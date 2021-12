O kolik se zvedne v roce 2022 paušální daň a dokdy o ni zažádat

Pro OSVČ s ročním příjmem do milionu korun, které nejsou plátci DPH, je dobrovolný vstup do režimu paušální daně možností, jak snížit povinnou daňovou administrativu na minimum. Jak vysoká bude měsíční paušální daň v příštím roce? Dokdy o ni noví zájemci mají požádat a co čeká letošní paušalisty?