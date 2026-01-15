Paušální daň 2026: Nejvyšší čas nastavit vyšší částku, po 20. lednu už bude pozdě

Autor:
  11:32
Placení daně v paušálním režimu, kdy se v jednom „balíku“ odvádí daň i sociální a zdravotní pojištění, je velmi oblíbené hlavně u OSVČ s nižšími příjmy a drobných podnikatelů. Zálohy se ale letos výrazně zvedly a na změnu trvalého příkazu je nejvyšší čas.

Provoz bankomatu se vyplatí přibližně od 1500 výběrů za měsíc. Čím frekventovanější místo, tím lépe. S vyšší poptávkou po hotovosti a placení klasickými penězi se zvyšuje i poptávka po možosti vybírat peníze co nejsnadněji. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Paušální daň se platí vždy k 20. dni v měsíci, na který se platí, nikoli až zpětně. Za leden 2026 je proto třeba ji uhradit do 20. ledna. Podnikatelé a živnostníci, kteří tento daňový režim využívají, to zpravidla již vědí.

Nová (a vyšší) je ale částka, kterou musí hradit. V prvním pásmu paušálního režimu, který platí pro nejvíce lidí, se zvyšuje na 9 984 Kč.

Nová výše záloh

Zálohy pro OSVČ jako hlavní činnost
20252026Zvýšení o
paušální daň (příjmy do 2 milionů Kč)8 716 Kč9 984 Kč1 268 Kč
sociální pojištění4 759 Kč5 720 Kč961 Kč
zdravotní pojištění3 143 Kč3 306 Kč163 Kč

„Na začátku roku se OSVČ mohou snadno dopustit chyby v tom, že nechají běžet starou částku za odvod pojistného a nenastaví si na účtu novou. Případně se mohou OSVČ domnívat, že k navýšení musí přistoupit až po lednu, tedy zpětně, což by bylo opět pochybením, jelikož jde o platbu zálohy na daný měsíc,“ varuje daňová poradkyně Martina Šotníková z poradenské společnosti RÖDL.

Přihlásit se k paušálnímu režimu daně je možné jen na začátku roku, do 10. dne daného roku. Letos se termín lehce posunul, aby vyšel na pracovní den, zájemci se tak mohli hlásit do 12. ledna. Kdo to nestihl, paušální režim v roce 2026 využít nemůže a bude muset za rok 2026 podat daňové přiznání.

Daně a zálohy pro OSVČ 2026: jaké jsou nové minimální částky od 1. ledna

Zvýšení oproti loňsku je výrazné a souvisí se skokovým nárůstem výše sociálního pojištění, který pocítí od roku 2026 všichni lidé samostatně výdělečně činní, nejen ti, kteří se hlásí do paušálního režimu.

Paušální režim daně a termíny

Kdo paušální režim nevyužívá a platí daň, zdravotní a sociální pojištění zvlášť, má na změnu výše platby ještě čas. Přesný termín závisí na podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Přesnější informace zjistíte v našem článku o přehledech OSVČ.

Podat přiznání k dani už v lednu se vyplatí jen někomu. Nevýhoda je s přehledy OSVČ

Co dělat, když trvalý příkaz zapomenete včas změnit a zaplatíte v lednu starou, nižší částku částku, než jste měli? Podle Šotníkové byste měli rozdíl doplatit hned, jak si ho uvědomíte. A pochopitelně si změnit trvalý příkaz, aby vám příště odešla již správná částka.

Paušální daň: pro a proti
VýhodyNevýhody
výrazné snížení administrativní zátěže poplatníkanemožnost uplatnit daňové slevy
shrnutí více plateb různým subjektům (zdravotní pojišťovně,státní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu) do jedné platby správci daněnemožnost uplatnit daňová zvýhodnění
splnění povinností bez nutnosti podávat daňové přiznání a přehledy OSVČnemožnost „vystoupit“ z paušálního režimu v průběhu roku
zjednodušená evidencenelze využít při současných příjmech ze závislé činnosti

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

TOP spoření od ledna: Známe nejlepší spořicí a termínované účty

ilustrační snímek

Spořicí účty jsou mezi střadateli stále velmi oblíbené, naproti tomu termínované vklady již tak populární nejsou. Zajímavé ale je, že zatímco úrokové sazby na termínovaných vkladech zůstávají...

Průzkum: Obědy se přesouvají z restaurací do firemních kuchyněk

Obědová kultura

Doby, kdy se velká část zaměstnanců chodila denně stravovat do restaurací, jsou zřejmě nenávratně pryč. Dnes obědům začínají vládnout „krabičky“ s jídlem přinesené z domu. Co za tím stojí? Je to jen...

Pohled do kabiny, vozu i pod vagon. Kdo všechno stojí za tím, že dojedete do cíle?

Advertorial
Dráha funguje jako složitý organismus, kde na sebe práce jednotlivých profesí...

Když v roce 1839 přijel do Břeclavi první parní vlak, jen málokdo si tehdy uvědomoval, že se na naše území právě dostal obor, který bude zaměstnávat statisíce lidí po další stovky let. Přestože se...

Lidé v dluzích mají šanci na nový život. Potvrzují to příběhy z občanských poraden

Ilustrační snímek

I když většina Čechů nemusí řešit nedostatek financí, dluhy a exekuce se dotýkají tisíců domácností. Najít odvahu a začít hledat řešení je pro mnohé dlužníky těžké. Velkou šancí je ale možnost využít...

Daně 2025: Kteří zaměstnanci se mohou těšit na daňový přeplatek od státu?

ilustrační snímek

Plnění ročních daňových povinností je pro některé zaměstnance příznivé, protože se mohou těšit na roční daňový přeplatek. Za jakých podmínek na něj vzniká nárok a jaké doklady si nachystat? A kdo...

Paušální daň 2026: Nejvyšší čas nastavit vyšší částku, po 20. lednu už bude pozdě

Provoz bankomatu se vyplatí přibližně od 1500 výběrů za měsíc. Čím...

Placení daně v paušálním režimu, kdy se v jednom „balíku“ odvádí daň i sociální a zdravotní pojištění, je velmi oblíbené hlavně u OSVČ s nižšími příjmy a drobných podnikatelů. Zálohy se ale letos...

15. ledna 2026  11:32

Podat přiznání k dani už v lednu se vyplatí jen někomu. Nevýhoda je s přehledy OSVČ

ilustrační snímek

Podnikáte, nemáte daňový paušál a po Novém roce 2026 už se „třesete radostí“, že vás jako OSVČ čeká daňové přiznání, přehledy pro sociálku a pojišťovnu a hlavně placení případných nedoplatků?...

15. ledna 2026

Průzkum: Obědy se přesouvají z restaurací do firemních kuchyněk

Obědová kultura

Doby, kdy se velká část zaměstnanců chodila denně stravovat do restaurací, jsou zřejmě nenávratně pryč. Dnes obědům začínají vládnout „krabičky“ s jídlem přinesené z domu. Co za tím stojí? Je to jen...

15. ledna 2026

Úspory jako novoroční předsevzetí? Stačí pár stovek po výplatě, zní rady expertů

Premium
ilustrační snímek

Nějaké to předsevzetí si do nového roku dává mnoho lidí. Mezi častá patří „začnu šetřit“ nebo „začnu investovat“. Obojí je hezká myšlenka, bohužel však často zůstane jen u té. Zeptali jsme se...

15. ledna 2026

Počet nepojištěných vozidel klesá, objem škod dál roste, říká odborník

ilustrační snímek

Podle odhadů České kanceláře pojistitelů nemá přibližně 101 tisíc vozidel v Česku uzavřeno povinné ručení. „Největší podíl, přes 70 procent, tvoří osobní vozy, asi 20 procenty se na číslu podílejí...

14. ledna 2026

Daně 2025: Kteří zaměstnanci se mohou těšit na daňový přeplatek od státu?

ilustrační snímek

Plnění ročních daňových povinností je pro některé zaměstnance příznivé, protože se mohou těšit na roční daňový přeplatek. Za jakých podmínek na něj vzniká nárok a jaké doklady si nachystat? A kdo...

14. ledna 2026

Chodníky lesklé jako zrcadlo. Na co máte nárok, když se zraníte na ledovce či náledí

Ledovka v ulicích Plzně (13. ledna 2026)

Byl to nejčastější obrázek dnešního rána v celém Česku. Zatímco auta pomalu jela a neklouzalo jim to, lidé na chodnících bojovali o každý krok. Chodníky večer a v noci pokryla ledovka a jen málokde...

13. ledna 2026  10:08

Pohled do kabiny, vozu i pod vagon. Kdo všechno stojí za tím, že dojedete do cíle?

Advertorial
Dráha funguje jako složitý organismus, kde na sebe práce jednotlivých profesí...

Když v roce 1839 přijel do Břeclavi první parní vlak, jen málokdo si tehdy uvědomoval, že se na naše území právě dostal obor, který bude zaměstnávat statisíce lidí po další stovky let. Přestože se...

13. ledna 2026

TOP spoření od ledna: Známe nejlepší spořicí a termínované účty

ilustrační snímek

Spořicí účty jsou mezi střadateli stále velmi oblíbené, naproti tomu termínované vklady již tak populární nejsou. Zajímavé ale je, že zatímco úrokové sazby na termínovaných vkladech zůstávají...

13. ledna 2026

Komentář: Přinesou extrémní výdaje na AI odpovídající zisk?

Martin Mašát

Konec roku ukázal, že nic neroste do nebe, a to ani firmy spojené s umělou inteligencí, které byly doposud tahouny výkonnosti a zvýšily volatilitu trhů. Investoři si čím dál častěji kladou otázku,...

13. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Tipy, jak se vypořádat s pracovními předsevzetími. Dejte si hlavně menší cíle

novoroční předsevzetí

Budu chodit na angličtinu, naučím se ovládat umělou inteligenci, přihlásím se do kurzu pro manažery, řeknu si o vyšší mzdu, najdu si lepší místo... Začátek nového roku svádí ke spoustě pracovních...

12. ledna 2026

Můžete si dovolit práci, která vás baví a je smysluplná? Kde končí kariéra a začíná luxus

ilustrační snímek

Představa o tom, co je luxus, může být různá. Mnozí si myslí, že spočívá v drahých značkách, luxusních dovolených či exkluzivních zážitcích. Skutečný luxus, jak často zjistíme až po čase, je ale...

11. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.