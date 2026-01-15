Paušální daň se platí vždy k 20. dni v měsíci, na který se platí, nikoli až zpětně. Za leden 2026 je proto třeba ji uhradit do 20. ledna. Podnikatelé a živnostníci, kteří tento daňový režim využívají, to zpravidla již vědí.
Nová (a vyšší) je ale částka, kterou musí hradit. V prvním pásmu paušálního režimu, který platí pro nejvíce lidí, se zvyšuje na 9 984 Kč.
Nová výše záloh
|2025
|2026
|Zvýšení o
|paušální daň (příjmy do 2 milionů Kč)
|8 716 Kč
|9 984 Kč
|1 268 Kč
|sociální pojištění
|4 759 Kč
|5 720 Kč
|961 Kč
|zdravotní pojištění
|3 143 Kč
|3 306 Kč
|163 Kč
„Na začátku roku se OSVČ mohou snadno dopustit chyby v tom, že nechají běžet starou částku za odvod pojistného a nenastaví si na účtu novou. Případně se mohou OSVČ domnívat, že k navýšení musí přistoupit až po lednu, tedy zpětně, což by bylo opět pochybením, jelikož jde o platbu zálohy na daný měsíc,“ varuje daňová poradkyně Martina Šotníková z poradenské společnosti RÖDL.
Přihlásit se k paušálnímu režimu daně je možné jen na začátku roku, do 10. dne daného roku. Letos se termín lehce posunul, aby vyšel na pracovní den, zájemci se tak mohli hlásit do 12. ledna. Kdo to nestihl, paušální režim v roce 2026 využít nemůže a bude muset za rok 2026 podat daňové přiznání.
Zvýšení oproti loňsku je výrazné a souvisí se skokovým nárůstem výše sociálního pojištění, který pocítí od roku 2026 všichni lidé samostatně výdělečně činní, nejen ti, kteří se hlásí do paušálního režimu.
Paušální režim daně a termíny
Kdo paušální režim nevyužívá a platí daň, zdravotní a sociální pojištění zvlášť, má na změnu výše platby ještě čas. Přesný termín závisí na podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Přesnější informace zjistíte v našem článku o přehledech OSVČ.
Co dělat, když trvalý příkaz zapomenete včas změnit a zaplatíte v lednu starou, nižší částku částku, než jste měli? Podle Šotníkové byste měli rozdíl doplatit hned, jak si ho uvědomíte. A pochopitelně si změnit trvalý příkaz, aby vám příště odešla již správná částka.
|Výhody
|Nevýhody
|výrazné snížení administrativní zátěže poplatníka
|nemožnost uplatnit daňové slevy
|shrnutí více plateb různým subjektům (zdravotní pojišťovně,státní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu) do jedné platby správci daně
|nemožnost uplatnit daňová zvýhodnění
|splnění povinností bez nutnosti podávat daňové přiznání a přehledy OSVČ
|nemožnost „vystoupit“ z paušálního režimu v průběhu roku
|zjednodušená evidence
|nelze využít při současných příjmech ze závislé činnosti