sám převede částky odpovídající zdravotnímu a sociálnímu pojištění příslušným institucím.

Podmínkou pro uplatnění paušální daně je maximální roční příjem do milionu korun. Jak se v tomto ohledu příjem počítá? Máme konkrétní dotaz čtenáře: Zabývám se servisem a prodejem výpočetní techniky. Tedy v praxi sice například zákazníkovi fakturuji 50 tisíc, ale v tom je kromě servisu i prodej nového počítače, za který jsem zaplatil 30 000 Kč. Co se počítá do příjmu?

Do limitu jednoho milionu korun se počítají veškeré hrubé příjmy z podnikatelské činnosti, tzn. příjmy se neponižují o související výdaje. V případě čtenáře by pak příjmem bylo celých 50 000 korun bez ohledu na nákupní cenu počítače.

A další dotaz, čtenář má zakázku, kterou dokončí ještě letos, tím by ale překročil limit příjmu pro paušální daň. Může fakturovat až v lednu nebo je to obcházení zákona?

Obecně u osob, které nejsou plátci DPH (což je jedna ze zásadních podmínek pro to, aby poplatník mohl podléhat paušální dani), zákon nestanoví lhůtu, v níž je potřeba vystavit fakturu za poskytnuté služby.

Je ovšem potřeba dát pozor na to, aby nedošlo k obcházení zákona o DPH. Dosažení obratu přesahujícího 1 milion korun v období 12 po sobě jdoucích měsíců by totiž mělo vést k povinnosti registrovat se jako plátce DPH, a pokud by došlo ke svévolnému odkladu fakturace, aby tohoto obratu nebylo dosaženo, mohlo by to být ze strany finanční správy vnímáno jako obcházení zákona se všemi odpovídajícími důsledky.

Pro účely uplatnění paušální daně se nicméně do příjmů za rok 2021 zahrnují jen skutečně obdržené příjmy. Pokud tedy čtenář vystaví fakturu na konci roku a příjmy obdrží na účet až v lednu, budou se tyto příjmy zahrnovat do souhrnu příjmů za rok 2022.

Za letošní rok budu mít více příjmů než za milion, budu podávat daňové přiznání i přehledy. Musím o tom správce daně informovat? V jaké lhůtě?

Jakmile přesáhnete stanovený limit příjmů, jste povinna tuto skutečnost do 15 dnů oznámit finančnímu úřadu a podat daňové přiznání a přehledy pojistného standardní cestou a ve standardních lhůtách. Proto osobám, u kterých je reálná možnost, že během roku stanovený limit přesáhnou, doporučuji si i nadále vést alespoň jednoduchou evidenci příjmů a výdajů.

Co když jsem si ale faktury neschovávala, takže nemůžu výdaje uplatnit? Pak asi danit paušálem?

Přesně tak, pokud nemáte k dispozici příslušné doklady potřebné k prokázání skutečných výdajů, je možné uplatnit paušální výdaje.

Tady je ale potřeba ještě upozornit na to, že pokud se bude lišit způsob stanovení výdajů oproti předchozímu roku (v roce 2020 skutečné výdaje a v roce 2021 paušální výdaje), může se stát, že budete muset podat také dodatečné daňové přiznání za předchozí rok a v něm provést příslušné úpravy základu daně stanovené zákonem o dani z příjmů.

Paušální daň nemusí být výhodná pro každého, jak to řešit, když chci paušál zrušit?

Paušální daň může být nevýhodná zejména pro ty, kteří při klasickém způsobu zdanění mohou uplatňovat nejrůznější slevy na dani (na poplatníka, studenta, manželku apod.) a odčitatelné položky (úroky z úvěru, zaplacené životní pojištění apod.). Zároveň může být paušální daň nevýhodná pro ty podnikatele, kteří mají vysoké skutečné náklady anebo ty, kteří mohou uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % nebo dokonce 80 % z příjmů.

Z paušálního režimu je možné vystoupit ke konci roku oznámením finančnímu úřadu o dobrovolném ukončení paušálního režimu nejpozději do 10. ledna 2022. V takovém případě budete stále poplatníkem paušální daně za rok 2021, ale od roku 2022 již v tomto režimu nebudete. Pak nezapomeňte plnit standardní zákonné povinnosti, jako je odvod záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění apod.