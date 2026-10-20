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Paušální daň 2027: Podnikatelé v prvním pásmu si připlatí. O kolik korun?

Eva Sovová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Živnostníci a podnikatelé si mohou své daňové povinnosti plnit prostřednictvím pravidelné měsíční platby paušální daně. Vstup do paušálního režimu je při splnění zákonných podmínek dobrovolný. V mnoha případech přináší nejen méně administrativy, ale také daňovou úsporu. Jak vysoká bude paušální daň v roce 2027?

Při dobrovolném vstupu do měsíčního paušálního režimu hradí OSVČ jednou měsíční platbou současně daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Výše měsíční platby se liší podle pásma paušální daně; i pro rok 2027 budou stanovena tři pásma. OSVČ si přitom nemohou libovolně zvolit, v jakém pásmu paušální daně budou zařazeny, protože rozhodující je výše a druh jejich příjmů. „Paušální režim není dostupný všem OSVČ, protože vstup do něj je podmíněn splněním zákonných požadavků, zejména tím, že podnikatel není plátcem DPH,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Kdo nemůže využít výhod paušální daně?

Plátcem DPH se stávají OSVČ s rozhodným ročním obratem nad 2 000 000 korun, a proto OSVČ s vyšším obratem nemohou do paušálního daňového režimu vstoupit ani v případě nízkého skutečného zisku nebo ztráty. Zákon však stanoví i další podmínky, které musí „paušalisté“ splňovat. Nesmí mít například jiné roční zdanitelné příjmy nad 50 000 korun ani příjem podléhající zálohové dani ze zaměstnání.

„Pokud podnikatel splní všechny podmínky paušální daně, nemusí podávat daňové přiznání ani pojistné přehledy, současně však nemůže využít daňové slevy, zvýhodnění na děti ani odpočty,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

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Jak vysoká bude paušální daň v roce 2027?

Do paušálního daňového režimu je v případě zájmu nutné se přihlásit nejpozději do 11. ledna, protože zákonný termín 10. ledna připadá příští rok na neděli. V roce 2027 budou měsíční částky paušální daně činit 9 662 korun v prvním pásmu, 16 745 korun ve druhém pásmu a 27 139 korun ve třetím pásmu.

Měsíční platba paušální daně je po celý rok stejně vysoká. Výjimkou byl rok 2026, kdy od července došlo ke zpětnému snížení platby v prvním pásmu z důvodu snížení minimální zálohy na sociální pojištění.

„Meziročně se v roce 2027 zvyšuje pouze platba v prvním paušálním pásmu na 9 662, a to o 500 korun oproti druhé polovici roku 2026. Ve druhém a třetím pásmu budou v roce 2027 částky stejně vysoké jako v roce 2026,“ dodává Gabriela Ivanco.

Paušální daň měsíčně v roce 2027 (v Kč)
PásmoPaušální daň, z toho:daň z příjmůsociální pojištěnízdravotní pojištění
1. pásmo9 6621006 0743 488
2. pásmo16 7454 9638 1913 591
3. pásmo27 1399 32012 5275 292

Které OSVČ jsou v prvním paušálním pásmu?

Nejvíce OSVČ je dobrovolně přihlášeno do měsíčního paušálního režimu v prvním pásmu. Zákonnou podmínku pro zařazení do prvního paušálního pásma splňují OSVČ s ročním příjmem do 1 000 000 korun.

Dále se jedná o OSVČ s ročním příjmem od 1 000 000 do 1 500 000 korun, jestliže alespoň 75 % jejich příjmů pochází z činností, u kterých mohou uplatnit 80% nebo 60% výdajový paušál. Do prvního pásma patří také OSVČ s ročním příjmem od 1 500 000 do 2 000 000 korun, pokud alespoň 75 % jejich příjmů pochází z činností, u kterých lze uplatnit 80% výdajový paušál.

„V prvním paušálním pásmu se důchodové pojistné vypočítává z minimálního vyměřovacího základu zvýšeného o 15 %, což může mít pozitivní vliv i na výši budoucího starobního důchodu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

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Vlastní propočet je důležitý

Pro některé OSVČ je paušální daňový režim výhodný, protože jim výrazně snižuje daňovou administrativu i související povinnosti, a zároveň díky němu mohou v souhrnu zaplatit méně na přímých daních. Neplatí to však automaticky. V některých případech může být výhodnější klasické zdanění.

Zájemci o paušální daňový režim by si proto měli provést důkladný vlastní propočet. „Klasické zdanění může být výhodnější zejména při nižším zisku nebo při možnosti uplatnit daňové slevy, odpočty či daňové zvýhodnění na děti,“ uzavírá daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

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