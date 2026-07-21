Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Práce od moře? Některé výdaje si může OSVČ dát do nákladů, stačí vědět, jak na to

Pavla Žáková
  5:30

Surfování na dovolené | foto: Profimedia

Léto láká k dovoleným, jak to ale mají udělat podnikatelé, kteří pracují pořád? Práce od moře, z chalupy nebo z kempu možná není tak intenzivní jako ta, kterou OSVČ odvede ze své kanceláře, vyžaduje ale výdaje navíc. Jen některé z nich se dají uplatnit v daňovém přiznání.

Mnoho podnikatelů k práci nepotřebuje víc než laptop, mobil a internetové připojení. Nejsou tak závislí na jednom místě výkonu samostatné výdělečné činnosti, ale mohou si svou „kancelář“ nosit s sebou v podstatě kamkoli. Třeba na rodinnou dovolenou nebo na chalupu.

Co se dá uplatnit zcela a co částečně?

Některé náklady lze uplatnit bez problémů, například notebook, mobil, platby za internet nebo data v mobilu či cloudové služby. Jak je to ale s dalšími výdaji, které přesun pracoviště do dovolenkové destinace vyžaduje?

Mezi daňově uznatelné náklady se dá započíst to, co prokazatelně slouží k dosažení nebo udržení příjmů z podnikání. U věcí nebo služeb, které OSVČ používá zároveň pro práci i pro soukromé účely, se dá do daňově uznatelných nákladů zahrnout jen poměrná část. Jaká?

„Důležité je, aby byl zvolený způsob výpočtu logický, přiměřený a bylo možné jej doložit,“ říká ředitelka UOL Účetnictví Jana Jáčová. Podklady, které podnikatel použije pro stanovení poměru podnikatelského využití jednotlivých výdajů, je důležité si schovávat. Stejně jako smlouvy, faktury či účtenky. Kontrola z finančního úřadu může totiž přijít i po třech letech a výjimečně dokonce do 10 let.

Dovolená je pro Čechy „svatý grál“, mnozí si ji ale neumí užít. Pozor, aby měla efekt

Kde Češi nejčastěji chybují?

  • Do nákladů si zahrnují celý výdaj, ne pouze jeho část: Dva pracovní hovory z mobilu mezi desítkami soukromých ještě neznamenají, že si lze do nákladů zahrnout celý výdaj za roaming z exotické destinace. Podobné je to u domácí kanceláře. Výdaje za vytápění či energie si lze částečně zahrnout do nákladů, ale ne za celou domácnost.
  • Nemají náležitě zdokumentováno pracovní využití služby či věci, kterou si zahrnuli do nákladů: Fotka otevřeného notebooku na hotelovém balkoně nestačí k tomu, aby se dalo ubytování zahrnout do nákladů. Kdo odletí k moři za rekreací a práce pro něj během toho představuje jen okrajovou aktivitu, ubytování a cestu si z daní odečíst nemůže. „Jiná situace nastává například při služební cestě, pracovním jednání s klientem, účasti na konferenci nebo dlouhodobém pracovním pobytu, kdy lze podnikatelský účel jednoznačně doložit,“ uvádí Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.
  • Pořídí si auto a zahrnou jeho provoz do nákladů: Pokud je používáno i pro soukromé účely, náklady se krátí podle toho, v jakém poměru je využíváno soukromě a pracovně. Nejlépe k doložení tohoto poměru slouží kniha jízd. Její vedení není sice povinné, doporučuje ho ale například i ministerstvo průmyslu.
  • Myslí si, že skutečné výdaje si mohou odečíst z daní i tehdy, když používají výdajový paušál: Oba způsoby odečtu výdajů nelze kombinovat. „Výdajový paušál nahrazuje uplatňování skutečných nákladů, a proto si vedle něj nelze samostatně odečítat internet, energie, kancelářské vybavení ani další provozní výdaje spojené s výkonem podnikání. Řada živnostníků si tuto skutečnost neuvědomuje a domnívá se, že mohou oba způsoby kombinovat,“ uvádí Janeček. Dodejme, že na rozdíl od paušálního režimu daně, k němuž se podnikatelé přihlašují na daný rok vždy v lednu, se o uplatnění výdajového paušálu mohou rozhodnout až zpětně, ve chvíli, kdy podávají daňové přiznání za uplynulý rok.
  • Neschovávají si potřebné doklady nebo v nich nemají pořádek: Spoléhají na to, že finančnímu úřadu se nemusejí překládat spolu s daňovým přiznáním. Přitom ale zapomínají, že finanční úřad může účetnictví kontrolovat i několik let zpětně. Potom hrozí spory, pokuty či doměření daně.

Být OSVČ a nikoliv zaměstnanec se vyplatí od jedné konkrétní částky

Jak tedy správně uplatnit „letní“ náklady?

Vyznat se v pravidlech pro to, co se dá a nedá uplatnit, může být těžké. Ředitelka účetní firmy Jáčová ze své zkušenosti radí řídit se jednoduchým pravidlem: „Pokud si podnikatel není jistý, zda konkrétní výdaj skutečně souvisí s podnikáním, měl by si položit otázku, zda by jej vynaložil i v případě, že by nepodnikal. Pokud je odpověď ano, bude jeho daňová uznatelnost zpravidla obtížně obhajitelná.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tento měsíc ušetří velká část OSVČ pět tisíc korun. Musí dát pozor na trvalý příkaz

Ilustrační snímek

Do 20. července musí živnostníci uhradit další zálohu v paušálním režimu. Tentokrát ale mohou zaplatit o 4 932 korun méně. Pozor ale na to, že od srpna je potřeba nastavit novou pravidelnou částku....

Proč ženy někdy nepodpoří jiné ženy? HR manažerka mluví otevřeně

HR manažerka společnosti Schneider Electric Pavla Frindtová

O ženách v technologiích se často mluví v souvislosti s mentoringem, kvótami a podporou matek. Jenže za zavřenými dveřmi firem se odehrává i méně pohodlné téma: rivalita mezi ženami, strach z...

Černá můra řidičů: V Česku je 100 tisíc aut bez povinného ručení. Co dělat při nehodě?

ilustrační snímek

Dopravní nehoda je nepříjemná vždy – a ještě horší ve chvíli, kdy viník nemá sjednané povinné ručení. Kdo v takovém případě zaplatí škodu? Jak je možné, že takové auto vůbec jezdí po silnici? A co...

AI nelze věřit bezmezně. Vlastní úsudek je zásadní, říká ředitel počítačové školy

Premium
Jan Dvořák, GOPAS

Ředitel počítačové školy Gopas Jan Dvořák v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jak umělá inteligence mění pracovní trh, které dovednosti lidé podceňují a proč může být větší hrozbou než samotná...

Od crash testů k rajčatům. Stráníkovy zálivky Fermato rychle dobývají trh

Premium
Radim Stráník na trzích

„Češi, měli byste jíst víc zeleniny! Já vám s tím pomůžu,“ řekl si úspěšný manažer Radim Stráník, opustil svět automotive a pustil se do podnikání. Z domácích pokusů s kvašenými rajčaty vybudoval...

Práce od moře? Některé výdaje si může OSVČ dát do nákladů, stačí vědět, jak na to

Surfování na dovolené

Léto láká k dovoleným, jak to ale mají udělat podnikatelé, kteří pracují pořád? Práce od moře, z chalupy nebo z kempu možná není tak intenzivní jako ta, kterou OSVČ odvede ze své kanceláře, vyžaduje...

21. července 2026  5:30

Dědictví připravilo vdovu o část vlastních úspor. Její peníze dostaly i nevlastní děti

ilustrační snímek

Do společného jmění manželů, a tak i dědického vypořádání, spadají i peníze na běžných a spořicích účtech či termínovaných vkladech vedených výhradně na jméno jednoho z manželů. A to často nemile...

21. července 2026

Věková valorizace: vláda chce seniorům přidávat dřív a častěji. Kolik to bude stát?

ilustrační snímek

Starobní důchodci mohou kromě pravidelných valorizací dostat přidáno i díky věkové valorizaci. Dosud stát přidává měsíčně 1 000 korun penzistům od 85 let a další 2 000 stoletým. Nový návrh...

20. července 2026  15:48

Portál občana je záchrana času i nervů. Co se dá vyřídit bez fronty na úřadě

Ve spolupráci
Portál občana: výpis z rejstříku, body řidiče i datová schránka online

Doběhnete k úřadu pár minut po zavírací době a na dveřích visí cedule „Zavřeno“. S Portálem občana vás to ale trápit nemusí. S úřady díky němu totiž můžete komunikovat online, kdykoliv se to hodí...

20. července 2026

Jak si zvykneme skoro na všechno: Psychologie pomalu vařené žáby

ilustrační snímek

Většina lidí si myslí, že změny pozná okamžitě. Jenže naše psychika funguje jinak a mnohem nebezpečnější než náhlé otřesy jsou proto změny, které přicházejí pomalu. A tak to, co by nás před lety...

20. července 2026

Od crash testů k rajčatům. Stráníkovy zálivky Fermato rychle dobývají trh

Premium
Radim Stráník na trzích

„Češi, měli byste jíst víc zeleniny! Já vám s tím pomůžu,“ řekl si úspěšný manažer Radim Stráník, opustil svět automotive a pustil se do podnikání. Z domácích pokusů s kvašenými rajčaty vybudoval...

19. července 2026

Proč ženy někdy nepodpoří jiné ženy? HR manažerka mluví otevřeně

HR manažerka společnosti Schneider Electric Pavla Frindtová

O ženách v technologiích se často mluví v souvislosti s mentoringem, kvótami a podporou matek. Jenže za zavřenými dveřmi firem se odehrává i méně pohodlné téma: rivalita mezi ženami, strach z...

18. července 2026

Konec odkládání oprav. Do rekonstrukcí nemovitostí se chce pustit 70 % vlastníků

Ilustrační snímek

Odkládání rekonstrukcí stojí stále víc peněz. Teď je možnost využít bezúročné půjčky a zranitelné domácnosti i dotace. A zdá se, že lidé na to začínají slyšet. Větší rekonstrukci domu, bytu nebo jiné...

17. července 2026

Po vloupání chce pojišťovna doklady. Stačí i ty digitální

vloupání

Léto přeje dovoleným, ale také zlodějům. Po vloupání lidé často zjistí, že jim k plnému plnění chybí doklady, fotky majetku nebo aktuální pojistná smlouva. Pojišťovny přitom řeší nejen to, co...

16. července 2026

Tento měsíc ušetří velká část OSVČ pět tisíc korun. Musí dát pozor na trvalý příkaz

Ilustrační snímek

Do 20. července musí živnostníci uhradit další zálohu v paušálním režimu. Tentokrát ale mohou zaplatit o 4 932 korun méně. Pozor ale na to, že od srpna je potřeba nastavit novou pravidelnou částku....

15. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

eDoklady umožňují rychlé a bezpečné ověření totožnosti. Jak to funguje?

Ve spolupráci
eDoklady v mobilu: kde platí a jak je aktivovat přes Identitu občana

Stojíte u přepážky, úředník čeká a občanka se zrovna ztratila někde na dně kabelky, po kapsách nebo nedejbože zůstala doma. S aplikací eDoklady ji můžete mít v mobilu a prokázat se rychle, bezpečně a...

15. července 2026

Černá můra řidičů: V Česku je 100 tisíc aut bez povinného ručení. Co dělat při nehodě?

ilustrační snímek

Dopravní nehoda je nepříjemná vždy – a ještě horší ve chvíli, kdy viník nemá sjednané povinné ručení. Kdo v takovém případě zaplatí škodu? Jak je možné, že takové auto vůbec jezdí po silnici? A co...

15. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.