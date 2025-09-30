OSVČ s nízkými příjmy čeká finanční zásek. Paušální daň se razantně zvedne

Podnikatelé s nižšími příjmy zapojení do režimu paušální daně se v příštím roce musí připravit na výrazný růst svých odvodů. V prvním pásmu paušální daně totiž měsíční platba naroste z letošních 8 716 na 9 984 korun. Nárůst odpovídá 14,5 procentům a vysoce předčí inflaci očekávanou pro příští rok, která by v roce 2026 měla podle některých analytiků činit 2,2 procenta.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Živnostníci, umělci, drobní podnikatelé a další osoby samostatně výdělečně činné mohou do daňového paušálního režimu vstoupit dobrovolně. Podmínkou je splnit zákonem předepsané podmínky. Na oplátku získají administrativní výhody a jistotu, že každý měsíc si v jediné platbě uhradí daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění.

Paušální daňový režim je pro některé OSVČ atraktivní, protože si minimalizují veškeré daňové povinnosti a navíc mohou významně daňově ušetřit. Daňová předvídatelnost a jednoznačnost jsou totiž velkým benefitem, proč si řada OSVČ paušální režim oblíbila. „Paušalisté“ si usnadňují a zjednodušují administrativně-daňovou agendu a zbývá více času na samotný byznys. Vstoupit do měsíčního daňového paušálu však mohou pouze OSVČ splňující zákonné podmínky.

„Paušální režim však nemohou v praxi využít plátci DPH, OSVČ s příjmy ze zaměstnání nebo třeba OSVČ s jinými zdanitelnými pasivními příjmy nad 50 000 korun za rok,“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Tři pásma paušální daně

Ve většině případů přináší paušální daň ušetřené peníze. Ale pozor! Pro rok 2026 dochází ke zvýšení platby pouze v prvním paušálním pásmu.

V závislosti na výši a struktuře příjmů jsou stanovena tři pásma paušální daně, pro každé pásmo musí být dodrženy legislativní podmínky. V roce 2026 budou činit měsíční platby na paušální daň:

  • 9 984 korun v prvním pásmu
  • 16 745 korun ve druhém pásmu
  • 27 139 korun ve třetím pásmu.

Meziročně se tak opět zvyšuje pouze platba v prvním pásmu. Důvodem je zvýšení minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

„V prvním pásmu je totiž částka zdravotního pojištění ve výši minimální měsíční zálohy a částka sociálního pojištění ve výši 1,15násobku minimální zálohy na sociální pojištění,“ dodává Ivanco.

Jak roste paušální daň v I. pásmu
RokMěsíční platba v KčZa rok celkem Kč
20247 49889 976
20258 716104 592
20269 984119 808
Zdroj: MF ČR

„Dochází tak k pozoruhodné situaci. Plátcům paušální daně v prvním pásmu naroste tato daň mezi lety 2024 a 2026 o takřka 30 000 korun ročně, zatímco jejím plátcům ve druhém a třetím pásmu naroste ve stejném období přesně o nula korun ročně, tedy se vůbec nezmění,“ komentuje situaci Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Stát se tak podle něj snaží potírat praxi, kdy si podnikatelé, živnostníci a OSVČ s nízkými příjmy podle něj platí málo na důchody, takže se stávají „černými pasažéry“ důchodového systému a v penzi žijí z výdělků jiných, aniž sami do systému odvedli odpovídající objem finančních prostředků.

Žádné daňové slevy a daňové přeplatky

Kdo se přihlásí do paušálního daňovém režimu, nemusí odevzdávat finanční správě daňové přiznání a stejně tak ani přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnu. Veškeré daňové povinnosti jsou totiž splněny měsíčními platbami paušální daně.

Stát přitvrdil, slevu na manželku získá méně rodin. Kdo má letos nárok?

Na druhé straně však „paušalisté“ nemohou využít žádné daňové odpočty, daňové slevy ani daňové zvýhodnění na děti a nemůže jim tak vzniknout nárok na roční daňový přeplatek formou daňového bonusu.

O kolik si přilepšují rodiče při uplatnění daňového zvýhodnění na děti

„Všechny OSVČ, které by případně mohly daňový paušální režim využívat, by si měly provést důkladnou kalkulaci, zda se jim paušální režim vyplatí, a to zejména při nižších příjmech, kdy by mohly z důvodu vysokého daňového zvýhodnění na děti obdržet daňový bonus,“ vysvětluje daňová poradkyně Ivanco.

Jak je to s nemocenskou a důchodem

V měsíčním paušálním režimu není zahrnuto dobrovolné nemocenské pojištění. OSVČ v paušálním režimu mají nárok na nemocenské dávky pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění, tak jako ostatní OSVČ.

Vzhledem k tomu, že částka starobního důchodu, ale i invalidního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, jsou na tom OSVČ v prvním paušálním režimu lépe než OSVČ platící pouze minimální zálohy. „Vyšší platba sociálního pojištění o 15 procent proti minimální záloze má pochopitelně pozitivní vliv na výpočet státních důchodů,“ uzavírá Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

