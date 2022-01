Koupili jste nebo prodali vloni nemovitost? Kdy (ne)musíte platit daň

Daň z nabytí nemovitosti byla zrušena v roce 2020. Dnešní kupující tedy ušetří 4 % z kupní ceny, pro lepší představu je to 40 000 korun za každý milion ceny nemovitosti. To ale není jediná daň, která se ke koupi či prodeji nemovitosti váže. Jaké má povinnosti prodávající a jaké kupující?

1. Kupující

Kupující, respektive každý, kdo nabude nemovitost, musí platit daň z nemovitosti. Povinností nového majitele je podat daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Nezáleží na tom, jak jste nemovitost nabyli, zda jste ji koupili, zdědili, směnili nebo obdrželi darem.

„Přiznání je nutné podat také v případě, že jste na nemovitosti provedli stavební úpravy, například jste pořídili přístavbu nebo jinak změnili velikost nemovitosti, třeba i o nebytový prostor,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Mazars.

Přiznání je nutné podat do 31.1.2022 k příslušnému finančnímu úřadu, pod který nemovitost spadá. K platbě daně se přihlásíte jednoduše. Stačí vyplnit formulář, který nejdete na stránkách finanční zprávy nebo je k dispozici na každém finančním úřadě a ten pak doručíte na finanční úřad.

Další možností je vyplnit elektronický formulář přímo na stránkách finanční správy prostřednictvím portálu Moje daně.

Výhodou interaktivního způsobu vyplňování je průběžná kontrola s protokolem chyb a díky tomu snadná oprava formuláře. Výsledkem je soubor PDF ke stažení, který si buď vytisknete a doručíte osobně nebo poštou na finanční úřad, nebo jej podáte elektronicky.

Na základě tohoto podání vám finanční úřad pošle složenku, kterou musíte uhradit nejpozději do 31.5. A jak vysokou daň budete platit?

„Roční daň z nemovitých věcí závisí na více faktorech, nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale i na příslušných koeficientech, které se liší podle velikosti obce. Proto za stejně veliký byt odvádí v praxi majitelé různě vysoké částky,“ uvádí Gabriela Ivanco. Výši koeficientů v příslušné obci zjistíte na stránkách finanční správy.

Neuškodí připomenout, že v případě družstevního bytu žádné přiznání ani daň řešit nemusíte. U družstevního bytu nejde o koupi v pravém slova smyslu, jde o převod členských práv a povinností. Vlastníkem bytové jednotky je družstvo a to platí daň z nemovitosti.

2. Prodávající

Prodávající platí daň z příjmu. Jsou zde ale výjimky. „Pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhla dobu deseti let, je prodávající od daně z příjmů osvobozen. To platí pro nemovitosti pořízené v roce 2021 a později, pro nemovitosti nabyté do roku 2020 platí časový test pěti let,“ vysvětluje poradkyně.

V případě, že jste ale měli v prodávané nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem, tato lhůta (časový test) se zkracuje na dva roky. Vždy ale platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (tedy 2, 5 nebo 10 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.

A ještě jedna výjimka: Pokud jste měli v nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let, ale získané prostředky použijete na obstarání vlastní bytové potřeby, příjem z prodeje bude také osvobozen od daně z příjmů.

Jestliže jako prodávající nesplňujete podmínky pro osvobození od daně z příjmů, jste povinni podat daňové přiznání a příjmy zdanit v rámci §10 Zákona o dani z příjmů – jako tzv. ostatní příjmy. Jako výdaj proti příjmu z prodeje nemovitosti uvedete vámi zaplacenou kupní cenu.

„Daň z příjmu tak budete platit pouze z případného kladného rozdílu. Pro zdaňovací období roku 2021 platí dvě daňová pásma. Do daňového základu ve výši 1 701 168 Kč se odvádí 15% daň z příjmu, z daňového základu nad 1 701 168 Kč již 23% daň z příjmu,“ shrnuje Gabriela Ivanco.