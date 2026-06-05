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Nastavíme formuláře, obešleme OSVČ, připravuje se sociálka na Juchelkovy změny

Pavla Žáková
  5:30
Minimální zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ se od 1. července nejspíš sníží. Co změna znamená prakticky, jak se mají s přehledem příjmů vypořádat ti, kteří ho ještě neodevzdali, a kdy budou nastavené nové zálohy?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

OSVČ, které platí minimální zálohy na důchodové pojištění, odváděly v uplynulé části roku 2026 měsíčně 5 720 korun (u hlavní činnosti). Částka se jim pravděpodobně sníží o 715 korun na 5 005 Kč. Tedy pokud začne platit změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení, kterou již schválili poslanci a nejspíš nabude účinnosti 1. července 2026.

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Zálohy podle starého přehledu: je to problém?

Zálohy se počítají podle výdělku v uplynulém roce, který podnikatelé přiznávají v přehledu příjmů pro Českou správu sociálního zabezpečení. Většina jich přehled již vyplnila a odevzdala, a to podle starých pravidel. A to je podle mluvčí ČSSZ Jitky Drmlové správně. Jak upozornila, nový zákon zatím není ani platný, takže dosud musí být přehledy podané, ale také zpracované správou sociálního zabezpečení, podle současné legislativy.

Lidem platícím zálohy v minimální výši, kteří přehled podali ve lhůtě do 4. června, tak vyšla v řádku 36 záloha pro rok 2026 ve výši „starých“ 5 270 korun. Naopak ten, kdo podá přehled až po 1. červenci, bude už muset zahrnout do přehledu nová pravidla. Týká se to zejména lidí, kterým DP zpracoval daňový poradce a podávají díky tomu přehled v prodloužené lhůtě do 3. srpna.

„V tomto směru bude upraven interaktivní tiskopis přehledu za rok 2025 přístupný na ePortále ČSSZ,“ ujistila mluvčí Drmlová. Změna bude zejména v počítání řádku 35 (vyměřovací základ) a 36 (nová měsíční záloha na důchodové pojištění).

Povinné zálohy OSVČ se sníží. Kolik se bude platit a kdo dostane peníze zpět?

Přeplatek a nové zálohy

Jak jsme již informovali, mnohým OSVČ kvůli změně zákona vznikne k 1. červenci přeplatek na již odvedených zálohách. Ten si mohou nechat vrátit. Je ale také možné ho převést do dalšího období.

Výše přeplatku u lidí, kteří platili minimální zálohy od ledna, bude k 1. červenci 4 290 korun. To umožňuje snížit zálohy v druhé půli roku na 4 290 Kč, nebo si nechat přeplatek vrátit.

Nové zálohy na sociální pojištění pro OSVČ
Současná měsíční platba minimálního sociálního pojištění5 720 Kč měsíčně
Nová platba od 1. července5 005 Kč měsíčně
Rozdíl715 Kč měsíčně
Přeplatek za leden-červen6 x 715 = 4 290 Kč
Nová platba po započtení přeplatku4 290 Kč měsíčně
*výpočet nové zálohy vychází z předpokladu platnosti zákona od 1. července 2026

Sociálka obešle všechny podnikatele

Česká správa sociálního zabezpečení bude všechny OSVČ o konkrétních dopadech změny informovat individuálně, do jejich datové schránky. Podle mluvčí dostanou tyto informace:

  • v čem spočívá změna zákona a koho se přesně týká,
  • jak zjistit výši částky uhrazené navíc,
  • jak lze naložit s částkou uhrazenou navíc na zálohách v první půli roku 2026,
  • jak požádat o její vrácení,
  • co se stane, pokud OSVČ o vrácení nepožádá,
  • kde zjistit novou výši předpisu záloh na pojistné od měsíce účinnosti zákona.
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