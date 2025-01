Termín pro paušální daň 2025 hoří. Spočítejte si, zda ušetříte tisíce

Paušální daň si získala popularitu zejména díky své jednoduchosti a přehlednosti. V letošním roce však dochází ke změnám ve výši měsíčních plateb. OSVČ zařazené do prvního pásma budou nově platit 8 716 korun měsíčně. V roce 2024 to bylo 7 498 korun. Výše měsíčních plateb ve druhém a třetím pásmu zůstává stejná, tedy 16 745 korun a 27 139 korun. Přesné zařazení do jednotlivých pásem závisí na výši příjmů a charakteru podnikatelské činnosti.

Výše měsíční zálohy na paušální daň pro rok 2025 (v Kč) Pásmo Celková platba Daň z příjmů Důchodové pojistné Zdravotní pojistné I. pásmo 8 716 100 5 473 3 143 II. pásmo 16 745 4 963 8 191 3 591 III. pásmo 27 139 9 320 12 527 5 292 zdroj: MF ČR

„OSVČ, které chtějí do paušálního režimu vstoupit, musí podat oznámení na příslušný finanční úřad nejpozději do 10. ledna 2025. Stejný termín platí i pro ty, kteří se rozhodnou z paušálního režimu vystoupit. Oznámení lze podat několika způsoby – elektronicky prostřednictvím datové schránky, což je povinnost pro ty, kdo ji mají zřízenou ze zákona). Ostatní pomohou zaslat oznámení poštou nebo osobně na příslušném finančním úřadu. Je důležité dodržet stanovený termín, protože oznámení podaná po tomto datu nebudou finančním úřadem akceptována,“ vysvětluje Barbora Jeníková, daňová poradkyně společnosti KODAP.

Pokud už paušální daň máte, musíte se do 10. ledna rozhodnout, do jakého pásma budete spadat. „V případě, že podnikatel během roku překročí svým příjmem pásmo, do kterého spadá, bude muset do 10. ledna následujícího roku oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu a daň doplatit,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group. Kdo začne podnikat v průběhu roku, může se k paušální dani přihlásit se začátkem podnikání.

Přechod na paušální režim nemusí být výhodný pro každého. OSVČ s vyššími příjmy nebo ti, kdo mohou uplatnit různé daňové odpočty a slevy, mohou přechodem do paušálního režimu přijít o část svých výhod. „Rozhodnutí o vstupu do daňového paušálního režimu je individuální záležitostí a záleží na konkrétní situaci, vždy je potřeba si udělat důkladný propočet,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Pokud si nejste jisti, zda je pro vás paušální daň výhodná, můžete využít například online kalkulačku dostupnou na webových stránkách Ministerstva financí ČR. Kalkulačka vám po zadání základních údajů ukáže, zda je pro vás tento režim vhodný.

Komu se paušální daň vyplatí?

Vstup do paušálního režimu se vyplatí zejména těm, jejichž příjmy dosahují horní hranice daného pásma. Pokud má živnostník příjmy nad milion korun a neuplatňuje příliš mnoho slev na dani a odpočtů, tak se mu režim paušální daně spíše vyplatí. Velmi se to vyplatí třeba u těch, kteří mají příjem těsně pod milion a půl. To je horní hranice pro neřemeslné živnosti v rámci prvního pásma. Efektivní zdanění se v tomto případě pohybuje kolem sedmi procent včetně odvodů, což je velmi výhodné.

Výše paušální daně pro rok 2025

1. pásmo – Příjmy do 1 milionu korun (daň 8 716 Kč)

Do 1. pásma patří OSVČ s ročním příjmem do milionu korun. Do tohoto pásma však mohou vstoupit také podnikatelé, kteří mají příjmy do 1,5 milionu korun. A to v případě, že mají minimálně tři čtvrtiny všech výdělků z činností, na které je možné uplatnit osmdesáti či šedesátiprocentní výdajový paušál.

První pásmo se týká i těch, kteří sice mají příjmy do dvou milionů korun ročně a mají již nejméně tři čtvrtiny z příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit pouze osmdesátiprocentní výdajový paušál. V tomto pásmu se pro rok 2025 zvyšuje paušální daň o 1 267 korun měsíčně.

2. pásmo – Příjmy 1 milion až 1,5 milionu korun (daň 16 745 Kč)

Pro živnostníky spadající do druhého pásma, zůstává daň stejná jako pro rok 2024, a to 16 745 korun. Zajímavostí je, že v tomto případě důchodové pojištění tvoří skoro polovinu placené částky, tedy 8 191 korun.

Do 2. pásma spadají ti živnostníci, kteří mají roční příjmem od 1 do 1,5 milionu korun V tomto pásmu nezáleží na typu samostatně výdělečné činnosti.

Druhé pásmo však může zajímat například ty OSVČ, kteří mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na níž lze uplatnit osmdesáti či šedesátiprocentní výdajový paušál.

3. pásmo – OSVČ s příjmy od 1,5 milionu do 2 milionů korun (daň 27 139 Kč)

Výše paušální daně ve třetím pásmu se pro rok 2025 nemění a bez ohledu na typ samostatné výdělečné činnosti sem spadají živnostníci s příjmem od 1,5 do 2 milionů korun, pokud nemohou využít první či druhé pásmo paušální daně.

Jaké jsou výhody paušální daně: